SNCF : une stratégie managériale face à la grève du 10 juin

Le 23 juin 2026, la direction de la SNCF a dévoilé une série de mesures destinées à apaiser le climat social après la grève unitaire du 10 juin. Une prime de 100 euros brut pour chaque cheminot, 450 recrutements supplémentaires, 10 millions d’euros de budget additionnel pour les conditions de travail : l’annonce officielle marque un virage tactique dans la conduite du changement. Plutôt que d’affronter frontalement les syndicats, l’entreprise publique choisit d’assouplir son calendrier de transformation tout en maintenant son cap stratégique. Décryptage d’une gestion de crise qui mise sur le temps long et la différenciation régionale pour embarquer ses 150 000 salariés dans la concurrence ferroviaire.

Le contexte : une transformation inévitable mais impopulaire

La filialisation n’est pas négociable, mais son calendrier l’est

Depuis 2020, la SNCF a cessé de recruter au statut de cheminot. Aujourd’hui, 68% des effectifs bénéficient encore de ce statut protecteur, contre 32% en CDI de droit commun. D’ici la fin de la décennie, la direction vise une répartition 50-50. Trois filiales régionales existent déjà : SVEA dans la région d’Amiens, SVSA/Sud Azur sur l’axe Marseille-Vintimille, et SVLO/Loire Océan autour de Nantes. Pour Jean Castex, nouveau président du groupe, « le statu quo n’est pas une option ». La filialisation constitue, selon ses mots, « un virage d’ampleur » pour préparer l’ouverture à la concurrence. Mais cette mutation structurelle heurte les organisations syndicales, qui y voient une dilution progressive des garanties collectives.

La grève du 10 juin : un signal d’alerte pour la direction

Le 10 juin 2026, quatre syndicats (CGT, Unsa, SUD-Rail, CFDT) ont appelé à une grève unitaire. Selon la CGT, près de 50% des cheminots y ont participé. Ce taux de mobilisation, rare dans un contexte d’action commune, a contraint la direction à réévaluer sa stratégie. Les revendications portaient sur trois axes : le refus de la filialisation, l’amélioration des conditions de travail dégradées et une revalorisation salariale face à l’inflation. Avec 1,8 milliard d’euros de bénéfices en 2025, l’entreprise affichait une santé financière solide, ce qui rendait la posture managériale délicate. Ignorer ce mouvement aurait fragilisé le dialogue social au moment même où la transformation nécessite l’adhésion du terrain.

La réponse managériale : assouplir pour avancer

Prolonger les délais de négociation : gagner du temps et de la confiance

La direction a prolongé jusqu’à fin 2027 le calendrier de négociation des conditions de travail dans les trois filiales existantes, avec possibilité d’une année supplémentaire. Pour les futures filiales, le délai passe de 15 à 24 mois. Cette extension temporelle répond à une logique de gestion du changement : « Il faut donner du temps au temps pour mieux franchir les étapes à venir », justifie la direction. En accordant neuf mois de plus, l’entreprise cherche à désamorcer la pression immédiate tout en conservant la main sur le processus. Cette stratégie d’étalement permet aussi de tester des modèles différenciés selon les territoires, plutôt que d’imposer un schéma uniforme.

450 recrutements et 10 millions d’euros : investir dans le ‘oui’ des salariés

Au-delà des 6 000 recrutements déjà actés, la SNCF annonce 450 postes supplémentaires : 350 en métiers de production (conducteurs, techniciens, agents de bord, sécurité) et 100 dans la fonction RH. Cette injection de ressources humaines vise à répondre aux critiques sur la dégradation des conditions de travail, amplifiée par les épisodes de canicule qui ont révélé la fragilité des infrastructures. SUD-Rail a d’ailleurs réagi : « La canicule montre à tout le monde à quel point nos infrastructures et le matériel sont fragilisés. Il faudrait bien plus que 450 embauches pour y faire face. » Parallèlement, un budget complémentaire de 10 millions d’euros est alloué à la prévention des risques psycho-sociaux. Ces mesures traduisent une volonté d’acheter la paix sociale par l’investissement matériel, tout en évitant les concessions sur le fond stratégique.

La pause des réorganisations : un geste symbolique pour ‘retrouver de la sérénité’

La direction a également annoncé une pause des réorganisations internes au second semestre 2026. Cet arrêt temporaire vise à « retrouver de la sérénité », selon les termes employés. En management du changement, cette respiration permet de stabiliser les équipes, de réduire l’anxiété organisationnelle et de préparer les étapes suivantes dans un climat moins conflictuel. C’est un signal adressé aux syndicats : la transformation se poursuit, mais à un rythme moins brutal. Cette tactique du « pas de côté » illustre une approche où la direction accepte de moduler son tempo sans renoncer à sa trajectoire.

Vers un accord de méthode : la logique d’agilité régionale

Différencier par région pour embarquer les personnels

La SNCF propose un « accord de méthode » fondé sur une « logique d’agilité » régionale. « Les demandes sont différentes à Nice où existent beaucoup de trains en soirée et par exemple en milieu rural, où les demandes aux salariés porteront plutôt sur une polyvalence des tâches », explique la direction. Cette approche territorialisée rompt avec la tradition centralisatrice de l’entreprise publique. Elle répond à une double exigence : adapter les organisations aux réalités locales et faciliter l’acceptabilité du changement en impliquant les acteurs de terrain. Le risque ? Créer des disparités entre filiales qui pourraient alimenter de nouvelles tensions. Mais pour la direction, cette variabilité est le prix de l’adhésion : « Il s’agit de se donner un maximum de chances pour embarquer les personnels dans la concurrence, il faut gagner avec le personnel, l’ouverture à la concurrence ne se fera pas sans les cheminots. »

De 15 à 24 mois : comment l’étalement des négociations devient un avantage

L’allongement des délais de négociation de 15 à 24 mois transforme une contrainte en levier managérial. En étalant les discussions, la direction peut expérimenter, ajuster et capitaliser sur les retours d’expérience des premières filiales. Cette méthode itérative réduit les risques d’erreur à grande échelle et permet de construire progressivement un « socle des droits fondamentaux » acceptable par les partenaires sociaux. Elle facilite aussi un dialogue social « nourri et apaisé », selon les termes de l’entreprise. En janvier 2026, des augmentations générales de 0,5% (versées en deux fois) et une garantie d’évolution de 0,6% avaient déjà été accordées, accompagnées de deux primes totalisant 1 600 euros. La direction s’engage aussi à rouvrir les négociations salariales en septembre 2026 si l’inflation dépasse 2,5%.

Reste à savoir si cette stratégie d’apaisement par la temporisation suffira à convaincre des syndicats qui jugent les mesures « pas à la hauteur » des bénéfices réalisés. La prime de 100 euros, versée en juillet, apparaît davantage comme un geste symbolique que comme une réponse structurelle. Mais dans une logique de conduite du changement, l’objectif n’est peut-être pas de satisfaire pleinement, mais de maintenir le dialogue ouvert assez longtemps pour que la transformation devienne irréversible.