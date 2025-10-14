Seul dans le vide spatial, il entend un son impossible à expliquer

En 2003, l’histoire spatiale chinoise a connu un tournant avec le vol de Yang Liwei, premier taïkonaute chinois en orbite. Ce voyage historique a aussi laissé place à un mystère qui fascine toujours experts et astronautes. En effet, Yang Liwei a affirmé avoir entendu un son étrange et inexplicable dans sa capsule, un phénomène qui ne cesse d’alimenter les discussions.

Un bruit inexpliqué en orbite

Lors de son premier vol, Yang Liwei a capté un bruit singulier répercuté par la coque de son vaisseau. Il l’a comparé à « quelqu’un frappant la carlingue, comme on frappe un seau de fer avec un marteau en bois » lors d’une interview à la BBC. Ce qui étonne, c’est que ce son ne provenait ni de l’extérieur ni de l’intérieur du vaisseau. Il a toujours cherché, en inspectant la structure à travers le hublot pour repérer d’éventuels chocs ou anomalies, mais sans succès.

Face à cette situation surprenante, il a ressenti un peu de nervosité et tenté, sans résultat, de reproduire le bruit pour que des spécialistes puissent l’examiner. Finalement, il s’est résigné, le considérant comme un « phénomène normal », et a prévenu ses successeurs afin qu’ils ne s’inquiètent pas s’ils entendent le même son pendant leurs missions.

Explications et réactions des spécialistes

Divers chercheurs ont tenté d’expliquer ce phénomène intrigant. Le professeur Goh Cher Hiang de l’Université nationale de Singapour rappelle que « le voyage d’une onde sonore nécessite un support », comme l’air, l’eau ou le métal. Une théorie évoque qu’un choc physique d’un objet sur le vaisseau serait à l’origine du bruit, bien que cela reste à confirmer.

D’autres spécialistes, dont le professeur Wee-Seng Soh, suggèrent que ce son pourrait être lié aux variations de température dans l’orbite terrestre, provoquant une dilatation ou une contraction de la coque du vaisseau. Cette explication paraît plausible, mais n’a pas encore été validée.

Un phénomène récurrent et attendu

Le soi-disant « coup fantôme » ne s’est pas limité au seul vol de Yang Liwei. Des taïkonautes en mission en 2005 et en 2008 ont également rapporté avoir entendu ce bruit mystérieux. Il semble désormais faire partie intégrante des vols spatiaux chinois, au point que les équipages qui s’envolent en orbite s’y attendent presque.

Des sons bizarres ne sont pas inédits dans l’histoire spatiale. En 1969, lors d’un vol d’essai pour la mission lunaire, des astronautes avaient remarqué une « musique de l’espace » que la NASA avait liée à une interférence radio. Par ailleurs, des missions ultérieures, comme celle de la sonde Juno autour de Jupiter, ont enregistré des sons comparables.