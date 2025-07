Scarabée japonais : cet insecte parmi les plus dangereux au monde vient d’arriver en France

Début juillet 2025, la France a été confrontée à une découverte préoccupante : l’arrivée du scarabée japonais sur son territoire. Deux spécimens de cet insecte particulièrement nuisible ont été piégés à Mulhouse et à Saint-Hippolyte, marquant ainsi sa toute première apparition dans le pays. Cette information, relayée par la préfecture du Haut-Rhin et confirmée par celle de la région Grand‑Est, fait naître des interrogations sur les répercussions pour l’environnement et l’agriculture française.

Une propagation qui fait grincer des dents en Europe

Le scarabée japonais, scientifiquement nommé Popillia japonica, avait déjà fait parler de lui dans plusieurs pays européens avant d’arriver en France. On avait déjà signalé sa présence en Italie, en Suisse et en Allemagne, avec une première alerte remontant à Bâle en 2024. Jusqu’à maintenant, la France avait réussi à éviter qu’il ne s’installe. La capture de ces deux individus laisse entendre qu’il s’agissait d’une interception fortuite.

La préfecture du Haut-Rhin a précisé : « Les conditions dans lesquelles les deux individus ont été capturés laissent supposer qu’il s’agit d’une interception, c’est-à-dire des individus autos‑stoppeurs qui se seraient déplacés via le transport humain. » Cette remarque met en lumière les défis liés à la maîtrise de la propagation de ces espèces invasives.

Une description qui en dit long et une menace pour la végétation

Ce scarabée se reconnaît facilement grâce à son corps vert métallisé et sa carapace cuivrée. D’une taille similaire à celle d’un grain de café, il présente en plus un abdomen décoré de touffes de poils blancs. Le coléoptère, particulièrement vorace, peut toucher plus de 400 espèces végétales. Il s’en prend également aux arbres forestiers comme l’érable plane et le peuplier, ainsi qu’aux rosiers et autres plantes ornementales.

Classé parmi les 20 insectes et bactéries les plus dangereux en Europe, il se nourrit des feuilles, tandis que ses larves attaquent les racines, provoquant alors des dégâts considérables.

Des mesures renforcées pour contrôler la situation

Afin de maîtriser cette menace, une surveillance renforcée a été instaurée dans les secteurs où les captures ont eu lieu. Des pièges écologiques en plastique aux couleurs jaune et vert ont été installés, notamment à Huningue dans le Haut-Rhin. Par ailleurs, le pôle d’inspection de Strasbourg DRAAF Grand‑Est fait appel aux phéromones femelles et à des odeurs de fleurs pour attirer ces insectes dans les pièges.

« Une surveillance renforcée par piégeage et examens visuels est d’ores et déjà mise en place dans les deux secteurs de capture afin de vérifier l’absence d’autres spécimens », a indiqué la préfecture du Haut-Rhin. Ces actions visent à freiner toute nouvelle installation du scarabée japonais sur le sol français, soulignant l’importance de la préservation des écosystèmes.

Restez sur vos gardes

Face à cette situation préoccupante, il est important que chacun reste vigilant. Si vous pensez avoir aperçu cet insecte, il est demandé de contacter la DRAAF‑SRAL par courriel à santedesvegetaux.draaf-grand‑[email protected]. Le message doit mentionner « Signalement Popillia » dans l’objet et être accompagné de photos du spécimen suspecté.

Frauke Renke, responsable de la santé des plantes pour l’Institut LTZ d’Augustenberg en Allemagne, a commenté : « Les Français étaient chanceux jusque-là ».