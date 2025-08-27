Scandale alimentaire : des yaourts d’une grande marque contaminés par un produit de nettoyage

Le fabricant Andros a récemment lancé un rappel concernant sa gamme de yaourts végétaux Gourmand & Végétal. Les yaourts brassés « Nature » à base de lait de coco se retrouvent avec un imprévu pour le moins inattendu : un mélange avec un produit de nettoyage. Même si le risque d’intoxication immédiate n’est pas présent, cet incident suscite naturellement des questions et des inquiétudes chez les consommateurs.

En bref : infos sur le produit et rappel

Ces yaourts se vendent en 8 pots en plastique de 100 grammes chacun, groupés sous un cavalier en carton. Le lot concerné affiche une date limite de consommation du 31 août 2025 et est disponible depuis le 30 juillet 2025. Le rappel a été officiellement annoncé le mardi 26 août 2025 sur le site Rappel Conso, avec une procédure en cours jusqu’au 15 septembre 2025.

Le produit vise principalement les personnes véganes ou intolérantes au lactose, ce qui en fait une option pour tout un tas de consommateurs à travers la France. On le trouve notamment chez Auchan, Carrefour, Leclerc et Système U.

La panne dans la production et nos conseils

Le souci vient d’une cuve de production qui n’aurait pas été suffisamment rincée après le nettoyage, entraînant la présence d’un goût et d’une odeur qui dérangent dans les yaourts. Même si aucun risque d’intoxication n’a été relevé, il reste la possibilité d’ingérer d’autres résidus chimiques, ce qui justifie un rappel préventif. Pour vous donner une idée, le service consommateur d’Andros compare la situation à « rincer mal une assiette après qu’on l’ait nettoyée au liquide vaisselle ».

Dans cette situation, il est vivement conseillé de ne pas consommer ces yaourts. Si vous avez acheté un de ces lots, contactez le service consommateur pour plus d’infos ou pour demander un remboursement. Vous pouvez appeler le 05.65.10.66.00.

#RappelProduit L'incontournable brassé nature au lait de coco – ANDROS GOURMAND & VEGETAL Risques : Autres contaminants chimiques Motif : Risque de goût et d'odeur désagréables dû à un mélange fortuit avec un produit de nettoyage. https://t.co/DzFb6AXSmr pic.twitter.com/PprMUA4A8t — RappelConso (@RappelConso) August 26, 2025

Ce que disent les consommateurs

La nouvelle du rappel a fait réagir sur les réseaux sociaux, certains internautes s’inquiètent de la présence possible de produits chimiques dans leur alimentation, ce qui pourrait justifier une alerte sanitaire. Un internaute sur le réseau social X a même réagi en affirmant : « Le risque ce n’est pas juste ‘goût et odeur désagréables’ mais ’empoisonnement’, ce n’est pas rien d’ingérer un produit de nettoyage ! »

D’autres critiquent le délai entre la mise en circulation du produit et l’annonce du rappel, signalant que celui-ci était sur le marché depuis près d’un mois avant la communication officielle.

Ce que cela signifie pour Andros

Cet incident met en lumière l’importance d’avoir des procédures de nettoyage très strictes dans la production alimentaire pour éviter tout souci pour la sécurité alimentaire. Pour Andros, il ne s’agit pas seulement d’une difficulté logistique, mais aussi d’une affaire de confiance avec ses clients, notamment ceux qui apprécient ses produits végétaux innovants.