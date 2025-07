Interdiction immédiate : l’eau que vous avez peut-être chez vous est contaminée

Un rappel a été lancé pour un bidon d’eau de source de 5 litres de la marque Auchan, commercialisé sous l’appellation « Eau de source de montagne », suite à la détection de pratiques illégales de traitement. Cette mesure intervient après la détection de bactéries du genre Pseudomonas, qui modifient l’aspect, la couleur et la saveur de l’eau. Même si le risque pour la santé est considéré comme faible, cette action vise à garantir la sécurité sanitaire et la satisfaction des clients.

Détails sur le produit

Le produit concerné est un bidon d’eau de source de 5 litres vendu par Auchan. Il porte le numéro de lot 5-188 et sa date de durabilité minimale est fixée au 1er janvier 2027. Il doit être conservé à température ambiante pour préserver sa qualité. Le code GTIN associé est le 3596710349593, ce qui permet d’identifier facilement le produit en magasin.

Ce produit a été vendu du 18 au 21 juillet 2025 dans tous les magasins Auchan en France. Les clients ont jusqu’au dimanche 17 août 2025 pour retourner le produit.

Origine du problème

La contamination par E. coli est due à des bactéries du genre Pseudomonas, que l’on retrouve souvent dans divers milieux comme le sol, l’eau, les éviers, les toilettes, ainsi que dans les piscines et spas mal traités au chlore. On peut les retrouver aussi sur certaines parties du corps humain, notamment dans les aisselles et la région génitale chez des personnes en bonne santé.

Ces bactéries, habituellement peu dangereuses, peuvent modifier la couleur, l’aspect et le goût de l’eau, altérant ainsi ses caractéristiques organoleptiques. Les infections causées par ces bactéries se rencontrent plus fréquemment chez les personnes dont le système immunitaire est fragilisé par certaines pathologies.

Sans danger pour le consommateur ?

Malgré la présence de ces bactéries, aucun cas d’intoxication ou de problème sanitaire n’a été signalé à ce jour, et le rappel est avant tout une mesure de sécurité sanitaire. Selon Rappel Conso, « la consommation de produit contaminé par cette bactérie ne présente pas de risque particulier pour le consommateur ». Néanmoins, il est conseillé de ne pas consommer ce produit.

Les clients ayant acheté ce bidon peuvent se faire rembourser en le rapportant au magasin Auchan où il a été acheté. Il n’est pas nécessaire de fournir le ticket de caisse pour obtenir ce remboursement.

Risques possibles

Les bactéries Pseudomonas posent généralement peu de risques pour le grand public, mais elles peuvent représenter un problème pour certaines personnes vulnérables. Les diabétiques, celles atteintes de mucoviscidose, ou ayant un déficit immunitaire ainsi que celles sous traitements immunosuppresseurs (notamment certains traitements anticancéreux) doivent être particulièrement attentives.

Ces bactéries peuvent infecter divers endroits du corps comme le sang, la peau, les os, les oreilles, les yeux, les voies urinaires et même les valves cardiaques et les poumons. Elles risquent aussi d’entraver la cicatrisation des plaies, qu’elles soient chirurgicales ou dues à des blessures.

Infos pratiques

Pour toute question ou demande d’informations supplémentaires sur ce rappel, vous pouvez joindre le service client au 07.52.67.38.88. Vous trouverez également des informations complètes sur le site officiel : rappel.conso.gouv.fr.