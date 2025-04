Dans l’univers de la tech, les figures comme Bill Gates et Steve Jobs font partie des légendes. Récemment, une anecdote a refait surface : Steve Jobs aurait suggéré à Bill Gates de prendre du LSD pour booster le design des produits de Microsoft. Même si ça peut sembler une histoire de comptoir, ce propos met en lumière les différences essentielles entre ces deux géants du digital.

Des échanges marquants entre deux figures

La relation entre Bill Gates, co-fondateur de Microsoft, et Steve Jobs, co-fondateur d’Apple, est aussi mythique que complexe. Lors d’un échange mémorable, Steve Jobs aurait lancé à Bill Gates qu’il « aurait dû prendre de l’acide pour que les produits de Microsoft paraissent meilleurs ».

Bill Gates a raconté cette histoire en précisant : « Steve Jobs a dit un jour qu’il aurait aimé que je prenne de l’acide parce que peut-être alors j’aurais eu plus de goût dans la conception de mes produits. » À cela, Gates a répliqué en riant : « Ma réponse a été de dire, ‘Écoute, j’ai eu le mauvais lot.’ Moi, j’étais destiné au codage, et lui, au marketing-design, alors tant mieux pour lui ! »

Parcours et expériences différentes

Les chemins de ces deux hommes ont été marqués par des expériences bien distinctes qui ont façonné leur vision. Bill Gates a expérimenté le LSD à deux reprises dans sa jeunesse avant de délaisser les drogues pour se consacrer à la création de Microsoft avec Paul Allen. Il privilégiait une approche rationnelle et voyait les drogues comme une source de perturbation pour sa clarté mentale.

À l’inverse, Steve Jobs ne cachait pas son engouement pour les expériences psychédéliques. Il était persuadé que ces substances pouvaient ouvrir l’esprit et nourrir la créativité – une philosophie qu’il appliquait dans son approche du design chez Apple. Pour Jobs, l’esthétique et l’expérience utilisateur étaient primordiales, comme en témoignent ses innovations avec l’iMac, l’iPod, l’iPad et l’iPhone.

Des visions technologiques divergentes

Les apports de Gates et Jobs dans le monde de la tech montrent bien leurs approches bien différentes. Avec Bill Gates à la barre, Microsoft a misé sur le développement de logiciels comme Microsoft Word et Excel qui ont transformé notre manière de travailler sur ordinateur.

De son côté, Steve Jobs était un visionnaire du design, redéfinissant la technologie grand public grâce à des produits iconiques qui marquaient autant par leur style que par leur fonctionnement.

Malgré leur rivalité bien connue, Bill Gates n’a jamais caché son admiration pour le talent de Steve Jobs en matière de design et de marketing. Il a même admis ne pas être « dans la même ligue » que Jobs dans ces domaines particuliers. Par ailleurs, Steve Jobs avait confié à son biographe Walter Isaacson qu’il pensait que Gates aurait pu être plus ouvert s’il avait testé certaines expériences psychédéliques ou spirituelles durant sa jeunesse.