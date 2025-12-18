Repas solidaires : StudHelp mobilisée pour les étudiants pendant les fêtes

Alors que de nombreux jeunes restent isolés en cette période de fêtes de fin d’année, l’association StudHelp relance ses repas solidaires sur tout le territoire. Une initiative pensée pour offrir bien plus qu’un simple repas : une place à table, du lien social et une parenthèse de répit en période de Noël et de réveillon.

Des repas solidaires pour rompre l’isolement des étudiants pendant les fêtes de fin d’année

À compter du 22 décembre 2025 et jusqu’au 2 janvier 2026, l’association StudHelp déploie à nouveau ses repas solidaires à destination des étudiants, partout en France. L’initiative, désormais installée dans le paysage de la solidarité étudiante, s’inscrit dans un contexte marqué par une précarité persistante et un isolement renforcé durant les fêtes de fin d’année, période traditionnellement associée aux réunions familiales et aux tables partagées.

Pendant les fêtes de fin d’année, les repas prennent une dimension symbolique. Pourtant, pour une large partie des étudiants, Noël et le réveillon se vivent loin de la famille, sans table conviviale. Selon les données de StudHelp, 80% des bénéficiaires passent cette période seuls, souvent éloignés de leurs proches, et parfois sans possibilité financière de célébrer ces moments comme ils le souhaiteraient.

Face à cette réalité, les repas solidaires proposés par l’association visent à recréer un cadre chaleureux et inclusif. Concrètement, des particuliers volontaires ouvrent leur table à des étudiants isolés. Ainsi, au-delà de l’aide alimentaire, StudHelp entend proposer une expérience humaine fondée sur l’échange, la convivialité et le partage. Ce principe simple répond à un besoin bien identifié. Une enquête menée auprès de 700 étudiants accompagnés par l’association révèle que 89% ont déjà sauté un repas pour des raisons financières, tandis que 93% ont renoncé à l’achat de vêtements ou de produits d’hygiène faute de moyens. Dans ce contexte, les repas solidaires prennent une dimension à la fois sociale, économique et psychologique, particulièrement marquée à l’approche de Noël et du réveillon.

Par ailleurs, les fêtes de fin d’année accentuent souvent le sentiment de solitude. Loin de se limiter à une réponse ponctuelle, l’initiative de StudHelp s’inscrit dans une volonté durable de lutter contre l’isolement étudiant, en réhabilitant la table comme espace de lien, de discussion et de soutien mutuel, selon les informations publiées par l’association.

Permettre à un maximum d’étudiants de ne pas rester seuls pendant les fêtes de fin d’année

Créée en 2021, StudHelp s’est donné pour mission de lutter contre la précarité alimentaire étudiante en France. L’association fonctionne sur un principe de mise en relation entre étudiants en difficulté et donateurs, tout en cherchant à dépasser la logique du simple don. Avec le dispositif des repas solidaires, cette philosophie prend une dimension particulière. L’édition 2024 a mobilisé 411 accueillants et permis à 612 étudiants de partager un repas durant les fêtes, générant plus de 600 repas réalisés sur l’ensemble du territoire. Ces chiffres traduisent une montée en puissance progressive du programme, appuyée par un taux de mise en relation de 81% entre accueillants et étudiants.

Pour l’édition 2025-2026, StudHelp reconduit l’opération du 22 décembre au 2 janvier, avec le soutien du groupe UP Coop, partenaire du projet. L’objectif reste inchangé : permettre à un maximum d’étudiants de ne pas rester seuls pendant les fêtes de fin d’année, tout en valorisant l’engagement citoyen des particuliers qui ouvrent leur table à Noël ou au réveillon. L’association s’appuie aujourd’hui sur un réseau de plus de 9.000 donateurs et affirme avoir accompagné près de 16.000 étudiants depuis sa création, selon les données institutionnelles publiées sur son site. Cette structuration nationale permet aux repas solidaires de s’inscrire dans une logique de continuité, et non de simple action ponctuelle liée au calendrier.

En parallèle, StudHelp veille à encadrer les mises en relation afin de garantir un cadre sécurisé et bienveillant. Les accueillants comme les étudiants sont accompagnés tout au long du processus, afin que le repas partagé reste un moment serein, respectueux et fidèle à l’esprit de solidarité défendu par l’association.

Les repas comme réponse concrète à la précarité étudiante à Noël et au réveillon

La reconduction des repas solidaires intervient dans un contexte où la précarité étudiante demeure préoccupante. La question alimentaire reste centrale, bien au-delà des seuls mois universitaires, et qu’elle s’intensifie pendant les fêtes de fin d’année. À Noël comme au réveillon, la table devient un symbole d’exclusion pour ceux qui n’y ont pas accès. En recréant des espaces de partage, StudHelp cherche à atténuer cette fracture sociale, tout en rappelant que la solidarité peut aussi s’exprimer à une échelle individuelle, dans un cadre domestique et humain.

Les repas solidaires ne se substituent pas aux dispositifs publics, mais viennent les compléter. Ils apportent une réponse immédiate, concrète et humaine à des situations souvent invisibles. En ce sens, l’initiative participe à une prise de conscience plus large sur la condition étudiante et sur la nécessité de maintenir des filets de solidarité pendant les périodes sensibles comme les fêtes de fin d’année. Enfin, pour les étudiants bénéficiaires, ces repas représentent bien plus qu’un soutien matériel. Ils constituent une opportunité de rompre l’isolement, d’échanger et, parfois, de retrouver une forme de normalité durant une période où le sentiment de solitude peut être exacerbé.