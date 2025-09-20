Que se passerait-il si un trou traversait la Terre de part en part ?

L’idée de percer notre planète en creusant un tunnel jusqu’à l’antipode a longtemps fasciné l’imaginaire collectif. Même si ce rêve d’enfant, nourri de contes et de fantaisies, continue de faire rêver, les spécialistes s’accordent à dire que c’est impossible à réaliser avec ce que la science et la technologie nous offrent aujourd’hui.

Un rêve d’enfance et la réalité géologique

Depuis toujours, les gamins s’imaginent creuser un passage secret qui les mènerait de l’autre côté du monde. Ce fantasme, alimenté par des récits pleins d’aventures, se heurte à la réalité complexe de notre réseau souterrain. En effet, la Terre se compose de trois grandes couches : la croûte terrestre, le manteau et le noyau.

La croûte terrestre est une fine enveloppe, un peu comme la peau d’une pomme. Juste en dessous, le manteau représente une couche épaisse de roches qui se meuvent très lentement. Enfin, le noyau est constitué de métal, tantôt solide, tantôt liquide, avec des températures qui oscillent entre 2 500 et 5 200 °C. Plus on s’enfonce, plus la pression et la chaleur montent en flèche.

Les limites physiques et techniques

Pour qu’un tunnel traversant la Terre reste stable, il faudrait qu’il soit environ trois fois plus large que profond. En chiffres, cela signifierait un diamètre théorique de plus de 38 000 kilomètres, ce qui bouleverserait complètement l’équilibre de notre planète. Aujourd’hui, les technologies de forage ne peuvent pas relever un tel défi.

Le forage le plus profond jamais réalisé est le Kola Superdeep Borehole en Russie, qui a atteint 12,2 kilomètres entre 1970 et 1989. Ce projet a dû être abandonné à cause de températures trop élevées et de problèmes techniques. Même avec un foret rotatif moderne avançant de quelques centimètres par minute dans des roches extrêmement dures, atteindre le noyau de la Terre prendrait des centaines d’années.

Andrew Gase, géophysicien, explique que « les technologies de forage actuelles ne sont ni assez rapides, ni assez durables pour percer le manteau et le noyau terrestres ». Il insiste en disant que « ce n’est pas si simple » de creuser un tunnel traversant notre planète d’un bout à l’autre.

Les risques liés aux contraintes physiques

À de telles profondeurs, la pression des roches au-dessus du tunnel présente un risque constant d’effondrement. Un exemple parlant est la mine de Bingham Canyon dans l’Utah, qui s’étend sur 1,2 km de profondeur pour 4 km de largeur et a connu un glissement de terrain en 2013, provoquant l’effondrement de 145 millions de tonnes de roche.

De plus, les profondeurs abritent du magma, des gaz sous pression et des métaux en fusion. Ces éléments pourraient remonter de façon imprévisible par le tunnel, entraînant des explosions potentiellement dramatiques. Par ailleurs, les mouvements du manteau terrestre pourraient faire s’effondrer le puits de forage.

Un projet irréaliste

Même si, pour le plaisir de l’imaginer, on supposait que la Terre soit entièrement solide (ce qui n’est évidemment pas le cas), creuser un tunnel traversant la planète exigerait qu’il soit trois fois plus large que son diamètre pour rester stable. Cette idée se révèle donc complètement irréaliste.

Si les avancées technologiques actuelles permettent déjà aux entreprises d’exploiter jusqu’à 5 kilomètres sous terre pour extraire pétrole et gaz, nous sommes encore très loin de pouvoir envisager un projet d’une telle envergure.