Pourquoi vos ongles ont ces petites lignes verticales : un dermatologue explique ce que votre corps essaie de vous dire depuis des années

Ces fines lignes verticales qui strient la surface des ongles n’ont, dans l’immense majorité des cas, rien d’inquiétant. Elles traduisent une variation normale de la croissance de l’ongle. Mais il arrive, plus rarement, qu’elles signalent un problème de santé sous-jacent qui mérite qu’on s’y attarde, alerte Fortis Health Care.

L’ongle pousse à partir d’une petite zone de tissu vivant située sous la cuticule, la matrice unguéale, souvent décrite comme l’usine de production de l’ongle. Les cellules qui y naissent sont poussées vers l’avant, durcissent, puis forment la plaque visible.

Les stries apparaissent lorsque cette fabrication cellulaire n’est pas parfaitement régulière. Les petits sillons et crêtes parallèles reflètent de légères variations dans le renouvellement des cellules au sein de la matrice, un peu comme des rides fines qui se dessinent progressivement sur la peau.

Pour la grande majorité des personnes, ces lignes sont simplement liées au vieillissement naturel. En vieillissant, le renouvellement cellulaire de la matrice unguéale ralentit et devient moins régulier, ce qui fait apparaître ces fines rainures. On peut comparer ce phénomène à la perte d’élasticité de la peau ou au grisonnement des cheveux.

Si les stries touchent tous les ongles de façon à peu près uniforme et sont apparues petit à petit, le vieillissement reste l’explication la plus probable, sans motif d’inquiétude médicale.

Carences, psoriasis, polyarthrite : les causes moins courantes à surveiller

Les choses changent quand les stries surgissent brutalement, sont très marquées, ou s’accompagnent d’autres changements comme une décoloration ou des fissures. Ces situations, moins fréquentes que le simple vieillissement, peuvent être liées à l’état de santé général.

La croissance saine des ongles dépend d’un apport régulier en vitamines et minéraux. L’anémie par carence en fer est une cause bien identifiée de changements unguéaux, stries comprises. Un manque de zinc ou de certaines vitamines B, comme la biotine, peut également perturber le cycle de croissance de la matrice et favoriser le striage.

Plusieurs affections dermatologiques peuvent directement atteindre la matrice unguéale. L’eczéma et le psoriasis provoquent souvent sécheresse et inflammation autour des ongles, ce qui perturbe leur pousse. Le lichen plan, de son côté, peut spécifiquement entraîner un amincissement de l’ongle et des stries longitudinales.

Une blessure mineure à l’ongle ou à la cuticule, même oubliée, peut temporairement affecter la matrice et laisser une trace visible au fur et à mesure de la pousse. Plus largement, les ongles peuvent servir de fenêtre sur la santé générale : les troubles de la circulation, comme la maladie vasculaire périphérique, réduisent le flux sanguin vers les extrémités et peuvent en pâtir. Certaines maladies auto-immunes, dont la polyarthrite rhumatoïde, ont également été associées à ce type de striage.

Quand faut-il consulter ?

Il est impossible d’inverser le vieillissement, mais quelques gestes simples favorisent des ongles plus sains : rester bien hydraté, adopter une alimentation équilibrée et variée, appliquer régulièrement une crème hydratante sur les mains, les ongles et les cuticules, et éviter d’utiliser ses ongles comme des outils pour gratter ou faire levier.

Pour atténuer l’aspect des stries, un léger polissage reste possible, mais un polissage trop fréquent affaiblit la plaque de l’ongle : un vernis de base qui comble les sillons est souvent une option plus sûre.

Une consultation médicale s’impose dans certains cas précis : apparition très soudaine des stries ou limitation à un seul ongle, décoloration marquée, en particulier une bande brun foncé ou noire sur toute la longueur de l’ongle, ongles qui se fissurent ou se cassent, ou encore douleur, rougeur ou gonflement de la peau autour de l’ongle.

Une strie unique, proéminente et d’apparition soudaine, surtout si elle est foncée, doit toujours être évaluée par un médecin. Elle peut parfois correspondre à une croissance bénigne à la racine de l’ongle, comme une verrue ou un kyste, mais seul un examen permet d’écarter des causes plus sérieuses.