Pourquoi les œufs français n’ont rien à voir avec ceux vendus en Amérique

Le simple œuf, présent dans de nombreux plats et petits-déjeuners, peut sembler anodin, mais il pose une question intéressante : pourquoi les œufs ne sont-ils pas de la même couleur partout ?

Dans les séries ou films américains, on voit souvent des œufs blancs aux États-Unis, alors qu’en France les œufs bruns ou beiges sont plus fréquents. Cette différence de couleur suscite des réflexions variées, tant sur le plan culturel que nutritionnel.

Ce que pensent les consommateurs

D’après Ouest France, en Amérique, les œufs blancs sont généralement préférés parce qu’on les perçoit comme plus « sains ». Mais cette préférence repose surtout sur une perception culturelle, pas sur des différences nutritionnelles. La couleur de la coquille, blanche ou brune, ne change pas la valeur nutritive de l’œuf : les œufs fournissent des oméga 3 et des acides gras, quelle que soit leur couleur. Au niveau du goût, aucune différence sensible n’est détectée.

En France, la tendance est différente : les œufs brunâtres sont souvent vus comme venant de poules mieux traitées. Certains consommateurs se méfient des œufs blancs, croyant (à tort) qu’ils seraient moins sains.

Gènes et économies : pourquoi la couleur varie

La couleur de la coquille dépend avant tout de la génétique. Les poules blanches pondent en général des œufs à coquille blanche, tandis que les poules au plumage brun pondent des œufs bruns. La Fédération des producteurs d’œufs du Québec le résume ainsi : « La couleur de la coquille n’est déterminée que par la race de la poule. »

Il y a aussi des raisons économiques. Aux États-Unis, les œufs blancs sont plus répandus parce qu’ils coûtent moins cher à produire. Les poules blanches, souvent plus petites, consomment moins de nourriture que leurs homologues brunes, ce qui réduit les coûts de production. Bref, œufs blancs rime souvent avec économies.