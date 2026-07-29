Pourquoi les Etats-Unis ont jeté près de 500 000 tonnes de coquilles d’huîtres et de palourdes dans le golfe du Mexique ?

Entre 2007 et 2024, l’État de Floride a reversé plus de 453 592 tonnes de coquilles d’huîtres et de palourdes recyclées dans le golfe du Mexique. L’opération s’inscrit dans un effort de longue haleine pour reconstruire les récifs d’huîtres endommagés et les habitats côtiers le long du littoral floridien, raconte le Times of India.

Ces coquilles ne viennent pas directement de la mer. Elles ont été collectées dans des restaurants de fruits de mer, où elles finissaient d’ordinaire à la poubelle après le repas, ainsi que dans des usines de transformation de produits marins. Plutôt que de partir en décharge, elles ont été replacées dans l’eau, précisément dans les zones où les récifs naturels avaient progressivement disparu.

Le projet n’a pas convaincu tout de suite. Certains l’ont d’abord qualifié de simple décharge de déchets dans l’océan. Dans ses premières phases, il n’y avait que peu de preuves visibles d’efficacité, et même les chercheurs impliqués n’étaient pas certains que l’effort porterait ses fruits. Le processus de restauration s’est étalé sur près de deux décennies avant de montrer des résultats tangibles.

Un socle dur pour remplacer un fond devenu sablonneux

Sous l’eau, pourtant, quelque chose se passait déjà. Une fois immergées, les coquilles ont rapidement été colonisées par des bactéries, formant une fine couche appelée biofilm, l’un des premiers éléments constitutifs d’un écosystème marin sain. En se décomposant lentement, elles ont aussi libéré du calcium, créant de petites zones à la chimie différente, favorables à toute une série d’organismes.

Ce mécanisme répondait à un problème précis : les jeunes huîtres, appelées spat, ont besoin de surfaces dures pour se fixer et grandir. Avec la disparition de nombreux récifs au fil du temps, une grande partie du fond marin était devenue molle et sableuse, rendant l’installation de nouvelles huîtres difficile. Les coquilles recyclées ont fourni la fondation manquante.

Ce déclin des populations d’huîtres tenait à plusieurs causes : la surexploitation d’abord, mais aussi des catastrophes environnementales d’origine humaine, dont la marée noire de Deepwater Horizon, qui ont endommagé les habitats marins et compliqué la récupération des récifs.

Les huîtres filtrent naturellement l’eau de mer en se nourrissant, ce qui a mécaniquement amélioré la qualité de l’eau à mesure que leurs populations reprenaient. Les chercheurs ont établi un lien entre les récifs restaurés et une réduction des efflorescences algales nuisibles, avec une eau plus propre favorisant une plus grande variété de plantes et d’animaux marins.

Selon le projet, les populations de poissons, de tortues et de dauphins ont retrouvé des niveaux inédits depuis plus de 25 ans.

Ces récifs jouent aussi un rôle économique direct. Des écosystèmes marins en bonne santé soutiennent la pêche commerciale, une ressource de revenus pour les communautés côtières : quand les poissons se raréfient, les revenus des pêcheurs baissent et les prix des fruits de mer grimpent.

Des eaux plus propres profitent également au tourisme, autre pilier économique de la Floride. Les récifs limitent en outre la force des vagues lors des tempêtes, agissant comme des barrières naturelles qui réduisent l’érosion des rivages voisins.

Les résultats obtenus en Floride ont attiré l’attention d’ingénieurs côtiers et de biologistes marins ailleurs aux États-Unis. Des programmes similaires de recyclage de coquilles ont depuis été lancés en Alabama, au Texas, en Louisiane, en Californie, au Mississippi et dans les Carolines.