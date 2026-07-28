Johnson & Johnson débourse 4,7 milliards d’euros pour solder l’affaire du talc

Après plus de dix ans de bataille judiciaire, Johnson & Johnson tente de refermer l’un des plus importants contentieux sanitaires de son histoire. Le groupe américain a proposé un règlement global de 5,5 milliards de dollars, soit environ 4,7 milliards d’euros, afin de mettre un terme à des dizaines de milliers de plaintes affirmant que ses produits à base de talc auraient favorisé l’apparition de cancers de l’ovaire. Au-delà de son ampleur financière, cette décision constitue un tournant majeur pour la gouvernance, la gestion des risques et la responsabilité sociétale des entreprises.

L’affaire du talc : une crise devenue un enjeu majeur de gouvernance pour Johnson & Johnson

Le 27 juillet 2026, Johnson & Johnson a annoncé avoir trouvé un accord susceptible de mettre fin à la quasi-totalité des procédures encore en cours aux États-Unis concernant ses produits au talc. Près de 76.000 actions en justice seraient concernées par ce règlement, qui ne deviendra toutefois définitif que si 95% des plaignants acceptent ses conditions.

Cette annonce marque une rupture avec la stratégie suivie jusqu’à présent par le laboratoire. Depuis plusieurs années, l’entreprise avait privilégié une succession de recours judiciaires et de tentatives de règlement via des procédures de faillite de filiales, toutes rejetées par les tribunaux américains. Le nouvel accord abandonne cette approche au profit d’une négociation directe avec les représentants des victimes présumées, dans l’espoir de mettre un terme à un litige devenu emblématique des risques juridiques auxquels sont confrontés les grands groupes pharmaceutiques.

Pour les spécialistes de la responsabilité sociétale des entreprises, cette affaire dépasse largement la seule question des indemnisations. Elle illustre les conséquences qu’un contentieux sanitaire peut avoir sur la réputation, la gouvernance et la stratégie de long terme d’une multinationale.

Depuis plus d’une décennie, des milliers de femmes soutiennent que l’utilisation régulière du talc commercialisé par Johnson & Johnson aurait contribué au développement de leur cancer de l’ovaire. L’entreprise conteste systématiquement ces accusations et continue d’affirmer que ses produits sont sûrs, que leur sécurité est étayée par des décennies d’études scientifiques et qu’aucun lien de causalité n’a été démontré de manière concluante. Malgré cette position inchangée, le groupe a finalement choisi la voie transactionnelle afin d’éviter la poursuite de procédures longues, coûteuses et particulièrement médiatisées.

Le contexte judiciaire a également évolué en faveur de l’entreprise ces dernières semaines. Quelques jours avant l’annonce du règlement, un juge fédéral américain a demandé aux plaignants d’apporter des preuves plus solides établissant un lien individuel entre les produits incriminés et chaque cas de cancer. Cette décision était perçue comme un avantage procédural pour Johnson & Johnson, qui estimait désormais disposer de meilleures chances devant les tribunaux. Malgré cette évolution favorable, le groupe a préféré sécuriser un accord global afin de réduire l’incertitude pesant sur ses activités futures.

Johnson & Johnson, le talc et le cancer : une transaction aux implications majeures pour la RSE

Sur le plan de la responsabilité sociétale, cet accord dépasse largement le montant exceptionnel mobilisé. Il illustre la manière dont les entreprises sont désormais conduites à intégrer les risques sanitaires et judiciaires dans leur stratégie globale. Les investisseurs, les autorités de régulation et les agences de notation extra-financière évaluent de plus en plus la capacité des groupes à identifier, prévenir et gérer les controverses susceptibles d’affecter leurs parties prenantes. Une crise de cette ampleur influence non seulement les performances financières, mais également la confiance accordée à la gouvernance, aux dispositifs de conformité et à la transparence de l’entreprise.

Le règlement annoncé prévoit un versement pouvant atteindre 5,5 milliards de dollars, soit environ 4,7 milliards d’euros, avec un premier paiement de 3 milliards de dollars attendu en 2027 si les conditions de l’accord sont remplies, les versements complémentaires devant intervenir à partir de 2028. Pour Johnson & Johnson, cette solution permettrait de solder près de 99,75 % des contentieux restants concernant les cancers de l’ovaire liés au talc aux États-Unis, d’après Reuters. L’entreprise continue néanmoins de soutenir que cet accord ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et qu’elle demeure convaincue de la sécurité de ses produits.

Dans un communiqué relayé par plusieurs médias américains, Erik Haas, vice-président chargé des contentieux mondiaux chez Johnson & Johnson, explique que cette transaction doit permettre au groupe de « tourner la page » et de consacrer pleinement ses ressources à l’innovation médicale et aux besoins des patients. Cette déclaration traduit une volonté de restaurer la visibilité stratégique de l’entreprise après plus de dix années de procédures qui ont mobilisé une part importante de ses ressources financières, juridiques et managériales.

Talc, réputation et responsabilité : un précédent pour les grandes entreprises

L’affaire Johnson & Johnson constitue désormais un cas d’école pour les spécialistes de la gouvernance d’entreprise. Elle rappelle que les conséquences d’un risque produit peuvent s’étendre bien au-delà des indemnisations versées. Les coûts directs s’accompagnent souvent d’une dégradation durable de l’image de marque, d’une surveillance accrue des autorités, d’une pression renforcée des investisseurs et d’interrogations persistantes sur les mécanismes internes de contrôle des risques.

Pour les entreprises engagées dans une démarche RSE, cette séquence met également en lumière l’importance de la prévention, de la transparence scientifique et du dialogue avec les parties prenantes. Les grands groupes évoluant dans les secteurs de la santé, de la chimie ou des biens de consommation sont désormais confrontés à des attentes croissantes en matière de traçabilité, d’évaluation des risques et de communication responsable. Même lorsqu’une entreprise conteste les accusations portées contre elle, la durée d’un contentieux et son exposition médiatique peuvent durablement affecter sa réputation.

L’accord proposé par Johnson & Johnson n’est toutefois pas encore définitivement acquis. Sa mise en œuvre dépend de l’adhésion d’au moins 95% des plaignants concernés. Si ce seuil est atteint, l’entreprise pourrait mettre un terme à l’un des plus importants contentieux de l’histoire récente de l’industrie pharmaceutique américaine. Dans le cas contraire, une partie des procédures pourrait reprendre devant les tribunaux, prolongeant une bataille judiciaire qui dure depuis plus d’une décennie.