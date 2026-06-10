Pourquoi de plus en plus de jardiniers répandent du piment en poudre dans leur jardin en juin

Avec l’été qui approche, une astuce un peu surprenante revient dans les jardins : mettre de la poudre de piment dans les mangeoires à oiseaux. Cette méthode, soutenue par la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), vise à régler un problème de plus en plus fréquent pour les amoureux de nature : nourrir les oiseaux sans que la nourriture ne soit piquée par d’autres animaux.

Les soucis des oiseaux

Ces dernières années, les oiseaux ont eu pas mal de coups durs. La perte d’habitat, liée à l’urbanisation rapide et au changement climatique, pèse lourd sur la disparition des oiseaux. À cela s’ajoute une diminution massive du nombre d’insectes, estimée à 80 % sur les vingt dernières années, ce qui réduit fortement leurs sources de nourriture.

D’après le média britannique Express, tout ça se traduit par des conséquences directes sur les populations d’oiseaux, déjà en recul depuis plusieurs décennies. Les jardiniers, qui observent de près ces changements, signalent souvent une baisse du nombre d’oiseaux via des suivis comme le « Big Garden Birdwatch ».

Et si on mettait du piment dans les mangeoires ?

Quand on met de la nourriture pour oiseaux, elle attire aussi des visiteurs indésirables comme les écureuils ou les renards. La RSPB recommande donc de saupoudrer cette nourriture avec de la poudre de piment ou une sauce au poivre (par exemple Tabasco). Les oiseaux ne sont pas sensibles au piquant, alors que les écureuils et les renards trouvent ça désagréable, ce qui aide à garder la nourriture pour les oiseaux, surtout à l’approche des mois d’été plus chauds.

Selon un porte-parole de la RSPB, « Une poudre de piment forte ou une sauce au poivre peut être saupoudrée sur la nourriture pour oiseaux. »

Que donner aux oiseaux ?

Pour aider les oiseaux, certains aliments sont particulièrement recommandés :

les vers de farine

le suif

les boules de graisse

des tranches de fruits comme la pomme

Les fruits abîmés, comme les pommes et les poires, attirent aussi beaucoup d’oiseaux.

Côté restes de la maison, on peut donner de la pâtisserie, du riz cuit ou des miettes de pain, mais là encore la RSPB prévient qu’il faut faire attention et rester raisonnable pour éviter les aliments dangereux.