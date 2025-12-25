Nourrir les oiseaux paraît anodin, mais cette erreur très courante peut leur être fatale

Chaque hiver, beaucoup de Français, avec les meilleures intentions du monde, se mettent à nourrir les oiseaux. Mais certaines pratiques, même bienveillantes, peuvent mettre ces petites créatures en péril. Comprendre comment les nourrir correctement est indispensable pendant la saison froide, qui reste la plus difficile pour leur survie.

Aliments dangereux : quoi ne pas donner

Il faut savoir que certains aliments sont dangereux. D’après Futura Sciences, le pain, qui paraît inoffensif, est le premier piège pour les oiseaux. Sa forte teneur en sodium surcharge leurs reins et peut provoquer des dysfonctionnements rénaux. De plus, la mie qui gonfle dans l’estomac peut entraîner des distensions ou des déchirures internes.

Les produits laitiers, comme les croûtes de fromage et le beurre, contiennent du lactose que le système digestif des oiseaux ne sait pas digérer. Cela provoque des troubles intestinaux sévères, surtout en hiver. Offrir des protéines animales ou insectes en excès peut aussi être nocif : en hiver, les oiseaux adaptent leur métabolisme à un régime riche en graines et en lipides, et un changement de leur alimentation épuise leurs réserves énergétiques au lieu de les renforcer.

Où et comment distribuer — les risques à connaître

Le problème ne vient pas que de ce qu’on donne, mais aussi de la façon et du lieu où on le donne. L’irrégularité d’approvisionnement pousse les oiseaux à faire des déplacements inutiles, ce qui gaspille une énergie précieuse. Un surdosage de nourriture au même endroit peut provoquer des conflits territoriaux violents, attirer des rongeurs et déséquilibrer tout l’écosystème.

Quant à l’emplacement des mangeoires, il faut y prêter attention. Placées trop près des fenêtres, elles doublent le risque de collisions mortelles. Posées à même le sol, elles exposent les oiseaux aux attaques de chats domestiques. Sans protection contre les intempéries, les mangeoires peuvent vite développer des moisissures toxiques.

Santé et hygiène : ce qu’il faut faire

L’entretien des nourrisseurs est un autre point important. Mangeoires et abreuvoirs mal nettoyés deviennent des foyers de bactéries pathogènes qui peuvent décimer des populations d’oiseaux en hiver. Renouveler quotidiennement l’eau tiède en période de gel est indispensable pour éviter une eau stagnante ou gelée qui priverait les oiseaux d’une ressource vitale pour s’hydrater et se nettoyer.

Les graisses, même si elles sont très utiles, doivent être manipulées avec soin. Elles doivent être accessibles uniquement par le bec des oiseaux : si elles se retrouvent sur le plumage, elles détruisent son pouvoir isolant et exposent l’oiseau au froid.

Conseils pour nourrir sans danger

Pour vraiment aider les oiseaux, tournez-vous vers des aliments sûrs comme les graines de tournesol, les mélanges commerciaux, le tournesol noir, l’avoine et le blé concassé. Fabriquer des boules de graisse maison, à base de saindoux fondu et de graines, est une excellente activité familiale et permet de créer des points de restauration sécurisés.

Enfin, comme le dit Siobhan Shaw, fondatrice de l’ONG Growing to Give, il est judicieux de favoriser la biodiversité dans nos jardins : « Les oiseaux adorent les insectes et les punaises, alors apprendre à construire un hôtel à insectes ou laisser des zones sauvages pleines de bûches et de feuilles est toujours une bonne idée. »