Un homme fait une découverte improbable durant sa balade en forêt : les musées se l’arrachent

Le signal a résonné sous le détecteur de métaux, quelque part dans le district forestier de Gdansk, en Pologne. En creusant, l’homme qui se promenait ce jour-là n’a pas trouvé une pièce ou un fragment de ferraille, mais une lame plantée verticalement dans la terre, comme si son propriétaire l’y avait fichée avant de disparaître, il y a des siècles.

L’objet est une épée en bronze de la fin de l’âge du bronze. Les chercheurs qui l’ont examinée la datent d’entre 900 et 700 avant J.-C., ce qui en ferait une pièce vieille d’environ 2 700 ans.

Une découverte improbable

L’homme, décrit dans la presse comme un amateur de détection de métaux, s’est contenté de suivre le protocole plutôt que de tenter de récupérer lui-même l’objet. Il a signalé sa trouvaille aux autorités du patrimoine, qui ont dépêché des archéologues sur place pour extraire la lame dans les règles.

Le résultat a de quoi surprendre. Malgré près de trois millénaires passés sous terre, en pleine forêt, l’épée est ressortie dans un état de conservation que les chercheurs qualifient de remarquable. Les artefacts de ce type et de cette période sont rares. En retrouver un intact, et debout qui plus est, reste un événement peu fréquent, même pour des archéologues aguerris, à plus forte raison pour un amateur du week-end équipé d’un simple détecteur.

Les autorités du patrimoine ont indiqué que l’objet allait maintenant faire l’objet d’études complémentaires avant de rejoindre les collections d’un musée, où le public pourra le découvrir. Le nom de l’établissement n’a pas été précisé.

La découverte devrait aussi relancer l’intérêt pour le site lui-même. Le district forestier de Gdansk pourrait désormais attirer davantage de chercheurs, mais aussi d’autres amateurs de détection de métaux tentés d’y chercher à leur tour un vestige oublié depuis l’âge du bronze.