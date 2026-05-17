Pourquoi certains pépiniéristes jettent systématiquement l’ancien terreau alors que d’autres jurent qu’il suffit de le réactiver avec du compost

Avec l’arrivée des beaux jours, beaucoup de jardiniers se demandent comment entretenir leurs plantes en pot. Une question revient souvent : doit-on enlever l’ancienne terre avant de remettre des fleurs ? Ici, on regarde quand on peut réutiliser le terreau, l’améliorer ou le remplacer entièrement, en se basant sur les conseils d’experts du domaine.

Ce que disent les pros sur le vieux terreau

Jennifer Hatalski, professionnelle certifiée au Texas, et Juliet Howe, fondatrice de Twigs Design, ont des avis clairs. Elles s’accordent sur le fait qu’un terreau neuf a des avantages visibles, rapporte le magazine Southern Living. Avec le temps, le vieux terreau perd ses nutriments et se compacte, ce qui gêne l’absorption de l’eau et des nutriments par les nouvelles racines. Il peut aussi être contaminé par des parasites ou des maladies résiduelles.

Juliet Howe apporte toutefois une nuance : réutiliser est possible, surtout pour les grands pots, si l’ancienne terre ne présente aucun signe de dégradation, de drainage insuffisant ou d’odeurs suspectes.

Comment savoir si on peut réutiliser le terreau

Il faut examiner le vieux terreau de près. Si les plantes précédentes étaient en bonne santé et sans parasites, et que le sol reste meuble et bien drainé, vous pouvez probablement le réutiliser. En revanche, une odeur de moisi ou un mauvais drainage sont des signes qu’il faut le remplacer.

Pour les petits pots où les racines s’enchevêtrent, partir de zéro à la fin de la saison est souvent la meilleure option. Pour les grands pots d’environ 50,8 cm de profondeur, on peut retirer un tiers du vieux terreau et le mélanger avec du neuf, ainsi que des amendements, pour alléger le travail et le coût.

Astuces pour réussir son rempotage

Quand vous mélangez terreau ancien et nouveau, un rapport 50/50 est conseillé. Mélangez bien pour homogénéiser les nutriments. L’ajout de compost permet aussi d’enrichir le mélange avec des engrais naturels.

Si le terreau est contaminé, les experts recommandent de vider complètement le pot, de le nettoyer soigneusement et, si besoin, de le désinfecter avec une solution légère d’eau de Javel.

Pour garder une bonne qualité de terreau, achetez-le de préférence dans un centre de jardinage local, afin de vous assurer d’un sol de qualité. Vérifiez aussi que votre contenant a suffisamment de trous de drainage.

Que faire du vieux terreau qui ne sert plus

Plutôt que de le jeter, plusieurs méthodes innovantes écologiques existent. On peut le composter : il apportera des sels minéraux et du carbone à votre compost domestique. Pour ceux qui n’ont pas de composteur, les déchèteries locales peuvent transformer ce terreau en compost ou en méthane.

Le vieux terreau peut aussi servir de paillage, ce qui aide à structurer le sol autour des plantations extérieures, ou être mélangé avec du terreau frais pour enrichir la pelouse.

Quelles plantes conviennent au mélange réutilisé

Certaines plantes tolèrent bien un mélange contenant du terreau réutilisé. C’est le cas de plantes d’intérieur robustes comme le Chlorophytum ou le Dracaena, et de plantes d’extérieur telles que la lavande ou le romarin. Leur capacité d’adaptation permet d’utiliser efficacement un mélange tout en réintégrant l’ancien sol dans le cycle de culture.