Des archéologues ouvrent le sol sous l’ancien Debenhams de Gloucester : 317 squelettes les attendaient depuis des siècles

Une découverte archéologique étonnante menée à Gloucester, au sud-ouest de l’Angleterre, vient de mettre au jour plus de 317 squelettes ainsi que les vestiges d’une ancienne église médiévale et divers objets romains, rapporte la BBC. Ces trouvailles, sous l’ancien magasin Debenhams de Kings Square, donnent une vraie fenêtre sur le passé de la région. Les retombées historiques et culturelles sont importantes, non seulement pour les chercheurs, mais aussi pour le public intéressé par l’histoire de Gloucester.

Qui creuse et qui est impliqué

Les fouilles sont assurées par Cotswold Archaeology, dirigée par Cliff Bateman, senior project officer, qui pilote ce projet ambitieux. Les équipes de Cotswold Archaeology travaillent main dans la main avec des historiens et d’autres archéologues pour analyser les ossements et étudier les vestiges remontés. Les squelettes retrouvés sont principalement liés à l’église médiévale St Aldate’s, remplacée vers 1750 par une église post-médiévale construite sur le même emplacement. Cette église post-médiévale a été démolie en 1960, ouvrant la voie aux découvertes actuelles.

Une église et des sépultures qui en disent long

L’église médiévale identifiée pourrait dater du XIe siècle. Des fondations en blocs de calcaire bien taillés ont été découvertes à faible profondeur, entre 20 cm et 30 cm sous la surface actuelle, et leur état de conservation a surpris les archéologues. « Les fondations que nous avons découvertes se trouvent à seulement 20 cm à 30 cm sous la surface actuelle du sol et elles se sont très bien conservées », a précisé Cliff Bateman.

Par ailleurs, plus de 317 squelettes ont été exhumés, fournissant des informations précieuses sur les pratiques funéraires et la démographie médiévale. Les études menées sur ces restes veulent éclairer les modes de vie et la santé des populations passées. Cotswold Archaeology a entrepris une analyse détaillée des ossements avant leur réinhumation à venir.

Des traces de l’occupation romaine

Le site révèle aussi une couche d’histoire romaine. On y a retrouvé des vestiges romains datant du Ier siècle après J.-C.. Une présence romaine importante, avec un fort établi à la fin des années 40 après J.-C. et un établissement pour vétérans romains dans les années 60 après J.-C., a été mise en évidence. Les vestiges comprennent des bâtiments, des mosaïques et les restes d’une rue romaine, témoignant de la richesse historique de Gloucester au fil des siècles.

Les matériaux de construction et ce qu’ils révèlent

Les blocs de calcaire bien taillés utilisés dans l’église post-médiévale suggèrent une possible réutilisation des matériaux. Ils pourraient provenir soit de l’église médiévale antérieure, soit d’anciens murs de la ville, qu’ils soient romains ou médiévaux. Chaque nouvelle découverte archéologique permet de réévaluer et de mieux comprendre comment les structures ont été utilisées et transformées au fil du temps à Gloucester.