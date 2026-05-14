Des archéologues ouvrent le sol sous l’ancien Debenhams de Gloucester : 317 squelettes les attendaient depuis des siècles

Une incroyable découverte à Gloucester : plus de 317 squelettes et les vestiges d’une église médiévale révélés !

Photo of author
Clément Prat
Publié le
Lecture : 2 min
0
Des archéologues ouvrent le sol sous l'ancien Debenhams de Gloucester : 317 squelettes les attendaient depuis des siècles
Des archéologues ouvrent le sol sous l’ancien Debenhams de Gloucester : 317 squelettes les attendaient depuis des siècles © RSE Magazine

Une découverte archéologique étonnante menée à Gloucester, au sud-ouest de l’Angleterre, vient de mettre au jour plus de 317 squelettes ainsi que les vestiges d’une ancienne église médiévale et divers objets romains, rapporte la BBC. Ces trouvailles, sous l’ancien magasin Debenhams de Kings Square, donnent une vraie fenêtre sur le passé de la région. Les retombées historiques et culturelles sont importantes, non seulement pour les chercheurs, mais aussi pour le public intéressé par l’histoire de Gloucester.

Qui creuse et qui est impliqué

Les fouilles sont assurées par Cotswold Archaeology, dirigée par Cliff Bateman, senior project officer, qui pilote ce projet ambitieux. Les équipes de Cotswold Archaeology travaillent main dans la main avec des historiens et d’autres archéologues pour analyser les ossements et étudier les vestiges remontés. Les squelettes retrouvés sont principalement liés à l’église médiévale St Aldate’s, remplacée vers 1750 par une église post-médiévale construite sur le même emplacement. Cette église post-médiévale a été démolie en 1960, ouvrant la voie aux découvertes actuelles.

Une église et des sépultures qui en disent long

L’église médiévale identifiée pourrait dater du XIe siècle. Des fondations en blocs de calcaire bien taillés ont été découvertes à faible profondeur, entre 20 cm et 30 cm sous la surface actuelle, et leur état de conservation a surpris les archéologues. « Les fondations que nous avons découvertes se trouvent à seulement 20 cm à 30 cm sous la surface actuelle du sol et elles se sont très bien conservées », a précisé Cliff Bateman.

Par ailleurs, plus de 317 squelettes ont été exhumés, fournissant des informations précieuses sur les pratiques funéraires et la démographie médiévale. Les études menées sur ces restes veulent éclairer les modes de vie et la santé des populations passées. Cotswold Archaeology a entrepris une analyse détaillée des ossements avant leur réinhumation à venir.

Des traces de l’occupation romaine

Le site révèle aussi une couche d’histoire romaine. On y a retrouvé des vestiges romains datant du Ier siècle après J.-C.. Une présence romaine importante, avec un fort établi à la fin des années 40 après J.-C. et un établissement pour vétérans romains dans les années 60 après J.-C., a été mise en évidence. Les vestiges comprennent des bâtiments, des mosaïques et les restes d’une rue romaine, témoignant de la richesse historique de Gloucester au fil des siècles.

Les matériaux de construction et ce qu’ils révèlent

Les blocs de calcaire bien taillés utilisés dans l’église post-médiévale suggèrent une possible réutilisation des matériaux. Ils pourraient provenir soit de l’église médiévale antérieure, soit d’anciens murs de la ville, qu’ils soient romains ou médiévaux. Chaque nouvelle découverte archéologique permet de réévaluer et de mieux comprendre comment les structures ont été utilisées et transformées au fil du temps à Gloucester.

Suivez-nous sur Google News

Sur le même thème :

Ce collégien a fabriqué un trottoir qui absorbe la pluie avec des déchets que vous jetez chaque semaine : les ingénieurs n'en reviennent pas
Actualité

Ce collégien a fabriqué un trottoir qui absorbe la pluie avec des déchets que vous jetez chaque semaine : les ingénieurs n’en reviennent pas

En 1871, un fermier abandonne 5 vaches sur une île déserte : 130 ans plus tard, leur ADN stupéfie les généticiens qui décident de le congeler
Actualité

En 1871, un fermier abandonne 5 vaches sur une île déserte : 130 ans plus tard, leur ADN stupéfie les généticiens qui décident de le congeler

Ni compost, ni fumier : voici ce qu'un maraîcher enfouit sous ses tomates avant chaque plantation
Actualité

Ni compost, ni fumier : voici ce qu’un maraîcher enfouit sous ses tomates avant chaque plantation

Abandon de la révision du règlement REACH : quel pouvoir des lobbys ?
Actualité

Abandon de la révision du règlement REACH : quel pouvoir des lobbys ?

Alimentation : les Français ne veulent pas sacrifier les agriculteurs
GouvernanceActualitéÉcosystèmeGestion des risquesSanté & Éducation

L’ONU alerte d’une possible crise alimentaire mondiale

Loi contre la fraude sociale : suspension des allocations chômage et contrôles renforcés
Actualité

Loi contre la fraude sociale : suspension des allocations chômage et contrôles renforcés

Laisser un commentaire

© 2024 | RSE Magazine  | Tous droits réservés