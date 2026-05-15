Renault Trucks accélère la décarbonation de sa logistique avec Michelin

Le groupe Michelin accélère la décarbonation de ses flux logistiques longue distance, aux côtés de Renault Trucks. Avec l’entrée en exploitation du tracteur électrique E-Tech T 780, les deux industriels démontrent que le transport routier longue distance peut désormais basculer vers l’électrique sans compromis opérationnel.

Michelin et Renault Trucks : une expérimentation grandeur nature avec DUPESSEY&CO

Début mai 2026, Michelin et Renault Trucks ont déployé le tracteur électrique E-Tech T 780 sur des flux industriels réels en France. L’initiative repose sur une mise en exploitation concrète du modèle Renault Trucks E-Tech T 780, utilisé sur des trajets industriels exigeants. Pour Renault Trucks, le flux est opéré avec DUPESSEY&CO entre Lyon et Modane, soit environ 420 kilomètres aller-retour en terrain montagneux.

Dans le même temps, Michelin déploie ce tracteur électrique avec le transporteur LTR Vialon entre Le Puy-en-Velay et Montceau-les-Mines, sur un parcours de 520 kilomètres aller-retour, principalement sur routes nationales et autoroutes vallonnées.

Ces deux cas d’usage constituent une validation opérationnelle majeure. En effet, ils démontrent que des flux longue distance peuvent désormais être assurés sans recharge intermédiaire, une rupture technologique qui simplifie considérablement l’organisation logistique. Chaque rotation transporte entre 23 et 24 tonnes de marchandises, selon le communiqué de presse Renault Trucks / Michelin (mai 2026). Surtout, chaque trajet permet d’éviter environ 400 kilogrammes de CO₂, un indicateur clé dans une stratégie RSE axée sur la réduction des émissions directes du transport.

Michelin au cœur d’une stratégie collective de décarbonation

Au-delà de la performance du véhicule, Michelin insiste sur la dimension systémique de la transition énergétique. « La décarbonation du transport ne se fera jamais seul. Elle se construit collectivement », a déclaré Pierrick Pouliquen, vice-président des ventes de pneumatiques poids lourd chez Michelin. Cette approche illustre une évolution notable des stratégies RSE industrielles. Désormais, la performance environnementale ne repose plus uniquement sur les motorisations, mais sur l’ensemble de la chaîne de valeur : véhicule, pneumatiques, infrastructures et usages.

Michelin met notamment en avant le rôle des pneus dans l’efficacité énergétique globale. En effet, ils influencent directement l’autonomie des batteries, la sécurité et le coût total de possession, autant de paramètres essentiels pour rendre viable le transport électrique à grande échelle.

Dans ce contexte, les flux opérés par Michelin avec LTR Vialon atteignent cinq rotations hebdomadaires, selon Le Journal du Poids Lourd (4 mai 2026). Ce rythme industriel montre que l’électrification ne se limite plus à des démonstrateurs, mais s’inscrit déjà dans des logiques productives.

Michelin et Renault Trucks : une trajectoire d’électrification engagée depuis plusieurs années

Cette avancée ne constitue pas un point de départ, mais l’aboutissement d’une stratégie progressive. Renault Trucks multiplie les expérimentations depuis plusieurs années afin d’industrialiser l’électrification du transport.

Ainsi, dès 2024, le constructeur avait décarboné le transport d’essieux entre Lyon et Bourg-en-Bresse avec DUPESSEY&CO et les transports Chazot. L’année suivante, un corridor électrique reliant Blainville-sur-Orne, Bourg-en-Bresse et Lyon avait été mis en place avec le transporteur Malherbe.

Ces initiatives s’inscrivent dans une logique d’apprentissage continu. Elles ont permis de tester les contraintes réelles du transport électrique : autonomie, recharge, organisation des flux, acceptabilité économique.

Le lancement du E-Tech T 780 marque ainsi un changement d’échelle. Ce modèle permet désormais de couvrir jusqu’à 80% des besoins du transport longue distance, contre des capacités bien plus limitées auparavant. « Aujourd’hui, l’autonomie n’est plus un frein à l’électrification de nombreux usages du transport », s’est félicité Emmanuel Duperray, directeur de l’électromobilité chez Renault Trucks.

Michelin face au défi technologique du E-Tech T 780 et du projet ZEFES

Le cœur de cette avancée repose sur les performances techniques du E-Tech T 780. Doté d’une autonomie pouvant atteindre 600 kilomètres sans recharge, ce véhicule ouvre de nouvelles perspectives pour le transport longue distance. Cette performance s’appuie notamment sur une architecture innovante intégrant un essieu électrique (E-axle), qui regroupe les principaux composants de la chaîne de traction. Ce choix technique libère de l’espace pour intégrer davantage de batteries, augmentant ainsi l’autonomie.

Les batteries haute densité énergétique sont conçues pour durer jusqu’à 10 ans ou 1,2 million de kilomètres, selon le communiqué de mai 2026. Un paramètre essentiel pour maîtriser le coût total de possession, un enjeu central pour les transporteurs.

Par ailleurs, cette expérimentation s’inscrit dans le projet européen ZEFES, dédié au développement du transport routier longue distance à zéro émission. Une autre phase pilote est en cours aux Pays-Bas avec le logisticien DPD. Ces tests rapprochent désormais les conditions d’exploitation des camions électriques de celles des véhicules thermiques, un seuil déterminant pour une adoption massive.

Michelin et Renault Trucks démontrent donc que la décarbonation du transport routier n’est plus une perspective lointaine, mais une réalité industrielle en cours de déploiement.