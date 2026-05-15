SFR : les négociations prolongées jusqu’au 5 juin, l’incertitude persiste

SFR face à un dossier de concentration sans précédent dans les télécoms français

Les négociations pour le rachat de SFR par ses trois concurrents entrent dans une phase décisive. Initialement programmées pour s’achever le 15 mai 2026, ces discussions ont été prolongées jusqu’au 5 juin, confirmant la complexité exceptionnelle d’une opération qui pourrait redessiner durablement le paysage télécom français. Cette extension témoigne des difficultés que peinent à surmonter Bouygues Telecom, Orange et Iliad pour arrêter les termes d’un rachat évalué à 20,35 milliards d’euros.

L’enjeu dépasse largement les considérations financières. Pour Altice France, propriétaire de SFR, cette cession représente une bouée de sauvetage après des années d’accumulation de dettes. L’opérateur au carré rouge, lesté de 15,5 milliards d’euros de passif à l’issue d’un plan de sauvegarde validé en août 2025, pourrait ainsi disparaître définitivement du marché français après 39 ans d’existence.

Une architecture de rachat complexe qui retarde les négociations

La répartition envisagée des actifs SFR donne la mesure des défis techniques à résoudre. Bouygues Telecom s’adjugerait 42 % des actifs, dont la majeure partie du segment entreprises, tandis qu’Iliad (Free) récupérerait 31 % et Orange 27 %. Cette ventilation exige de démanteler méticuleusement un opérateur qui dessert 25 millions d’abonnés — une opération sans équivalent dans l’histoire des télécommunications françaises.

« C’est une opération complexe, très longue, qui nécessite qu’on rentre dans un niveau de détails important avec des négociations qui, comme toujours dans ce type de transaction, sont évidemment des négociations où chaque partie fait durement valoir ses droits », expliquait Stéphane Stoll, directeur général adjoint et directeur financier du groupe Bouygues, lors de la présentation des résultats trimestriels le 7 mai.

Les négociateurs doivent notamment s’accorder sur la répartition précise des infrastructures réseau et des fréquences, sur les mécanismes d’ajustement de prix en fonction des actifs transférés, sur les garanties contractuelles exigées du vendeur Altice et, enfin, sur la documentation juridique finale de l’opération — autant de chantiers qui, pris ensemble, justifient la prolongation accordée.

Des salariés SFR dans l’incertitude face à leur avenir professionnel

C’est peut-être là le visage le plus humain de ce dossier : derrière les milliards et les parts de marché, les quelque 2 000 collaborateurs de SFR traversent une période d’angoisse profonde, sans la moindre visibilité sur leur situation post-rachat.

Car si les actifs sont destinés à être répartis entre trois opérateurs distincts, les salariés ignorent encore à laquelle de ces entités ils seront rattachés, sous quelles conditions, et selon quel calendrier. La convention collective applicable, les accords d’entreprise existants, les avantages acquis : tout cela demeure en suspens. Nicolas, conseiller commercial dans une boutique SFR près de Lens, résume sobrement cette réalité : « On sait que le plus dur reste à venir. C’est le flou total, on vit au jour le jour. » Cette incertitude sur l’avenir professionnel se répercute directement sur le quotidien commercial, les clients se montrant eux-mêmes réticents à s’engager avec un opérateur dont le sort est encore indéterminé.

Cathy, responsable de boutique et déléguée syndicale CFDT, met des mots sur l’épuisement collectif qui gagne les équipes : « On ne peut pas se projeter. Beaucoup de clients posent des questions. Comment les rassurer quand nous-mêmes sommes stressés ? » Ce témoignage n’est pas isolé : une enquête réalisée début janvier révèle qu’un quart des salariés SFR présente un risque élevé de burn-out — un chiffre alarmant qui dit long sur le coût humain de mois d’incertitude. Les représentants du personnel, qui devront être formellement consultés avant toute finalisation, attendent toujours d’être associés au processus.

Cette situation illustre une réalité bien documentée dans les opérations de fusion-acquisition : l’absence de communication claire vers les équipes génère davantage d’angoisse que la vérité elle-même, aussi inconfortable soit-elle. Les enjeux de gouvernance sociale dans les grandes restructurations restent souvent le parent pauvre des négociations financières.

Les consommateurs face à l’inconnue tarifaire

Pour les 25 millions d’abonnés SFR, les conséquences de cette concentration restent floues mais préoccupantes. À court terme, rien ne changera : cartes SIM, box, réseau et factures demeureront identiques tant que l’opération n’aura pas reçu l’aval définitif de l’Autorité de la concurrence, attendu entre septembre et décembre 2026.

L’expérience internationale suscite néanmoins des inquiétudes légitimes. En Autriche, le passage de quatre à trois opérateurs en 2012 s’est traduit par des hausses tarifaires substantielles : entre 14 et 20 % pour les abonnés existants, et jusqu’à 31 % pour les nouveaux clients. Cette dynamique s’explique mécaniquement par l’affaiblissement de la pression concurrentielle, ressort essentiel de la guerre des prix que se livrent les opérateurs français depuis l’irruption de Free sur le marché en 2012.

Un secteur des télécoms en pleine recomposition

Cette opération s’inscrit dans une dynamique plus large de consolidation du marché européen des télécommunications. Les opérateurs font face à des défis considérables : investissements massifs dans la 5G et la fibre optique, pression réglementaire croissante, concurrence féroce qui érode les marges. Pour SFR, racheté par Altice en 2014 pour 17 milliards d’euros, l’aventure française s’achèverait donc sur un bilan pour le moins contrasté.

Patrick Drahi avait initialement fixé un calendrier ambitieux, n’accordant qu’un mois aux acquéreurs potentiels pour boucler les négociations. Cette prolongation jusqu’au 5 juin illustre la sous-estimation initiale de la complexité juridique et technique inhérente au démantèlement d’un opérateur de cette envergure.

Même en cas d’accord début juin, le processus demeurera long. L’Autorité de la concurrence examinera minutieusement les implications de cette concentration et pourra imposer des cessions de fréquences, des engagements d’investissement ou des obligations tarifaires pour autoriser l’opération. Quant aux salariés, leur sort dépendra en grande partie des conditions sociales que sauront — ou voudront — négocier les syndicats dans les semaines à venir.

Cette restructuration majeure du secteur télécom français pose, en définitive, une question que les chiffres seuls ne suffisent pas à trancher : peut-on concilier rationalisation économique et préservation de la concurrence, sans sacrifier sur l’autel des intérêts financiers ni les salariés qui font vivre ces réseaux au quotidien, ni les millions d’usagers qui en dépendent ?