Des œufs de crocodile ont éclos en pleine Drôme à cause de la canicule : les vétérinaires n’avaient jamais vu ça en France

Une soigneuse de la Ferme aux crocodiles de Pierrelatte, dans la Drôme, a donné l’alerte en découvrant que plusieurs œufs avaient éclos et que des nouveau-nés se trouvaient déjà dans l’enclos. C’était le samedi 22 août 2026. Le personnel, rejoint par des visiteurs présents sur place, a alors observé une femelle en train de sortir elle-même les bébés de son nid, devant le public.

« On est tous allés voir, et une femelle était en train de sortir les bébés de son nid, devant le public : c’est la première fois en vingt ans que ça arrive », raconte Antoine Soler, responsable animalier du site, dans un entretien accordé à Ici Auvergne-Rhône-Alpes. Dix petits sont nés ce jour-là, sans aucune intervention vétérinaire.

Une incubation à 100 % naturelle, une première pour le parc

Samuel Martin, gérant vétérinaire de l’établissement, confirme le caractère inédit de cette naissance dans un entretien accordé à l’Agence France-Presse. « Pour la première fois, on a eu une incubation qui s’est passée à 100 % dans des conditions naturelles », explique-t-il, évoquant un « déroulé naturel inédit ».

Habituellement, les nuits plus fraîches contraignent le personnel à récupérer les œufs pour les placer en incubateurs artificiels. En 2026, les canicules répétées ont maintenu le sable à une chaleur suffisante, jour et nuit, pour que l’espèce se reproduise sans aide extérieure. Le crocodile du Nil, espèce subtropicale originaire de pays très chauds, a trouvé dans ces conditions un terrain favorable à son développement naturel.

Antoine Soler résume ce constat en des termes plus inquiets, estimant qu’il est presque inquiétant de se dire que des crocodiles sont nés dehors, ce qui veut dire que pendant trois mois, sans aucun artifice de leur part, le sol est resté à une trentaine de degrés, même la nuit.

Les dix petits crocodiles se portent tous très bien, selon Samuel Martin. Ils sont actuellement surveillés en nurserie, avant une présentation officielle au public.

Un marqueur du changement climatique, selon les responsables du parc

Pour le directeur de la réserve tropicale, cette naissance sans précédent dépasse le simple fait animalier : elle est présentée comme « un marqueur du changement climatique ». Samuel Martin nuance toutefois l’effet des fortes chaleurs selon les espèces hébergées par le parc. « Il est possible que des espèces de milieux plus tempérés aient plus souffert », note-t-il, alors que le crocodile du Nil, lui, s’est visiblement épanoui dans ces conditions.

Antoine Soler porte un regard similaire sur la portée de l’événement. « On a beau savoir que le réchauffement est réel, voir un crocodile du Nil naître ici, dehors, ça pose plein de questions », déclare-t-il à Ici Auvergne-Rhône-Alpes.

L’émotion suscitée par la scène, partagée par le public et l’équipe vétérinaire au moment de l’éclosion, a rapidement laissé place à une forme d’inquiétude face à ce que révèle ce phénomène inédit. Les dix nouveau-nés restent pour l’instant sous observation, loin des regards du public.