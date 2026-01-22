Personne ne l’avait vu venir : ce lycéen bouleverse l’espace avec une découverte colossale

Un adolescent a réalisé une prouesse scientifique en mettant au jour plus de 1,5 million d’objets spatiaux jusque-là inconnus. Matteo Paz, lycéen californien, a passé au crible d’anciennes archives de la NASA longtemps laissées de côté. Cette découverte, menée pendant un projet d’été dans le cadre d’un programme éducatif spécialisé, a pris une ampleur remarquable.

Comment il s’y est pris et son talent précoce

Matteo Paz, originaire de Pasadena (Californie), est lycéen et travaille comme assistant de recherche rémunéré à l’Infrared Processing and Analysis Center de Caltech. C’est durant l’été 2022, via le programme Planet Finder Academy, qu’il s’est lancé dans ce projet.

Ce programme plonge les étudiants dans des défis astronomiques concrets. Matteo a mis à profit ses compétences en mathématiques théoriques et en codage acquises au sein du « Pasadena Unified School District’s elite Math Academy ». Il a aussi développé des compétences en analyse de séries temporelles.

Son travail a été encadré par Davy Kirkpatrick, scientifique chez Caltech, qui a déclaré à Phys.org : « Le modèle a commencé à montrer des signes prometteurs presque immédiatement. » Matteo encadre désormais de nouveaux étudiants du Planet Finder Academy et continue d’améliorer son pipeline d’IA.

Ce que l’IA apporte à l’astronomie

D’après Futura Sciences, pour arriver à ce résultat, Matteo a exploré les archives de la mission NEOWISE, un télescope lancé en 2009 pour repérer les astéroïdes proches de la Terre. Ces archives couvrent une décennie de données infrarouges de tout le ciel, soit environ 200 milliards de lignes d’observations.

Face à ce volume colossal, il a automatisé l’analyse grâce à un système d’apprentissage automatique. En seulement six semaines, il a mis au point un pipeline automatisé combinant des techniques comme les transformées de Fourier et l’analyse par ondelettes, permettant de détecter des sources lumineuses faibles et variables. Ces méthodes mathématiques ont servi à analyser finement les séries temporelles des données recueillies.

Des découvertes et ce qu’elles apportent

Parmi les 1,5 million d’objets identifiés, Matteo a repéré divers événements spatiaux : le scintillement, la pulsation et l’extinction liés à des quasars, des étoiles binaires et des supernovas. Ces trouvailles ont une valeur inestimable pour l’étude des transitoires rares et des phénomènes cataclysmiques.

Les retombées dépassent l’astronomie. Le système d’intelligence artificielle de Matteo, capable d’analyser toute forme de données temporelles, pourrait être appliqué dans d’autres domaines comme la finance, le suivi environnemental ou la neuroscience.

Une reconnaissance internationale et la suite

Le travail de Matteo, publié dans The Astronomical Journal, a déjà été salué par la communauté scientifique. Un catalogue exhaustif de ces objets sera publié en 2025, et devrait orienter de nouvelles observations par l’observatoire Vera C. Rubin et le JWST.