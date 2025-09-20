Panique en Charente-Maritime : un séisme surprend des milliers de riverains

Un tremblement de terre a secoué Royan et la Presqu’île d’Arvert en Charente-Maritime ce jeudi 18 septembre 2025 à 14h34. Même s’il reste modéré, cet événement rappelle l’importance de la vigilance face aux mouvements de la Terre. De nombreux habitants ont ressenti la secousse, donnant lieu à un flot de récits et à quelques inquiétudes au sein de la population locale.

Détails du séisme et réactions sur place

L’épicentre se trouvait tout près de Royan et la magnitude s’est évaluée entre 3,6 et 3,9. Deux organismes ont mesuré cette secousse : le Bureau Central Sismologique Français (BCSF-Renass) a indiqué une magnitude de 3,6, tandis que le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) a relevé une valeur légèrement supérieure, à 3,9. Ces mesures montrent bien l’importance des réseaux d’observation pour bien suivre ce genre de phénomène.

Les habitants n’ont pas tardé à raconter leur expérience. Plusieurs auditeurs d’ICI La Rochelle ont dit avoir senti la terre vibrer sur toute la Presqu’île d’Arvert. Mauricette a expliqué que c’était « un gros coup comme le tonnerre », et Marie-Hélène, qui buvait tranquillement son café, a évoqué « une espèce de gros boum », comparant la sensation à celle d’une explosion de gaz ou au passage du mur du son par des avions. Ces témoignages colorés montrent combien ces secousses peuvent perturber le quotidien.

Réplique et histoire sismique dans la région

Quelques minutes après la première secousse, à 14h37, une réplique un peu plus faible a été enregistrée par le BCSF-Renass, avec une magnitude de 2,8 (il est fréquent qu’une réplique se produise après le choc principal et qu’elle prolonge l’anxiété).

La Charente-Maritime n’est pas étrangère aux tremblements de terre. En 1972, un événement similaire avait touché l’île d’Oléron, et plus récemment, en juin 2023, un séisme de magnitude comprise entre 5,3 et 5,8 à La Laigne avait causé pas mal de dégâts, rendant plusieurs dizaines de maisons inhabitables. En avril 2016, La Rochelle avait aussi été secouée par un séisme de magnitude 4,9, suivi par Montendre en 2019 avec une intensité équivalente.

Appel aux témoignages et prévention

Face à ce genre de secousses récurrentes mais imprévisibles, le BCSF invite toutes les personnes ayant ressenti le tremblement à partager leurs témoignages en ligne. Ces retours sont précieux pour améliorer la compréhension des phénomènes sismiques et ajuster les dispositifs de sécurité.

L’activité sismique en Charente-Maritime rappelle que même les régions éloignées des grandes failles géologiques ne sont pas à l’abri de mouvements de terrain. Les témoignages, comme ceux recueillis ce jour-là, incitent à rester attentif et informé face aux aléas de notre planète.