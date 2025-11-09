Panique au large du Japon : une créature « jamais vue » filmée bondissant hors de l’eau

Une scène étonnante a captivé amateurs de vie marine et spécialistes : une orque albinos a été repérée sautant hors de l’océan près des côtes de Hokkaido au Japon. Ce phénomène rare intrigue autant par sa beauté que par les questions qu’il soulève sur la biologie et le comportement social de ces mammifères marins.

Un moment imprévu en pleine mer

La découverte de cette orque blanche a été signalée par un bateau de touristes naviguant dans les eaux japonaises. Séduits par cette vision inhabituelle, ils ont pris contact avec le photographe animalier indépendant Noriyuki Hayakawa, âgé de 64 ans, pour qu’il immortalise ce moment unique. Fort de plus de dix ans d’expérience à photographier des orques, Hayakawa n’avait jamais vu une créature pareille auparavant. « Cette photo compte énormément pour moi », explique-t-il. « Après plus d’une décennie à capturer des images d’orques, c’est la première orque blanche que je rencontre. »

La photo de Hayakawa montre l’orque albinos en plein saut, entourée de ses congénères arborant le traditionnel noir et blanc. Cette image impressionnante a rapidement fait le tour du monde en passant notamment par des médias réputés comme le New York Post.

En savoir plus sur l’orque albinos

Les orques, souvent surnommées baleines tueuses, impressionnent déjà par leur taille et leur intelligence. Mais une orque albinos est quasiment unique, apparaissant environ une fois par décennie. Sa teinte claire pourrait résulter de deux mutations génétiques : l’albinisme (absence totale de pigmentation) ou le leucisme (perte partielle de pigmentation).

Même si cette orque garde les marques habituelles de son espèce, ses nuances de blanc viennent remplacer le contraste habituel. Vu nageant avec cinq orques ordinaires, elle fait naître des questions sur sa place au sein du groupe.

Considérations scientifiques et sociales

Les particularités génétiques comme l’albinisme ou le leucisme peuvent modifier la santé et les interactions sociales des animaux concernés. À cause de sa teinte, l’orque albinos se démarque nettement dans l’obscurité des profondeurs, ce qui pourrait rendre la chasse ou l’évitement de prédateurs plus compliqué.

Pour les chercheurs, chaque aperçu d’une orque albinos offre des données intéressantes sur la santé, le comportement et l’organisation sociale de ces animaux, ce qui alimente la recherche scientifique.

Les orques sont réputées pour être des animaux très sociables, dotés d’une communication complexe et de comportements de chasse bien rodés. Observer comment une orque albinos s’intègre parmi ses pairs peut donner un éclairage inédit sur la manière dont ces groupes gèrent la diversité génétique.