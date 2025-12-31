Oubliez 1999 : l’éclipse de 2026 promet un choc visuel encore plus impressionnant

Le 12 août 2026, la France sera aux premières loges d’un événement astronomique majeur : une éclipse solaire qui transformera temporairement le jour en une sorte de crépuscule. La bande de totalité ne traverse pas la France métropolitaine (elle passe par l’Espagne), mais de nombreuses régions françaises profiteront d’une éclipse quasi totale. Cet instant fera remonter les souvenirs de la dernière éclipse totale visible en France, le 11 août 1999, et promet un spectacle céleste très attendu.

Par où passera l’éclipse en 2026 ?

La trajectoire de l’éclipse est bien définie : elle débute dans l’Atlantique Nord en provenance d’Islande, puis atteint le nord de l’Espagne au crépuscule. D’après Les Numériques, la France métropolitaine frôlera la totalité.

À Biarritz, par exemple, l’occultation atteindra 99,5 % .

. À Toulouse ce sera 97,9 % , et à Bordeaux 97,5 % .

, et à Bordeaux . Dans des régions comme la Bretagne et la Vendée, l’occultation dépassera 95 % .

. Paris bénéficiera d’un important 92,2 % .

. Strasbourg, Marseille et Nice verront respectivement 88 %, 73 % et 64 % d’occultation.

En Espagne, des villes comme Valladolid, Burgos et Palencia se trouveront sous la bande de totalité, offrant un spectacle complet.

Regarder l’éclipse en toute sécurité

Observer une éclipse solaire demande de vraies précautions pour protéger les yeux. Les lunettes de soleil classiques ne filtrent pas les rayonnements dangereux. Seules des lunettes spéciales conformes à la norme ISO 12312-2:2015 (norme internationale pour lunettes d’observation solaire) assurent une observation sans risque. Il faut les vérifier avant chaque usage pour éviter les contrefaçons dangereuses, qui peuvent provoquer des brûlures irréversibles de la rétine — souvent indolores mais permanentes.

Même à Biarritz, où 99,5 % du Soleil sera masqué, le mince croissant restant suffit à endommager la vue. En prévision de 2026, des modèles conformes seront proposés à des prix abordables chez des spécialistes comme Pierro-Astro, Planète Astro et Baader France, pour environ 4 à 5 €. Pour le grand public, des lunettes seront aussi disponibles en pharmacie et chez les opticiens au printemps 2026, à environ 3 €.

Un rendez-vous rare

Le temps entre deux éclipses totales peut être très long. En Espagne, il s’écoulera 121 ans entre l’éclipse totale de 1905 et celle de 2026. Pour la France métropolitaine, il faudra attendre le prochaine éclipse totale le 3 septembre 2081, soit dans 56 ans. La période entre 2026 et 2028 sera particulièrement remarquable pour l’Espagne, qui vivra une série rare de trois éclipses centrales en seulement 532 jours.