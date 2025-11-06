On n’avait pas connu ça depuis 125 000 ans… la planète tire la sonnette d’alarme

La Terre traverse en ce moment une situation climatique d’une ampleur jamais vue. Les températures mondiales affichent des records depuis 125 000 ans, avec une hausse moyenne dépassant +1,5 °C par rapport à la période pré-industrielle relevée l’année dernière, soulignant la proximité de points de bascule climatiques. Cette montée des températures a des conséquences destructrices sur notre environnement, largement alimentée par une consommation d’énergies fossiles en constante progression, explique le magazine Geo. Même si on a recordé l’utilisation des énergies solaire et éolienne, en 2024 la consommation d’énergie fossile reste 31 fois supérieure à celle des énergies renouvelables réunies, contribuant à franchir le seuil de 1,5 °C. Cela entraîne un réchauffement des océans et de l’atmosphère, qui provoque des perturbations climatiques majeures.

Drames naturels récents

Les effets tangibles du changement climatique se traduisent par une série de catastrophes naturelles dévastatrices, incluant la montée des mers. Cet été, le Texas a connu de violentes inondations qui ont coûté la vie à 135 personnes. En janvier, Los Angeles a subi d’énormes incendies, causant des dégâts matériels estimés à plusieurs centaines de milliers d’euros. Plus récemment, à la fin de l’été 2024, le typhon Yagi a dévasté l’Asie du Sud-Est, faisant plus de 800 victimes. Ces événements montrent bien que de plus en plus de régions peinent à tenir face aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Appels à l’action et conséquences d’un climat plus chaud

Sarah Perkins-Kirkpatrick, chercheuse australienne reconnue, tire la sonnette d’alarme sur les dangers d’un climat qui se réchauffe, soulignant l’importance de respecter le budget carbone. Elle incite à diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES) et à mettre en place des politiques pour atténuer et s’adapter aux changements qui surviennent. Les vagues de chaleur se prolongent, deviennent plus intenses et plus risquées, mettant en tension les services d’urgences, l’économie et les communautés. La chaleur et l’humidité extrêmes risquent de pousser le corps humain à ses limites.

Des solutions pour freiner le réchauffement

Plusieurs pistes ont été dressées pour essayer de maintenir le réchauffement en dessous de +2 °C d’ici 2100. Parmi ces solutions, certains projets ambitieux de protection et de reboisement pourraient capter jusqu’à 88 gigatonnes de CO2 d’ici 2050. L’adoption de produits réfrigérants plus respectueux de l’environnement permettrait d’économiser 100 gigatonnes supplémentaires sur la même période.