Montée des eaux : ces régions françaises qui vont encaisser le choc bien plus tôt que prévu

Une étude publiée dans la revue Nature Communications révèle que l’élévation du niveau des mers représente une menace croissante pour de nombreux territoires, touchant à la fois l’environnement et les sociétés humaines. Publiée le 29 octobre 2025 par une équipe de chercheurs, cette étude met en lumière les conséquences de la fonte des calottes glaciaires sur les côtes du monde entier. Les auteurs ont combiné des modèles de calotte glaciaire, de climat global et de Terre solide pour élaborer des projections sur les futures élévations du niveau de la mer. Ce phénomène représente une menace croissante pour de nombreux territoires, touchant à la fois l’environnement et les sociétés humaines.

La fonte des glaces, un phénomène mondial qui frappe localement

La glace de l’Antarctique contient assez d’eau pour faire monter le niveau moyen des mers de 58 mètres, confirme Futura Sciences. Mais la montée des eaux n’est pas uniforme : contrairement à une baignoire qui se remplit de façon égale, l’élévation varie beaucoup selon les régions. Plusieurs mécanismes expliquent cette variabilité. D’abord, quand les calottes fondent, l’attraction gravitationnelle qu’elles exercent sur l’eau diminue, ce qui fait baisser le niveau de la mer à proximité et monter l’eau plus loin au large. Ensuite, la perte de masse glaciaire déplace légèrement l’axe de rotation de la Terre, redistribuant l’eau à l’échelle planétaire. Enfin, le « rebond » de la Terre solide (la croûte qui se relève quand le poids de la glace disparaît, décrite par les chercheurs comme « fluide comme du sirop ») contribue aussi à ces différences régionales.

Ce que prévoient les modèles pour l’avenir

En se basant sur des scénarios d’émissions (RCP4.5 et RCP8.5, scénarios représentant différentes trajectoires de concentration de gaz à effet de serre), les simulations donnent plusieurs trajectoires d’élévation du niveau de la mer d’ici 2100 et 2200. Dans un scénario modéré de réduction des émissions, l’Antarctique pourrait ajouter 0,1 mètre d’ici 2100 et plus de 1 mètre d’ici 2200. En intégrant aussi le Groenland et la dilatation thermique des océans, la hausse totale pourrait atteindre entre 0,32 et 0,63 mètre d’ici 2100.

Les bassins de l’Indien, du Pacifique et de l’Atlantique Ouest pourraient voir leur niveau s’élever jusqu’à 1,5 mètre d’ici 2200. Des régions comme la Jamaïque, les îles Marshall et d’autres nations insulaires du Pacifique seraient particulièrement exposées.

Dans un scénario d’émissions élevées, la contribution de l’Antarctique pourrait atteindre 0,3 mètre d’ici 2100 et dépasser 3 mètres d’ici 2200. Certaines zones du Pacifique Nord équatorial, comme la Micronésie et Palaos, pourraient enregistrer une élévation allant jusqu’à 4,3 mètres. Les auteurs jugent ce scénario peu probable au vu des tendances actuelles, mais il montre bien les conséquences potentiellement dévastatrices d’un laisser-faire climatique.

Justice climatique et mobilisation internationale

Les États insulaires, qui contribuent très peu aux émissions de gaz à effet de serre, sont déjà en première ligne face à la montée des eaux. Ces territoires subissent l’érosion côtière, des déplacements forcés de populations et des menaces sur leurs écosystèmes. Sur la scène internationale, ils poussent fort dans les négociations et réclament des réductions beaucoup plus rapides des émissions mondiales. Les pertes économiques prévues sont importantes, touchant l’agriculture, le tourisme côtier et les infrastructures critiques. Cette situation illustre une forte inégalité environnementale, où les plus affectés ne sont souvent pas les plus gros pollueurs.