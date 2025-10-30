Microsoft Teams : la nouvelle fonction de localisation relance le débat sur la surveillance au travail

Depuis le 27 octobre 2025, Microsoft a officialisé une nouvelle mise à jour de Teams qui pourrait transformer la relation entre l’entreprise et ses collaborateurs. Baptisée « Work Location Detection », cette fonction permettra au logiciel de déterminer automatiquement si un employé se trouve au bureau ou à distance, en se basant sur le réseau Wi-Fi utilisé.

Teams : un outil de collaboration qui flirte avec la géolocalisation

Le cœur de la nouveauté introduite par Microsoft repose sur un principe simple : dès qu’un utilisateur se connecte au réseau Wi-Fi de son entreprise, Teams mettra automatiquement à jour son statut pour indiquer « au bureau », voire préciser le bâtiment exact. Selon la feuille de route officielle de Microsoft 365, « quand les utilisateurs se connecteront au Wi-Fi de leur organisation, Teams mettra automatiquement à jour leur localisation pour refléter l’immeuble dans lequel ils travaillent ».

Cette fonctionnalité, qui sera disponible mondialement sur Windows et Mac en décembre 2025, est conçue pour « fluidifier la collaboration et la planification des espaces ». Cependant, comme le souligne Les Numériques, elle pourrait également « prévenir automatiquement votre employeur de votre absence du bureau ». Autrement dit, Teams devient un indicateur de présence potentiellement permanent. Microsoft affirme que la fonction restera désactivée par défaut, et que les utilisateurs devront donner leur consentement pour que la détection soit active. Mais dans la pratique, c’est souvent l’administrateur du compte professionnel – et donc l’entreprise – qui contrôle ces paramètres.

Entre gain d’efficacité et zone grise juridique

Dans un contexte d’hybridation croissante du travail, l’idée d’une visibilité accrue sur la présence des collaborateurs peut sembler séduisante. Pour les responsables RSE et les directions d’entreprise, la fonction pourrait aider à optimiser les ressources : planification des salles, rationalisation des espaces, ou simple information sur la disponibilité des équipes. Selon UC Today, cette innovation s’inscrit dans une stratégie de « workplace intelligence » destinée à faciliter la vie des organisations hybrides.

Mais la frontière entre coordination et contrôle reste fine. Le droit du travail français impose des garde-fous clairs : toute mesure de surveillance doit être proportionnée à son objectif, faire l’objet d’une information préalable des salariés, et, dans certains cas, d’une consultation du comité social et économique (CSE). Comme le rappelle HelloWork, « un moyen de contrôle établi à l’insu du salarié ne peut constituer une preuve de faute ».

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ajoute d’autres contraintes : les données de localisation sont des données personnelles sensibles. Leur collecte ne peut être justifiée que par un besoin réel et explicite. De plus, le consentement doit être libre et éclairé. Or, dans le cadre d’une relation hiérarchique, ce consentement est rarement totalement libre. Ainsi, si l’entreprise active cette fonction de Teams, elle devra justifier sa finalité organisationnelle, limiter la conservation des données et informer clairement ses collaborateurs.

Télétravail, confiance et responsabilité sociale : le défi de la transparence

Pour les salariés, cette mise à jour de Teams risque de raviver la méfiance vis-à-vis des outils numériques professionnels. En affichant automatiquement si un employé est « au bureau » ou non, l’application transforme un simple statut en signal de conformité. Dans un contexte où le télétravail repose avant tout sur la confiance et la responsabilisation, une telle fonctionnalité peut générer un climat de surveillance latent. Les employés craignent que la donnée serve moins à organiser le collectif qu’à contrôler les absents.

Pour les entreprises engagées en matière de responsabilité sociale (RSE), le défi est double : concilier innovation technologique et respect des droits fondamentaux. Une gouvernance éthique de la donnée suppose :

d’effectuer une analyse d’impact (DPIA) avant activation ;

avant activation ; d’assurer la transparence complète envers les collaborateurs ;

complète envers les collaborateurs ; de limiter l’usage des données à des finalités d’organisation, non de contrôle ;

l’usage des données à des finalités d’organisation, non de contrôle ; et de former les managers à une lecture responsable des statuts d’activité.

Comme le rappelle la documentation de Microsoft Learn, la détection automatique de l’emplacement peut être désactivée par défaut : les entreprises ont donc la possibilité de refuser l’usage de cette fonction. Pour celles qui souhaitent l’adopter, une politique interne claire sur la vie privée et le télétravail s’impose.