ArcelorMittal : quand l’optimisation fiscale ampute la participation des salariés

ArcelorMittal a fait l’objet de redressements fiscaux portant sur des commissions versées à sa filiale luxembourgeoise entre 2012 et 2022. Si le groupe affirme avoir trouvé un accord avec le fisc, la question de l’impact sur la participation des 7 000 salariés français demeure, révélant les tensions entre optimisation fiscale et responsabilité sociétale.

Pendant dix ans, ArcelorMittal a versé des millions d’euros en commissions à sa filiale luxembourgeoise ArcelorMittal Sourcing (AMS), réduisant mécaniquement ses bénéfices imposables en France. L’administration fiscale française a réclamé des redressements portant sur les exercices 2012 à 2022. Si le groupe sidérurgique affirme aujourd’hui que « il n’y a pas de contentieux à ce jour », suggérant un accord discret avec le fisc, une question demeure : combien les 7 000 salariés français ont-ils perdu en participation aux bénéfices durant cette décennie d’optimisation transfrontalière ?

L’optimisation fiscale en question : commissions luxembourgeoises et participation

Commissions versées à AMS : un drain de bénéfices imposables en France

Entre 2012 et 2020, ArcelorMittal France et ArcelorMittal Méditerranée ont été épinglées pour les commissions versées à leur homologue luxembourgeoise AMS. Ces flux financiers, légaux sur le papier, permettent de transférer une partie des bénéfices vers un pays où la fiscalité est plus clémente. L’administration fiscale française conteste la justification économique de ces versements, soupçonnant une minoration artificielle des résultats hexagonaux. Pour les salariés, l’équation est simple : moins de bénéfices déclarés en France signifie une participation réduite, alors même que leur travail quotidien génère la valeur exportée comptablement au Luxembourg.

Accord de franchise et taux d’intérêt : trois leviers de minoration des résultats

L’administration n’a pas seulement visé les commissions à AMS. Un accord de franchise (Industrial Franchise Agreement) conclu entre 2015 et 2020 a également fait l’objet de redressement. Parallèlement, le taux d’intérêt appliqué par AM Investment sur un prêt consenti à la filiale méditerranéenne entre 2017 et 2019 a été jugé excessif. Ces trois mécanismes, cumulés, forment un système d’optimisation sophistiqué où chaque flux financier intragroupe réduit l’assiette imposable française. Les montants précis des redressements n’ont jamais été divulgués publiquement, malgré les demandes de transparence.

Impact sur la participation des salariés : la question du partage de valeur

La participation aux bénéfices, mécanisme obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, repose sur une formule légale calculée à partir du bénéfice net fiscal. Lorsque ce bénéfice est artificiellement réduit par des transferts vers des filiales étrangères, la somme distribuée aux collaborateurs diminue d’autant. ArcelorMittal reconnaît d’ailleurs que « en cas de redressement fiscal, ses sociétés corrigent systématiquement et spontanément leur calcul de participation ». Cette déclaration confirme que les pratiques contestées ont bien impacté les montants versés aux salariés. Combien d’euros ont-ils perdu collectivement ? Impossible de le savoir sans accès aux données fiscales détaillées.

Transparence insuffisante : les salariés ignorent-ils les pratiques de leurs employeurs ?

La CGT Métallurgie a demandé la communication des documents fiscaux déposés au tribunal de commerce de Bobigny. Cette démarche syndicale révèle un malaise : les représentants des salariés découvrent souvent les pratiques d’optimisation fiscale par la presse, faute d’information en amont. Selon Capital, quatre autres filiales françaises (ArcelorMittal Wire France, ArcelorMittal Centre de services, ArcelorMittal Distribution services France et ArcelorMittal Construction France) ont également été contrôlées. Cette opacité nuit au dialogue social et alimente la défiance envers les directions qui prônent la RSE tout en pratiquant l’optimisation fiscale agressive.

RSE et responsabilité fiscale : vers une meilleure gouvernance

Demande de la CGT : accès aux documents fiscaux et traçabilité

L’exigence syndicale d’accès aux documents fiscaux s’inscrit dans une tendance plus large : les parties prenantes réclament une transparence accrue sur les flux financiers intragroupe. Le reporting pays par pays, imposé par les directives européennes, reste insuffisant pour tracer précisément l’origine des bénéfices et leur répartition géographique. Les salariés, créanciers indirects via la participation, devraient pouvoir vérifier que les pratiques fiscales de leur employeur ne les lèsent pas. Cette traçabilité constitue un pilier d’une RSE authentique, dépassant les rapports de développement durable souvent décoratifs.

Correction spontanée et bonne foi : ArcelorMittal face à ses engagements RSE

Le groupe se défend en affirmant corriger spontanément les calculs de participation après redressement. Cette démarche, louable en apparence, intervient toutefois a posteriori, parfois des années après les faits. Les salariés concernés ont-ils été indemnisés rétroactivement ? Les intérêts de retard leur ont-ils été versés ? ArcelorMittal, qui investit massivement dans la décarbonation de ses sites français, doit aligner ses pratiques fiscales sur ses ambitions environnementales. Une entreprise véritablement responsable ne peut prôner la transition écologique tout en privant ses salariés d’une part légitime des profits qu’ils génèrent.

Bonnes pratiques : vers une fiscalité responsable dans l’industrie sidérurgique

L’accord trouvé avec l’administration fiscale en 2026 pourrait marquer un tournant. Plusieurs multinationales ont récemment adopté des chartes de fiscalité responsable, s’engageant à ne pas recourir à des montages abusifs et à payer l’impôt là où la valeur est créée. Dans l’industrie sidérurgique, où les enjeux de transition énergétique mobilisent des aides publiques massives, cette exigence devient cruciale. Les contribuables français financent la transformation bas-carbone d’ArcelorMittal : ils sont en droit d’attendre une contribution fiscale équitable en retour. La participation des salariés, reflet du partage de valeur, constitue un indicateur tangible de cette cohérence entre discours RSE et réalité économique.

Ce qu’il faut retenir : L’optimisation fiscale transfrontalière, même légale, peut léser les salariés en réduisant leur participation aux bénéfices. Le cas ArcelorMittal illustre la nécessité d’une transparence accrue et d’une fiscalité alignée sur les engagements RSE. Les 242 millions de dollars de passifs fiscaux comptabilisés par le groupe fin 2025 témoignent de l’ampleur des incertitudes fiscales mondiales. Reste à savoir si l’accord trouvé en France fera jurisprudence pour d’autres multinationales tentées par des montages similaires.