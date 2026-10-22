Meta : 44 millions d’infractions délibérées exposées au tribunal

Le juge Francis Mathew a reconnu Meta coupable de près de 44 millions d’infractions délibérées aux lois sur les pratiques commerciales déloyales. Au-delà du montant record de 25 milliards de dollars, ce verdict expose une défaillance majeure de gouvernance : des dirigeants ayant sciemment trompé les utilisateurs sur le contrôle de leurs données personnelles.

Les failles de gouvernance au cœur du verdict du Nouveau-Mexique

Le 21 octobre 2026, le tribunal de district du Nouveau-Mexique a prononcé l’une des sanctions les plus sévères jamais infligées à une entreprise technologique. Meta doit verser 25 milliards de dollars pour avoir trompé systématiquement 2,1 millions d’habitants de l’État sur la gestion de leurs données. Le juge Mathew a justifié l’ampleur des pénalités par « le nombre extraordinaire d’infractions délibérées, leur durée, l’implication des dirigeants et le caractère intentionnel et systématique des fausses déclarations ».

Le procès a révélé l’implication directe de la haute direction de Facebook dans la diffusion de messages trompeurs. En 2010, Mark Zuckerberg publiait dans le Washington Post un article affirmant que « Facebook ne vend pas les données des utilisateurs ». Pourtant, le juge a conclu que « Facebook a promis aux utilisateurs qu’ils contrôlaient leurs données. Cela était faux ». Six ans plus tard, Cambridge Analytica récoltait les données de millions d’utilisateurs pour générer des publicités politiques ciblées lors de l’élection présidentielle américaine de 2016, sans leur consentement explicite. Le jury de Santa Fe a établi que ces manquements ne résultaient pas d’erreurs isolées, mais d’une stratégie orchestrée au plus haut niveau de l’organisation.

Comment Facebook a promis le contrôle des données tout en le refusant

Le cœur du dossier repose sur un écart massif entre les communications publiques de Meta et ses pratiques réelles. Pendant des années, la plateforme a assuré aux utilisateurs qu’ils maîtrisaient pleinement la diffusion de leurs informations personnelles. Les paramètres de confidentialité affichés donnaient l’illusion d’un contrôle granulaire. Pourtant, les données circulaient vers des tiers sans notification claire ni mécanisme de révocation efficace. Le procureur général du Nouveau-Mexique, Raúl Torrez, a déclaré : « Il s’agit de l’un des plus importants jugements, sinon le plus important, obtenus par un État contre une entreprise dans l’histoire américaine. » Le verdict souligne l’échec des mécanismes de supervision interne, censés garantir la conformité aux engagements publics.

44 millions d’infractions : un problème de culture et de contrôle interne

Le nombre astronomique d’infractions reconnues, 44 millions précisément, témoigne d’un dysfonctionnement structurel. Chaque promesse non tenue, chaque utilisateur induit en erreur, chaque donnée partagée sans consentement constitue une violation distincte de la loi de l’État sur les pratiques commerciales déloyales. Le tribunal a évalué à 2,1 millions le nombre d’habitants du Nouveau-Mexique touchés, multipliant les infractions par la durée et la répétition des manquements. L’amende s’accompagne d’intérêts annuels de 15%, soit 3,75 milliards de dollars par an tant qu’elle n’est pas réglée, une pression financière destinée à accélérer la conformité.

Le juge Mathew a insisté sur le caractère délibéré des agissements. Les preuves présentées au procès ont démontré que les équipes dirigeantes connaissaient les écarts entre discours public et réalité opérationnelle. Des documents internes ont révélé des discussions sur les risques réputationnels liés à la collecte de données, sans que des mesures correctrices suffisantes ne soient prises. Raúl Torrez a affirmé que « ce jugement devrait constituer un signal, un message sans ambiguïté, à la Silicon Valley ».

Les infractions s’étalent sur plusieurs années, de 2010 à 2016 au minimum, période durant laquelle Meta a maintenu un discours public rassurant tout en permettant l’exploitation massive de données. Le scandale Cambridge Analytica, révélé en 2018, a exposé l’ampleur du problème. Le Nouveau-Mexique s’est distingué en refusant de rejoindre le règlement multipartite de 459 millions de dollars accepté par 51 États et territoires en août 2026. En poursuivant seul Meta devant un tribunal, l’État a obtenu une condamnation 54 fois supérieure à sa part potentielle dans l’accord collectif.

Leçons de conformité et de gouvernance pour les leaders tech et les conseils d’administration

Pour les dirigeants et responsables RSE, le verdict offre des enseignements cruciaux. Les déclarations publiques engagent juridiquement l’entreprise. Les promesses de transparence et de contrôle doivent correspondre aux pratiques opérationnelles réelles. Les conseils d’administration doivent exiger des audits indépendants réguliers sur la gestion des données, et non se contenter de rapports internes. La culture d’entreprise doit valoriser la conformité éthique autant que la performance commerciale. Meta a annoncé son intention de faire appel, arguant que l’amende viole la Constitution américaine. C.J. Mahoney, directeur juridique de Meta, estime que le montant est disproportionné. Pourtant, les actions de Meta ont augmenté de 2% après l’annonce, suggérant que les investisseurs anticipent une réduction en appel ou considèrent l’impact financier limité au regard de la capitalisation de 1,8 trillion de dollars du groupe.