Moins de 100 habitants, une cascade de 115 mètres : pourquoi ce village attire des milliers de touristes

Dans la province de Córdoba, en Argentine, un petit village de moins de 100 habitants attire chaque été des milliers de touristes, rapporte le magazine TN. Son principal atout : un environnement naturel marqué par une cascade de 115 mètres, une rivière et des possibilités de promenades à cheval. Une destination qui illustre l’attrait grandissant des voyageurs pour les petites localités rurales argentines.

Un village de moins de 100 habitants devenu une destination estivale

Avec une population permanente inférieure à une centaine de personnes, ce village de Córdoba présente un contraste saisissant entre sa tranquillité habituelle et sa fréquentation pendant la saison estivale.

Chaque été austral, lorsque les températures augmentent en Argentine, des milliers de visiteurs se tournent vers les paysages montagneux de la province pour profiter de la fraîcheur des cours d’eau et des espaces naturels.

La localité bénéficie de cette attractivité. Loin des grands centres urbains, elle propose une expérience touristique centrée sur la nature, les paysages et les activités de plein air.

Son faible nombre d’habitants ne reflète donc pas sa fréquentation touristique, particulièrement concentrée pendant les mois les plus chauds.

Une cascade de 115 mètres au cœur de l’attractivité touristique

Parmi les curiosités naturelles du secteur figure une cascade haute de 115 mètres, dont les dimensions constituent l’un des principaux arguments touristiques de la destination.

Dans cette région caractérisée par ses reliefs, les chutes d’eau offrent des paysages recherchés par les amateurs de randonnée, de photographie et de découverte de la nature.

La présence d’une rivière complète cet environnement. Les cours d’eau occupent une place particulière dans le tourisme estival de Córdoba, où les visiteurs recherchent des endroits permettant de se rafraîchir et de passer une journée au contact de la nature.

L’intérêt de cette destination repose ainsi sur la combinaison de plusieurs éléments : un relief montagneux, une chute d’eau spectaculaire et un cadre rural peu urbanisé.

Des promenades à cheval pour découvrir les paysages de Córdoba

La découverte de la région ne se limite pas à l’observation de la cascade.

Les promenades à cheval, appelées cabalgatas en Argentine, figurent également parmi les activités proposées aux visiteurs.

Cette pratique permet de parcourir les paysages ruraux à un rythme différent, en découvrant les collines, les chemins et les espaces naturels qui caractérisent cette partie de la province.

Elle s’inscrit dans une tradition touristique bien implantée dans les régions montagneuses argentines, où les excursions équestres font partie des activités de loisirs proposées aux voyageurs.

Entre la rivière, la cascade et les sorties à cheval, la destination s’adresse aussi bien aux amateurs de paysages qu’aux visiteurs souhaitant passer quelques jours loin de l’agitation urbaine.

Un autre village de 615 habitants attire les visiteurs avec ses piscines naturelles

Le phénomène ne concerne pas uniquement cette localité de moins de 100 habitants.

Un autre village de la province de Córdoba, présenté comme comptant 615 habitants, reçoit lui aussi des milliers de touristes grâce à ses cascades et à ses piscines naturelles.

Ces bassins, formés dans le lit des cours d’eau, constituent une autre facette de l’offre touristique régionale.

Ils attirent les voyageurs à la recherche de baignades en milieu naturel, particulièrement pendant l’été austral.

Ces deux destinations illustrent ainsi différentes formes de tourisme rural dans la province : l’une met en avant une chute d’eau de grande hauteur et les promenades équestres, tandis que l’autre se distingue par ses cascades et ses bassins naturels.

Pourquoi les petits villages de Córdoba séduisent les touristes

La province de Córdoba possède une longue tradition de tourisme intérieur. Ses montagnes, ses vallées et ses rivières attirent des voyageurs venus de différentes régions d’Argentine.

Les petites localités rurales bénéficient de cet environnement géographique, même lorsqu’elles disposent d’une population permanente très limitée.

Le contraste entre le nombre d’habitants et l’affluence estivale montre à quel point un site naturel peut devenir le moteur de l’attractivité d’un territoire.

Cette fréquentation saisonnière pose également la question de la préservation des milieux naturels. Les cascades, rivières et bassins sont des espaces sensibles, dont la fréquentation nécessite le respect des conditions locales d’accès et de sécurité.

Pour les visiteurs, ces villages représentent une alternative aux destinations touristiques les plus urbanisées.

Avec une cascade de 115 mètres, des promenades à cheval et des paysages montagneux, le village de moins de 100 habitants montre qu’une petite population n’empêche pas une destination de rayonner bien au-delà de ses frontières locales.