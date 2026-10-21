Cancer et retour au travail : 30% des managers alertent sur la pression de reprendre comme avant

Reprendre le travail après un cancer ne signifie pas nécessairement retrouver ses capacités d’avant la maladie. Pourtant, la pression du retour à la normale reste une préoccupation majeure dans les entreprises. Selon une nouvelle enquête nationale, 30% des managers identifient cette exigence de performance parmi les principales difficultés auxquelles un salarié peut être confronté. Entre regards différents, maladresses et manque d’accompagnement, la reprise professionnelle révèle les limites des pratiques managériales.

Retour au travail après un cancer : la pression de performance inquiète les managers

Le 19 octobre 2026, à l’occasion d’Octobre Rose, l’organisme de formation Fasterclass a dévoilé de nouveaux résultats d’un sondage consacré au cancer et au retour au travail. Réalisée du 4 au 14 septembre 2026 auprès de 2.913 actifs français, dont 1.715 salariés non-managers et 1.198 managers, l’enquête met en lumière les tensions qui peuvent accompagner la reprise d’une activité professionnelle après une maladie grave.

Ces résultats doivent néanmoins être interprétés avec précaution. L’étude, menée en ligne selon la méthode des quotas avec redressement statistique, mesure les perceptions des personnes interrogées, et non la fréquence des difficultés effectivement rencontrées par d’anciens patients. Elle intervient dans un contexte où les enjeux professionnels du cancer prennent une place croissante : plus de 433.000 personnes reçoivent chaque année un diagnostic en France, dont 40% sont en activité professionnelle à ce moment-là.

La reprise d’activité peut s’accompagner d’une attente implicite : retrouver immédiatement son efficacité, ses responsabilités et ses habitudes professionnelles. Cette pression figure parmi les principales difficultés identifiées par 30% des managers, contre 21% des salariés non-managers. Un écart de neuf points qui illustre une différence de perception entre les deux populations.

Pour autant, les préoccupations des salariés ne se limitent pas aux objectifs professionnels. Le sentiment d’être regardé différemment arrive devant la pression de performance chez les non-managers, avec 29% des réponses, contre 26% chez les managers. La maladie peut ainsi modifier la manière dont une personne pense être considérée au sein de son équipe, y compris lorsque ses missions et son poste restent inchangés.

Le silence constitue une autre difficulté identifiée par le sondage. L’évitement des collègues est cité par 21% des non-managers, contre 14% des managers. À l’inverse, le sentiment de surprotection est davantage mentionné par les encadrants : 11%, contre 5% chez les non-managers. Les deux catégories ne semblent donc pas hiérarchiser les difficultés de la même manière.

Cette différence soulève une question pour les directions des ressources humaines. Comment accompagner un salarié fragilisé sans le réduire à son état de santé ? Un excès de précaution peut conduire à l’écarter de certaines responsabilités, tandis qu’une exigence de performance inchangée risque de méconnaître les conséquences physiques ou psychologiques des traitements. Entre ces deux attitudes, l’organisation du travail devient déterminante.

La reprise est d’autant plus complexe que les séquelles ne disparaissent pas nécessairement avec la fin des soins. Dans une fiche publiée le 11 mai 2026, l’Assurance maladie cite notamment les effets possibles de la fatigue persistante, des douleurs, des troubles de la mémoire, des difficultés de concentration et de l’anxiété après un cancer du sein.

L’organisme public rappelle également que l’âge médian des femmes en arrêt de travail pour cette maladie était de 50 ans dans une étude réalisée en 2023. Le cancer concerne donc directement des personnes engagées dans leur carrière, parfois avec des responsabilités familiales et professionnelles importantes.

Cancer et travail : accompagner sans surveiller, un équilibre difficile

Le rôle du manager ne s’arrête pas à l’accueil du collaborateur le jour de son retour. Il doit également suivre l’évolution de la situation, organiser la répartition des missions et maintenir un dialogue avec l’ensemble de l’équipe. Or, ces échanges peuvent facilement devenir inconfortables. Ainsi, 27% des managers considèrent qu’effectuer régulièrement un point avec une personne malade sans donner l’impression de la surveiller constitue une difficulté, contre 23% des non-managers. Parler des absences et de leurs conséquences sur l’organisation collective est également jugé délicat par 24% des managers et 21% des non-managers.

À cela s’ajoute la question des réactions des autres collaborateurs. Leur gestion est identifiée comme une difficulté par 13% des managers, contre 11% des non-managers. L’encadrement doit donc conjuguer les besoins individuels et le fonctionnement du collectif, sans exposer inutilement les informations médicales du salarié concerné.

Ces difficultés prolongent les résultats d’un premier volet de l’enquête Fasterclass, consacré au dialogue autour de la maladie. On y apprenait que 62% des salariés non-managers et 61% des managers ont déjà évité de parler du cancer avec une collègue. Chez les managers, 44% évoquent la peur d’être maladroits, et 33% ne savent pas quoi dire.

Les salariés expriment, de leur côté, d’autres inquiétudes. La crainte d’être considérés comme moins performants est citée par 37% des non-managers, devant le manque de dialogue avec leur responsable, à 35%, et la difficulté d’évoquer leur fatigue ou leurs limites, à 33%. Seuls 13% des salariés interrogés jugent facile d’expliquer qu’ils ne peuvent pas encore reprendre au même rythme, tandis que 19% craignent qu’une telle déclaration soit interprétée comme un manque d’implication.

Ce malaise interroge directement la formation des encadrants. Seuls 27% des salariés non-managers estiment leurs responsables suffisamment préparés aux conversations sensibles, contre 55% qui pensent le contraire, dont 24% qui les jugent totalement insuffisamment formés. Parmi les managers, 36% reconnaissent un manque de formation sur ce sujet.

Pour Raphaël Maisonnier, président de Fasterclass, la reprise professionnelle ne peut être abordée comme un simple retour à la situation antérieure. « Après un cancer, reprendre le travail ne signifie pas que tout redevient comme avant ». L’enjeu, selon lui, consiste à concilier écoute, confiance et adaptation, sans surveillance excessive.

Cette approche suppose notamment de distinguer les questions portant sur la santé de celles relatives à l’activité professionnelle. Un responsable peut discuter d’un calendrier, d’une charge de travail, d’une mission ou d’une difficulté organisationnelle. En revanche, les échanges sur les informations médicales relèvent d’un cadre confidentiel, avec les professionnels de santé compétents.

Aménager le retour au travail plutôt qu’imposer une reprise immédiate

Face aux difficultés de réintégration, la majorité des réponses proposées dans le sondage ne recueillent pas d’adhésion massive. Lorsqu’il s’agit d’identifier l’attitude managériale la plus importante après un cancer, laisser au salarié le temps de retrouver son rythme sans pression est choisi par 19% des non-managers et 18% des managers.

Les aménagements spontanés arrivent également parmi les réponses retenues, avec 16% des non-managers et 14% des managers. À l’inverse, traiter le collaborateur exactement comme auparavant, sans évoquer sa maladie, ne recueille que 8% des réponses des non-managers et 12% de celles des managers. L’idée de laisser entièrement au salarié l’initiative de parler de sa situation est retenue par 7% des non-managers et 8% des managers.

Sur le terrain, les solutions peuvent prendre plusieurs formes. Réduction temporaire de la charge de travail, adaptation des horaires, modification des tâches, réorganisation des déplacements ou reprise à temps partiel pour motif thérapeutique : les dispositifs existants permettent de tenir compte de situations médicales et professionnelles très différentes. Leur mise en œuvre dépend toutefois des besoins du salarié et des conditions prévues par la réglementation.

Le cadre français prévoit des mécanismes destinés à préparer la reprise avant même la fin de l’arrêt maladie. Un rendez-vous de liaison peut ainsi être organisé lorsque l’absence dépasse 30 jours. Facultatif pour le salarié, cet échange permet de présenter les possibilités d’accompagnement et d’anticiper les difficultés professionnelles.

Une visite de préreprise peut également être envisagée après un arrêt de plus de 30 jours. Elle permet au médecin du travail d’évaluer les adaptations nécessaires, qu’il s’agisse des horaires, du poste occupé ou d’une éventuelle réorientation.

Pour une maladie d’origine non professionnelle ayant entraîné un arrêt d’au moins 60 jours, la visite de reprise est normalement obligatoire et doit être organisée dans les huit jours suivant le retour. Depuis le 15 juin 2026, une dispense est possible pour certains arrêts lorsque la visite de préreprise a eu lieu dans les 30 jours précédant la reprise et qu’aucun aménagement n’a été jugé nécessaire par le médecin du travail. Cette dispense ne s’applique toutefois pas si le salarié, l’employeur ou le médecin du travail demande une visite de reprise.

L’anticipation constitue également un axe d’action pour les services de prévention et de santé au travail. Le 9 octobre 2026, Action Santé Travail et ONCO Hauts-de-France ont organisé un webinaire consacré au cancer du sein, à la prévention et au maintien dans l’emploi. Dans son compte rendu publié le 13 octobre 2026, Action Santé Travail insiste sur l’intérêt d’identifier les besoins avant la reprise et d’adapter concrètement les conditions de travail.

Cette préparation ne concerne pas uniquement le salarié malade. Elle implique aussi de déterminer comment les missions seront réparties durant son absence, puis réintroduites progressivement. Pour l’encadrement, la difficulté consiste à éviter qu’un retour mal préparé ne provoque une surcharge de travail pour la personne concernée ou pour ses collègues.

Du retour au travail à la responsabilité sociale des entreprises

L’accompagnement après un cancer dépasse désormais le cadre des initiatives individuelles. Il s’inscrit dans les politiques de responsabilité sociale des entreprises, au croisement de la santé au travail, de l’inclusion, de la prévention des discriminations et de la sécurisation des carrières.

L’Institut national du cancer a développé une démarche spécifique autour de ces enjeux. En décembre 2025, l’organisme indiquait que 112 entreprises et organisations publiques avaient signé sa charte Cancer et emploi, représentant près de deux millions de salariés et d’agents. Cette charte comporte 11 engagements portant notamment sur l’accompagnement des personnes concernées, la formation des managers, la préparation de la reprise et la prévention.

L’établissement public a également recensé une soixantaine de dispositifs susceptibles d’être mobilisés pour maintenir une personne atteinte de cancer dans l’emploi ou préparer son retour. Les mesures couvrent notamment l’aménagement des horaires et des postes, la compensation de certaines pertes de revenus et les possibilités de reconversion.