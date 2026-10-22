« Il ne cesse de pleuvoir » : les chutes d’Iguazú fermées aux touristes en Argentine, les gardes évacuent dans l’urgence à cause d’El Niño

Les autorités argentines ont fermé l’accès touristique aux chutes d’Iguazú le lundi 12 octobre 2026, en raison d’une crue de la rivière du même nom. Le débit de l’Iguazú avait alors dépassé 12 000 m³ par seconde, soit plus de six fois sa moyenne habituelle.

La décision est venue de la direction du parc national d’Iguazú, dans le nord-est de l’Argentine, en concertation avec l’entreprise concessionnaire du site. Une restriction temporaire de la circulation des personnes et de l’accès aux zones ouvertes au public a été mise en place.

Dans l’après-midi du même lundi, les autorités du parc ont fait état d’une baisse progressive du débit du fleuve. Cette évolution a permis de lever la restriction préventive dès le mardi 13 octobre, et de normaliser les activités touristiques à partir de cette date.

La crue de l’Iguazú n’est pas isolée. Des alertes ont également été émises concernant la montée des eaux des fleuves Parana et Uruguay, cours d’eau majeurs de la région, sous l’effet de pluies attribuées au phénomène El Niño.

L’organisme binational qui gère la centrale hydroélectrique de Yacyreta, à la frontière entre l’Argentine et le Paraguay, a indiqué lundi que le débit du Parana avait dépassé de 37 % les moyennes historiques en septembre, et de 40 % depuis le début du mois d’octobre. Sur le fleuve Uruguay, la crue a contraint à l’évacuation de dizaines de personnes dans les zones riveraines de Concordia et de Paso de los Libres, selon Ouest France.

Ce scénario n’est pas inédit pour le parc national d’Iguazú. Des fermetures pour cause de crue y avaient déjà eu lieu en 2023 et en 2024, lors d’un précédent épisode El Niño qui avait détruit des passerelles dans la zone touristique surnommée la « Gorge du Diable ».

El Niño fait grimper les températures dans le Pacifique tropical et provoque des changements climatiques susceptibles d’accroître les risques de sécheresse comme d’inondations. Des météorologues du monde entier ont averti que l’épisode en cours pourrait devenir le plus puissant jamais observé.