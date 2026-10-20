Assurance : France Assureurs annonce trois mesures exceptionnelles

Face à la crise, la responsabilité sociale des entreprises se concrétise. France Assureurs et ses 252 membres le prouvent en organisant une réponse coordonnée pour soutenir les victimes des événements du 17 octobre, plaçant l’assurance au cœur d’une stratégie de cohésion territoriale. Les violences urbaines et pillages qui ont frappé plusieurs villes françaises vendredi dernier ont entraîné une mobilisation sans précédent du secteur assurantiel. Dès le lendemain, la fédération a activé sa cellule de crise en collaboration avec les autorités.

France Assureurs : une réponse concrète en temps de crise

France Assureurs réunit 252 entreprises d’assurance représentant 99% du marché français. Sa mission de « mobiliser toutes les énergies de l’assurance pour faire avancer la société en confiance » se révèle cruciale face aux événements du 17 octobre. La fédération orchestre la réponse collective des professionnels, dont le rôle est d’atténuer les chocs économiques et sociaux. Florence Lustman, présidente de France Assureurs, exprime : « Les violences urbaines du 17 octobre ont profondément affecté nos concitoyens. Au nom de tous les assureurs, j’exprime notre solidarité et notre soutien envers toutes les personnes touchées par ces événements d’une violence exceptionnelle. »

L’activation d’une cellule de crise montre comment le secteur transforme ses engagements RSE en actions concrètes. Les assureurs structurent leur intervention autour de trois publics prioritaires : particuliers, commerçants et entreprises, collectivités territoriales. La coopération avec les pouvoirs publics permet d’identifier rapidement les zones les plus touchées pour y déployer des expertises accélérées. Le commerce local, particulièrement vulnérable au pillage, reçoit une attention particulière. La cellule suit quotidiennement les déclarations de sinistre pour ajuster les moyens en conséquence.

Trois engagements pour une responsabilité sociale renforcée

Premier engagement : étendre le délai de déclaration de sinistre de 5 à 30 jours ouvrés. Au-delà d’une mesure technique, c’est un geste d’inclusivité. Les victimes de pillage ou de dégradations, souvent en état de choc, ont besoin de plus de temps pour leurs démarches administratives. Les professionnels du commerce, souvent accaparés par la sécurisation de leurs activités, bénéficient ainsi de davantage de flexibilité. France Assureurs recommande toutefois un dépôt de plainte et une déclaration de sinistre rapide par tous les moyens disponibles : courrier, email, téléphone, SMS. Cette accessibilité multicanale facilite les démarches pour tous les assurés, même les moins digitalisés.

Deuxième engagement : accélérer l’indemnisation en étroite collaboration avec les cabinets d’expertise. Habituellement, l’expertise d’un sinistre prend plusieurs semaines entre la visite, le rapport et le versement. Les assureurs s’engagent à réduire ces délais pour les sinistrés du 17 octobre. Les cabinets d’expertise organisent des visites groupées dans les zones concernées, et les dossiers les plus urgents, comme ceux des petits commerçants et des particuliers sans épargne de précaution, sont prioritaires. Florence Lustman souligne : « Les assureurs sont entièrement mobilisés pour accompagner leurs assurés et leur apporter des réponses concrètes. Les mesures annoncées aujourd’hui témoignent de l’engagement collectif de la profession pour simplifier et accélérer l’indemnisation. »

Troisième engagement : faciliter le versement d’acomptes pour les cas les plus urgents. Ces acomptes permettent aux sinistrés de couvrir les dépenses immédiates (réparations d’urgence, remplacement de stock) sans attendre l’indemnisation complète. Pour les petites entreprises du commerce, souvent fragilisées par des trésoreries tendues, l’acompte peut éviter une cessation d’activité. Le dispositif vise aussi les particuliers confrontés à des dégâts matériels importants (portes, vitrines, véhicules). En débloquant rapidement une partie de l’indemnité, les assureurs jouent leur rôle de stabilisateur social et économique.

Cohésion territoriale et durabilité au-delà de la crise

Les mesures de France Assureurs visent également la cohésion territoriale. Les violences urbaines affaiblissent le tissu économique local, notamment dans les quartiers où le commerce de proximité est essentiel. En accélérant la reconstruction, les assureurs contribuent à restaurer la confiance. La mobilisation collective des 252 membres illustre aussi une dimension ESS (économie sociale et solidaire) du secteur : mutualiser les risques pour protéger les plus vulnérables. Les collectivités territoriales, également touchées, reçoivent la même attention que les acteurs privés. L’engagement citoyen des entreprises se mesure à leur capacité à agir rapidement lorsque la société en a besoin. France Assureurs démontre que la RSE peut devenir un levier de résilience collective face aux crises.