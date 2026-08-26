Une hôtesse de l’air fait reconnaître son cancer comme maladie professionnelle

La reconnaissance en juillet 2026 du cancer du sein d’une hôtesse de l’air comme maladie professionnelle impose aux compagnies aériennes une refonte complète de leur politique RSE. Entre documentation des risques, dialogue social renforcé et anticipation de l’expertise Anses 2027, les directions doivent transformer cette jurisprudence en opportunité de gouvernance responsable.

En juillet 2026, le tribunal judiciaire de Bayonne a reconnu le cancer du sein de Sophie Lainault comme une maladie professionnelle, bouleversant ainsi les politiques de santé-sécurité dans le secteur aérien. Cette ancienne hôtesse de l’air d’Air France, qui totalise 12 600 heures de vol entre 1989 et 2019, a remporté une victoire judiciaire sans précédent en France. Les compagnies aériennes sont désormais confrontées à la nécessité d’adapter rapidement leur gouvernance à cette nouvelle réalité.

Redéfinition des obligations légales des employeurs aériens

Le tribunal de Bayonne a établi un lien direct entre le développement du cancer et trois facteurs professionnels : le travail de nuit (6 500 heures sur 12 600 au total), l’exposition aux rayonnements ionisants en altitude, et le tabagisme passif en cabine. Selon Élisabeth Leroux, avocate de la plaignante, « cette reconnaissance est une première en France pour une hôtesse de l’air ». La décision, désormais définitive, crée un précédent contraignant pour le secteur, obligeant les compagnies à intégrer ces risques dans leurs politiques de prévention.

Documentation des risques professionnels chez Air France

Les services RSE et de santé au travail doivent désormais documenter précisément l’exposition cumulée des membres du personnel navigant. Cela inclut un suivi individualisé des heures de vol de nuit, des trajets, des altitudes et des expositions passées. Pour ceux ayant travaillé avant 2000, la traçabilité du tabagisme passif devient un enjeu majeur. L’absence de ces données expose les compagnies à des difficultés en cas de litige.

Prévention des expositions : travail de nuit, rayonnements, tabagisme passif

La prévention passe par une révision des plannings pour limiter les heures de nuit, cruciales pour les femmes sujettes aux perturbations hormonales. Bien que les rayonnements cosmiques soient inévitables, ils nécessitent une information renforcée et un suivi médical. Le cancer du sein est responsable de 13 000 décès annuels en France, en faisant le cancer le plus mortel chez les femmes. Ignorer ces chiffres est inconcevable pour les entreprises responsables.

Gouvernance et transparence : communication et dialogue social

Sophie Lainault souhaite « ouvrir la voie à d’autres femmes » avec cette décision. Les compagnies doivent donc être transparentes, informant activement les employés sur leurs droits et les procédures de reconnaissance. L’inaction pourrait être perçue comme une stratégie d’évitement, nuisible à leur réputation.

Dialogue renforcé avec les syndicats sur les conditions de travail

La CFDT, qui a soutenu Sophie Lainault, joue un rôle central. François Dosso, de la CFDT, souligne que « 30 à 40 demandes de reconnaissance » sont en cours pour des aides-soignantes et infirmières. Le secteur aérien doit se préparer à un phénomène similaire. Les instances représentatives du personnel doivent inclure ces enjeux dans leurs discussions, le dialogue social devenant un levier de prévention et de gestion des risques juridiques.

Responsabilité historique : reconnaître les expositions passées

Les compagnies aériennes doivent assumer leur responsabilité pour les expositions antérieures à 2000, quand le tabagisme passif était courant. Cela implique de reconnaître publiquement ces erreurs, d’aider les anciens salariés dans leurs démarches et de mettre en place des dispositifs de réparation proactifs. Une approche défensive nuirait à leur crédibilité RSE. Les compagnies low cost subissent déjà la pression croissante de leurs employés concernant leurs conditions de travail.

Anticipation face aux demandes en cours et à l’expertise Anses 2027

L’Anses publiera en 2027 une expertise sur le lien entre cancer du sein, travail de nuit, rayonnements ionisants et substances chimiques, ce qui pourrait entraîner l’inscription du cancer du sein dans les maladies professionnelles. Les entreprises doivent anticiper ce scénario en préparant dès maintenant des plans d’action.

Plans d’action : dépistage, prévention, accompagnement

Les directions RSE doivent se concentrer sur trois axes : un dépistage renforcé pour le personnel féminin avec des mammographies régulières, une réorganisation du travail pour limiter les expositions, et un accompagnement personnalisé pour les salariés malades, incluant un soutien administratif. L’émergence de nouveaux risques professionnels exige une vigilance constante des directions.

Les compagnies qui réagiront rapidement pourront transformer cette contrainte juridique en avantage compétitif. Celles qui tarderont subiront des pressions croissantes, tant sur le plan judiciaire que réputationnel. La jurisprudence Lainault impose que la santé-sécurité du personnel navigant devienne un pilier essentiel de la gouvernance RSE dans le secteur aérien.