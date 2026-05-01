Oubliez votre gourde en plastique : les microparticules libérées dépassent les seuils

Chaque minute, près d’un million de bouteilles plastiques s’écoulent dans le monde.

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Claire Morel
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Oubliez votre gourde en plastique : les microparticules libérées dépassent les seuils
Oubliez votre gourde en plastique : les microparticules libérées dépassent les seuils © RSE Magazine

Face à la consommation massive de bouteilles en plastique jetables, la gourde réutilisable s’impose comme une solution pratique, écologique et économique. À l’heure où près d’un million de bouteilles en plastique sont vendues chaque minute dans le monde, selon Greenpeace, réduire ces déchets devient incontournable. Adopter une gourde, ce n’est pas seulement payer moins sur le long terme : c’est aussi un geste qui aide à préserver l’environnement.

Ce que posent les bouteilles en plastique pour l’environnement

Chaque habitant de France consomme plus de 140 bouteilles par an, un chiffre alarmant qui alimente directement la pollution des cours d’eau européens. Les bouteilles jetables sont le déchet le plus fréquemment retrouvé et se décomposent en microplastiques qui polluent les océans et intoxiquent la faune marine. En arrêtant d’acheter des bouteilles d’eau à répétition, on réduit non seulement les déchets plastiques, mais on réalise aussi des économies substantielles.

Les risques sanitaires des gourdes en plastique

Les gourdes en plastique, malgré leur légèreté et leur coût réduit, présentent des risques sanitaires non négligeables, alerte RMC. D’après une étude menée par des chercheurs danois, une gourde en plastique peut libérer jusqu’à 400 substances chimiques en présence d’eau. Parmi elles, certaines sont potentiellement cancérigènes, ce qui rend le plastique problématique pour une utilisation prolongée. Le phénomène est comparable à « l’usure d’une poêle rayée » : avec le temps, le matériau se détériore et libère des particules ou des composés.

Quelles alternatives ? inox et verre

L’inox et le verre se distinguent comme de bonnes alternatives durables aux gourdes en plastique. L’inox, souvent fabriqué en Chine, est reconnu pour sa robustesse et ses capacités isolantes, notamment les modèles à double paroi qui maintiennent la température des boissons entre 8 à 24 heures. On trouve des modèles à moins de 20 €, ce qui en fait une option accessible et durable. Le verre, de son côté, reste une matière très propre, même si elle est plus fragile. Ces deux matériaux partagent des atouts importants : ils se nettoient et se désinfectent facilement, garantissant une hydratation plus saine.

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