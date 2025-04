Certains cafés contiennent des produits toxiques et des insectes : les marques pointées du doigt

Le café, boisson chaude préférée des Français, se retrouve sous les feux de la rampe après une enquête menée par 60 millions de consommateurs qui a fait des découvertes préoccupantes. L’étude a mis en avant la présence de pesticides, de produits chimiques et même de fragments d’insectes dans certaines marques, posant des questions sur la sécurité sanitaire du café qu’on trouve sur le marché.

Une consommation nationale passée au crible

En France, le café, c’est bien plus qu’une simple boisson – c’est presque un rituel quotidien pour beaucoup. D’après une étude réalisée en 2021 par l’ObSoCo, 69 % des Français consomment du café tous les jours. Mais ces habitudes pourraient bien être remises en question avec les dernières révélations sur la qualité du produit.

L’enquête a analysé plus d’une cinquantaine de marques et a montré que certaines d’entre elles contiennent des substances potentiellement mauvaises pour la santé. On parle notamment d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et d’acrylamide, deux composés chimiques dont les effets néfastes sont bien connus.

Des substances qui inquiètent dans nos tasses

Les résultats montrent que certains cafés présentent des niveaux préoccupants de HAP, des substances reconnues pour leurs propriétés cancérigènes. Quatre marques se démarquent particulièrement : Capsules Planteur des Tropiques (Intermarché), Carte Noire, Capsules décaféinées L’or et Naturela. Ces produits affichent des concentrations suffisamment élevées pour susciter la méfiance lors d’une consommation régulière.

Par ailleurs, l’acrylamide, ce produit chimique formé lors d’une torréfaction à haute température, a été décelé dans plusieurs échantillons. Par exemple, les dosettes Lavazza présentent une concentration d’environ 345 µg/kg d’acrylamide (limite proche des normes acceptables), ce qui mérite aussi une attention particulière.

Torréfaction et autres petites anomalies

La torréfaction à très haute température est une pratique courante dans la fabrication du café, mais elle peut entraîner la formation de HAP. Cela dit, il est rassurant de constater que la plupart des cafés vendus en France respectent les seuils de sécurité fixés pour les pesticides.

Un autre point surprenant révélé par l’étude concerne la présence de fragments d’insectes dans certains cafés moulus et en grains. On a notamment trouvé ces fragments dans le café moulu Bellarom proposé chez Lidl et dans les grains d’Alter Éco. Même si avaler ces petites particules n’est pas nocif pour la santé (un Français absorbe en moyenne entre 500 g et 1 kg d’insectes par an sans problème), cela montre un souci au niveau du contrôle qualité dans la chaîne de production.

Les résultats de l’enquête indiquent que, même si la plupart des cafés sur le marché français semblent sûrs pour les consommateurs, certaines références demandent un œil attentif. Ces découvertes soulignent la nécessité pour chacun de rester vigilant sur la qualité des produits qu’on consomme au quotidien.