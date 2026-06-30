Maped décroche la médaille Platinum EcoVadis et confirme l’ancrage de sa stratégie RSE

Le fabricant français de fournitures scolaires Maped vient d’obtenir la médaille Platinum EcoVadis pour ses sites français, la plus haute distinction décernée par l’organisme d’évaluation de la performance durable des entreprises. Une reconnaissance qui récompense plusieurs années de structuration de sa politique environnementale, sociale et éthique, tout en illustrant l’importance grandissante de la notation EcoVadis dans les chaînes d’approvisionnement internationales.

Maped renforce sa stratégie RSE avec la reconnaissance EcoVadis

Le 30 juin 2026, Maped a annoncé l’obtention de la médaille Platinum EcoVadis pour ses activités en France. Avec un score de 90 sur 100, le groupe basé à Annecy rejoint le cercle très restreint des entreprises les mieux évaluées par l’organisme de référence en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Cette distinction intervient alors que les évaluations extra-financières prennent une place croissante dans les stratégies des grands donneurs d’ordre et dans les exigences réglementaires européennes.

Cette récompense constitue une première pour Maped sur son périmètre français. Elle vient saluer une démarche engagée depuis plusieurs années et structurée autour d’objectifs de long terme. L’entreprise familiale, fondée en 1947, emploie aujourd’hui 1 600 collaborateurs, possède 18 filiales, distribue ses produits dans plus de 120 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 177 millions d’euros en 2025, dont 80% à l’export.

Le score de 90 sur 100 permet à Maped d’intégrer le top 1% des entreprises évaluées à périmètre comparable. Pour Romain Lacroix, directeur général de Maped, cette distinction dépasse largement la simple reconnaissance institutionnelle. « Cette médaille Platinum est avant tout la reconnaissance du travail remarquable de nos équipes et du chemin parcouru depuis plusieurs années. L’évaluation EcoVadis confirme la solidité de notre démarche RSE et nous encourage à poursuivre nos efforts, en étendant cette ambition à nos sites en Chine dès 2026 », explique-t-il.

Cette performance repose sur plusieurs éléments structurants. Maped met notamment en avant ses certifications ISO 14001 pour le management environnemental, ISO 45001 pour la santé et la sécurité au travail ainsi que la certification FSC concernant l’approvisionnement en matières premières issues de forêts gérées durablement. À cela s’ajoutent son statut de Société à Mission, un dispositif d’audit des indicateurs environnementaux et sociaux ainsi que la mise à jour, en 2026, de sa feuille de route RSE à horizon 2030, de son rapport de durabilité et de sa politique d’achats responsables.

L’entreprise entend désormais étendre progressivement cette démarche d’évaluation à ses principales filiales internationales. Les sites chinois figurent parmi les premières implantations concernées.

Comment fonctionne la certification EcoVadis en matière de RSE ?

Créée en 2007, EcoVadis s’est imposée comme l’une des références mondiales de l’évaluation des performances RSE des entreprises. L’organisme analyse aujourd’hui plus de 150 000 sociétés réparties dans 185 pays.

Contrairement à une certification classique, EcoVadis ne certifie pas un système de management au sens des normes ISO. Il s’agit d’une évaluation documentaire indépendante qui examine la maturité des politiques, des actions mises en œuvre et des résultats obtenus par une entreprise en matière de développement durable.

L’analyse repose sur quatre grands piliers : l’environnement, le social et les droits humains, l’éthique des affaires ainsi que les achats responsables. Les évaluateurs examinent plusieurs centaines de documents justificatifs, parmi lesquels figurent les politiques internes, les certifications, les procédures, les rapports de durabilité, les indicateurs de performance ou encore les résultats d’audits.

Depuis la refonte de son système d’évaluation, EcoVadis attribue ses médailles selon un classement percentile. Autrement dit, les entreprises sont comparées à l’ensemble des organisations évaluées au cours des douze derniers mois. La médaille Platinum est réservée au meilleur 1 % des entreprises. Pour prétendre à une distinction, une société doit également obtenir au minimum 30 points sur 100 dans chacun des quatre thèmes évalués. La médaille demeure valable pendant douze mois et ne concerne que l’entité précisément évaluée.

Cette méthodologie explique pourquoi deux filiales d’un même groupe peuvent obtenir des résultats différents. Chaque périmètre fait l’objet d’une analyse spécifique, fondée sur les preuves documentaires qui lui sont propres.

Maped et EcoVadis : une reconnaissance devenue stratégique pour les entreprises

Si les médailles EcoVadis connaissent une visibilité croissante, c’est parce qu’elles répondent à une évolution profonde des attentes du marché. Les grandes entreprises demandent désormais de plus en plus fréquemment à leurs fournisseurs de produire une évaluation RSE indépendante avant de pouvoir accéder à certains appels d’offres ou intégrer des chaînes d’approvisionnement internationales.

Cette tendance s’est encore accélérée avec le renforcement des obligations européennes en matière de devoir de vigilance, de transparence extra-financière et de durabilité des chaînes de valeur. Dans ce contexte, disposer d’une excellente notation EcoVadis constitue un véritable avantage concurrentiel.

Pour les entreprises industrielles comme Maped, dont l’activité est largement tournée vers l’exportation, cette reconnaissance représente également un signal de confiance adressé aux distributeurs, aux partenaires commerciaux et aux investisseurs. Elle permet de démontrer que les engagements environnementaux et sociaux ne relèvent pas uniquement de la communication, mais reposent sur des procédures documentées et vérifiées par un organisme indépendant.

Au-delà de la distinction obtenue cette année, l’enjeu réside désormais dans la capacité à maintenir ce niveau d’exigence. Les évaluations EcoVadis étant renouvelées chaque année, les entreprises doivent continuer à améliorer leurs pratiques, renforcer leurs politiques et démontrer des progrès mesurables afin de conserver leur classement.

Maped fait de la RSE un levier de transformation durable

L’obtention de la médaille Platinum illustre ainsi la montée en puissance de la stratégie RSE de Maped. Longtemps considérées comme des démarches volontaires, les politiques de responsabilité sociétale deviennent progressivement un facteur de compétitivité, en particulier pour les groupes industriels présents sur les marchés internationaux.

En choisissant de déployer progressivement cette évaluation dans l’ensemble de ses filiales, le fabricant français montre que cette distinction ne constitue pas un objectif ponctuel mais s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration continue. Cette logique rejoint l’évolution actuelle de la RSE, qui tend à intégrer davantage la gouvernance, la gestion des risques, la transparence des chaînes d’approvisionnement et la mesure des impacts environnementaux et sociaux au cœur de la stratégie des entreprises.

Dans ce contexte, la médaille Platinum EcoVadis obtenue par Maped dépasse le simple symbole. Elle traduit l’évolution des critères de performance des entreprises, où les résultats économiques sont désormais de plus en plus étroitement associés aux engagements en faveur du développement durable.