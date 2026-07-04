Les PFAS sont partout, mais personne ne savait les traquer : des ingénieurs japonais viennent de changer la donne avec un capteur inédit

Une méthode innovante japonaise pourrait révolutionner la détection des PFAS, ces polluants persistants dans notre environnement.

Photo of author
Claire Morel
Publié le
Lecture : 2 min
0
Les PFAS sont partout, mais personne ne savait les traquer : des ingénieurs japonais viennent de changer la donne avec un capteur inédit
Les PFAS sont partout, mais personne ne savait les traquer : des ingénieurs japonais viennent de changer la donne avec un capteur inédit © RSE Magazine

Le monde fait face à la pollution par les PFAS, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées surnommées « polluants éternels » en raison de leur très faible dégradabilité. Une équipe japonaise dirigée par le professeur Hiroto Kawashima, de l’Institut de technologie de Shibaura (SIT), a mis au point un projet qui pourrait faciliter la détection de ces substances. Résistants à la chaleur, à l’eau et aux graisses, les PFAS entrent dans la composition de produits comme les poêles anti-adhésives et certains textiles imperméables. Leur persistance dans les sols, les nappes phréatiques et l’air expose les humains et les animaux à des risques sanitaires : une exposition significative peut augmenter le risque de cancer et affaiblir la réponse immunitaire.

Une méthode pour repérer les PFAS sur le terrain

Selon le magazine Geo, les chercheurs ont mis au point une nouvelle façon de détecter les sources de PFAS, en particulier le PFOS et le PFOA, à l’aide de techniques de traitement avancées. Leur méthode repose sur un spectromètre de masse à haute résolution, l’Orbitrap, qui analyse la signature isotopique du carbone. Contrairement à la spectrométrie de masse à rapport isotopique (IRMS), qui nécessite souvent des étapes supplémentaires comme la combustion, l’Orbitrap permet des mesures directes, sans combustion.

Les chercheurs ont testé cette technique sur des échantillons d’eau de rivière contenant de très faibles quantités de PFOS et de PFOA : elle s’est montrée efficace en conditions réelles pour évaluer la qualité de l’eau. Utilisée sur le terrain, cette technologie permettrait de retracer les sources de contamination. Les chercheurs estiment qu’elle pourrait aider les autorités à identifier rapidement les industries responsables, grâce aux signatures isotopiques distinctes de leurs rejets.

Des solutions japonaises pour éliminer les PFAS de l’eau

De son côté, une équipe de l’Institut des sciences de Tokyo travaille sur des méthodes pour éliminer les PFAS de l’eau. Elle explore un adsorbant dérivé de la lignine et du glucose. Combiné à une distillation membranaire, cet adsorbant a permis de faire passer des concentrations de PFOS d’environ 500 ng/L à 3 ng/L dans les échantillons testés, des résultats bien inférieurs aux normes internationales en vigueur.

Un système de chauffage solaire est aussi en cours de développement pour optimiser la phase de chauffage de cette technique, dans une logique de solutions plus durables. Comparée aux systèmes actuels au charbon actif, cette méthode pourrait rendre la purification plus efficace.

Réactions internationales et règles à venir

Face à la menace des PFAS, des mesures réglementaires se mettent en place. En France, une proposition de loi visant à restreindre leur usage a été adoptée récemment. D’ici 2026, la vente de produits contenant des PFAS sera progressivement limitée.

Suivez-nous sur Google News

Sur le même thème :

Une mère et sa fille empilent 8 000 bouteilles en verre recyclé : le résultat est une maison de 7 chambres qui laisse les architectes sans voix
Développement durable

Une mère et sa fille empilent 8 000 bouteilles en verre recyclé : le résultat est une maison de 7 chambres qui laisse les architectes sans voix

Sécheresse : « Le Figaro » publie le classement des villes les plus en risque
écologieActualitéÉcologie industrielleÉnergie

Sécheresse : au moins 30 départements en alerte rouge

Avion : les voyages d'affaires en chute libre
RSEBonnes pratiquesDéveloppement durableécologieGouvernance

Voyages E.Leclerc intègre l’empreinte carbone dans le parcours de réservation de ses séjours

Ce village de l'Himalaya fabrique ses propres glaciers pour survivre à la sécheresse : les ingénieurs confirment que ça fonctionne
Développement durable

Ce village de l’Himalaya fabrique ses propres glaciers pour survivre à la sécheresse : les ingénieurs confirment que ça fonctionne

Cette méthode sans additifs chimiques transforme l'eau de mer en eau potable : les ingénieurs confirment qu'elle surpasse le dessalement classique
Développement durable

Cette méthode sans additifs chimiques transforme l’eau de mer en eau potable : les ingénieurs confirment qu’elle surpasse le dessalement classique

Ils ont planté des milliers d'arbres dans le Sahara sans succès : puis 500 tortues ont fait ce que personne n'attendait, et le désert reverdissait vu de l'espace
Développement durable

Ils ont planté des milliers d’arbres dans le Sahara sans succès : puis 500 tortues ont fait ce que personne n’attendait, et le désert reverdissait vu de l’espace

Laisser un commentaire

© 2024 | RSE Magazine  | Tous droits réservés