Chez APRIL, une Garantie Parent Présent pour soutenir les salariés

En complétant l’indemnisation des salariés qui interrompent ou réduisent leur activité pour rester auprès d’un enfant gravement malade, APRIL Entreprise place la prévoyance collective sur un terrain très concret : celui de la conciliation entre emploi, revenus et solidarité familiale. La Garantie Parent Présent intervient au moment où l’accompagnement des salariés aidants s’impose de plus en plus comme un enjeu de RSE, de santé au travail et de dialogue social.

APRIL assortit l’Allocation Journalière de Présence Parentale d’une indemnisation complémentaire

APRIL Entreprise vient de dévoiler sa Garantie Parent Présent, conçue avec la Fondation Comyces pour l’enfance. Le principe est ciblé : apporter une indemnisation complémentaire aux salariés éligibles à l’Allocation Journalière de Présence Parentale, l’AJPP, lorsque la maladie grave, l’accident ou le handicap d’un enfant contraint un parent à réduire ou suspendre son activité professionnelle. Le dispositif est déjà intégré à des contrats collectifs de prévoyance de Malakoff Humanis et de GAN EUROCOURTAGE, Groupama Gan Vie, distribués par APRIL Entreprise.

L’annonce intervient dans un contexte où la frontière entre situation familiale et vie professionnelle est de moins en moins étanche. Le baromètre Aider & Travailler 2026 estime qu’un salarié sur cinq accompagne aujourd’hui un proche malade, handicapé ou dépendant. Il s’agit d’un ensemble plus large que les seuls parents d’enfants gravement malades, mais ces données donnent la mesure d’un phénomène qui touche directement l’organisation des entreprises et leurs politiques sociales.

APRIL fait de la Garantie Parent Présent un outil de protection sociale.

Une indemnisation complémentaire destinée à réduire la perte de rémunération

L’AJPP soutient les parents qui doivent s’absenter pour accompagner un enfant dont l’état exige une présence soutenue et des soins contraignants. Cette allocation ne couvre pas nécessairement l’intégralité de la baisse de revenus subie. La Garantie Parent Présent intervient précisément dans cet espace, sous la forme d’une indemnisation complémentaire destinée à réduire la perte de rémunération.

Ce choix positionne la prévoyance collective au-delà de sa fonction traditionnelle de couverture des grands risques. Elle devient un instrument d’accompagnement d’un événement familial susceptible de désorganiser brutalement le quotidien. « La protection sociale doit évoluer pour répondre aux réalités auxquelles sont confrontés les salariés aujourd’hui », explique Christian Belval, directeur général d’APRIL Entreprise. Pour le dirigeant, les conséquences d’une maladie grave de l’enfant sont simultanément humaines, professionnelles et financières.