« Je l’ai plantée arbre par arbre, et personne ne le savait » : au Donegal, un homme a caché une croix celtique géante qui ne se dévoile qu’une fois par an

Chaque automne, une immense croix celtique dorée se dessine dans une forêt du comté de Donegal, en République d’Irlande. Elle est l’œuvre d’un seul homme, le forestier Liam Emmery, qui l’a créée en plantant plus de 3 000 mélèzes du Japon au milieu d’une plantation d’arbres qu’il gérait, rapporte le site Explorando.

L’arbre choisi n’est pas anodin. Le mélèze du Japon a ceci de particulier que ses aiguilles, vertes le reste de l’année, virent au doré puis au rouge à l’automne. En les intercalant parmi d’autres essences, Emmery a composé un motif qui ne se révèle vraiment que lorsque les couleurs changent, et surtout depuis les airs.

Every autumn, a huge golden cross appears in the forests of County Donegal, Ireland. 3000 Japanese larch trees were planted among pine trees, creating a cross pattern when the larch trees turn yellow. pic.twitter.com/DM0Y8EreZm — Massimo (@Rainmaker1973) October 2, 2026

Repérée par des passagers d’avion en 2016

La croix se situe à Bogay Glebe, près de Killea, dans le comté de Donegal, au nord de la République d’Irlande. Elle mesure plus de 100 mètres de long et 70 mètres de large. Pendant la majeure partie de l’année, elle se fond dans le reste du couvert forestier : depuis le sol, on ne la distingue que depuis quelques points de vue précis, où elle ressemble à une vague flèche verte floue.

C’est à l’automne que tout change. Vue du ciel, elle se détache nettement, d’abord dorée, puis rouge, avant que l’hiver ne la fasse à nouveau disparaître dans la masse des arbres. C’est d’ailleurs par les airs qu’elle a été repérée pour la première fois, en 2016, par des passagers d’un vol en approche de l’aéroport de Derry, en Irlande du Nord.

La plantation et la conception du motif remontent à la première décennie des années 2000. Liam Emmery n’a jamais vu le résultat de son travail : il est mort en 2010, à 51 ans, des suites de lésions cérébrales consécutives à un accident. Selon les informations disponibles, la croix pourrait rester visible pendant 60 à 70 ans, jusqu’à ce que les arbres soient un jour coupés.

La croix celtique, que l’on nomme aussi ardchros, croix haute ou croix cerclée, appartient au patrimoine chrétien ancien des îles d’Irlande et de Grande-Bretagne. Apparue au VIIIe siècle en Irlande, où la plupart des exemplaires subsistent, elle s’est répandue ensuite en Grande-Bretagne avant que son usage ne décline à la fin du Moyen Âge. Elle a connu un second souffle à la période romantique, au XIXe siècle, largement reprise par le nationalisme irlandais.

Celle de Bogay Glebe s’inscrit dans cette lignée symbolique, mais à l’échelle d’une forêt entière et de la main d’un seul homme. Après sa découverte depuis un avion, elle continue de réapparaître chaque automne.