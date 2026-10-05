« Je l’ai plantée arbre par arbre, et personne ne le savait » : au Donegal, un homme a caché une croix celtique géante qui ne se dévoile qu’une fois par an

Un forestier a planté 3 000 mélèzes pour dessiner une croix géante de 100 mètres, invisible du sol. Il ne l’a jamais vue finie. Découverte par hasard depuis un avion en 2016.

Photo of author
Clément Prat
Publié le
Lecture : 2 min
0
« Je l'ai plantée arbre par arbre, et personne ne le savait » : au Donegal, un homme a caché une croix celtique géante qui ne se dévoile qu'une fois par an
Source : Explorando | RSE Magazine

Chaque automne, une immense croix celtique dorée se dessine dans une forêt du comté de Donegal, en République d’Irlande. Elle est l’œuvre d’un seul homme, le forestier Liam Emmery, qui l’a créée en plantant plus de 3 000 mélèzes du Japon au milieu d’une plantation d’arbres qu’il gérait, rapporte le site Explorando.

L’arbre choisi n’est pas anodin. Le mélèze du Japon a ceci de particulier que ses aiguilles, vertes le reste de l’année, virent au doré puis au rouge à l’automne. En les intercalant parmi d’autres essences, Emmery a composé un motif qui ne se révèle vraiment que lorsque les couleurs changent, et surtout depuis les airs.

Repérée par des passagers d’avion en 2016

La croix se situe à Bogay Glebe, près de Killea, dans le comté de Donegal, au nord de la République d’Irlande. Elle mesure plus de 100 mètres de long et 70 mètres de large. Pendant la majeure partie de l’année, elle se fond dans le reste du couvert forestier : depuis le sol, on ne la distingue que depuis quelques points de vue précis, où elle ressemble à une vague flèche verte floue.

C’est à l’automne que tout change. Vue du ciel, elle se détache nettement, d’abord dorée, puis rouge, avant que l’hiver ne la fasse à nouveau disparaître dans la masse des arbres. C’est d’ailleurs par les airs qu’elle a été repérée pour la première fois, en 2016, par des passagers d’un vol en approche de l’aéroport de Derry, en Irlande du Nord.

La plantation et la conception du motif remontent à la première décennie des années 2000. Liam Emmery n’a jamais vu le résultat de son travail : il est mort en 2010, à 51 ans, des suites de lésions cérébrales consécutives à un accident. Selon les informations disponibles, la croix pourrait rester visible pendant 60 à 70 ans, jusqu’à ce que les arbres soient un jour coupés.

La croix celtique, que l’on nomme aussi ardchros, croix haute ou croix cerclée, appartient au patrimoine chrétien ancien des îles d’Irlande et de Grande-Bretagne. Apparue au VIIIe siècle en Irlande, où la plupart des exemplaires subsistent, elle s’est répandue ensuite en Grande-Bretagne avant que son usage ne décline à la fin du Moyen Âge. Elle a connu un second souffle à la période romantique, au XIXe siècle, largement reprise par le nationalisme irlandais.

Celle de Bogay Glebe s’inscrit dans cette lignée symbolique, mais à l’échelle d’une forêt entière et de la main d’un seul homme. Après sa découverte depuis un avion, elle continue de réapparaître chaque automne.

Suivez-nous sur Google News

Sur le même thème :

« De ma terrasse, j'entends les lions rugir » : ce zoo du Tarn a fermé en 2021 mais 150 animaux y vivent encore
Actualité

« De ma terrasse, j’entends les lions rugir » : ce zoo du Tarn a fermé en 2021 mais 150 animaux y vivent encore

Salons Emploi Unibail Rodamco Westfield
ActualitéCitoyenneté

Unibail-Rodamco-Westfield met ses centres commerciaux à disposition pour des salons de l’emploi

Une substance bleue dangereuse, pleine de signes de vie, découverte par des scientifiques au fond de l'océan
Actualité

Une substance bleue dangereuse, pleine de signes de vie, découverte par des scientifiques au fond de l’océan

Carburants : une baisse à la pompe bienvenue pour les automobilistes
ActualitéGouvernance

Carburant : les transporteurs routiers mobilisés le 21 octobre à Paris

Des archéologues mettent au jour un trésor d'or dans 22 000 sacs d'artefacts anciens pendant une enquête sur une autoroute
Actualité

Des archéologues mettent au jour un trésor d’or dans 22 000 sacs d’artefacts anciens pendant une enquête sur une autoroute

« C'est qui le Patron ?! » : la pomme solidaire arrive chez Burger King
Actualité

« C’est qui le Patron ?! » : la pomme solidaire arrive chez Burger King

Laisser un commentaire

© 2024 | RSE Magazine  | Tous droits réservés