Le risque humain et organisationnel que les entreprises ne peuvent plus ignorer

Un phénomène au cœur des dynamiques sociales

La Guerre par le Milieu Social, ou GMS, est une stratégie qui vise à influencer ou manipuler un groupe humain en agissant sur ses tensions internes. Elle repose sur une idée simple et redoutablement efficace : ce sont les faiblesses déjà présentes au sein d’une communauté qui constituent son point d’entrée. Dans le monde de l’entreprise, cela signifie qu’un climat social dégradé, une perte de confiance ou une fracture culturelle peuvent devenir des vulnérabilités critiques.

Cette lecture des conflits modernes est développée dans Vaincre sans violence de Raphaël Chauvancy, ainsi que dans son ouvrage Les nouveaux visages de la guerre, récompensé par le Prix de la Plume et de l’Épée. Il y montre que les organisations humaines ne sont plus seulement exposées à des risques économiques ou technologiques, mais aussi à des risques d’influence qui ciblent leur cohésion interne.

La fragilité du tissu humain dans les organisations

Les entreprises sont désormais plongées dans un environnement où l’information circule à grande vitesse et où les récits se construisent souvent en dehors de tout cadre rationnel. Une rumeur peut se propager plus vite qu’un communiqué officiel. Une controverse peut s’amplifier sans lien réel avec les faits. Une frustration isolée peut devenir le point de départ d’un mouvement interne.

La GMS exploite ces mécanismes. Elle agit par amplification des signaux faibles. Elle catalyse les frustrations. Elle accentue les incompréhensions entre directions et collaborateurs. Elle nourrit les polarisations qui traversent déjà la société et s’invitent dans l’entreprise. Il ne s’agit pas d’une manipulation spectaculaire, mais d’un glissement progressif qui affaiblit la confiance collective.

Pourquoi la RSE est une réponse stratégique

La responsabilité sociétale des entreprises devient un outil de résilience face à la GMS. Non pas parce qu’elle constitue une communication vertueuse, mais parce qu’elle renforce le lien humain. Une entreprise où la reconnaissance est réelle, où les communautés professionnelles sont soudées et où le sens du travail est clarifié devient beaucoup plus résistante aux tentatives de perturbation.

La RSE permet de :

Identifier les zones de fragilité psychosociale.

Restaurer la confiance par la transparence.

Stabiliser les équipes grâce à des pratiques équitables.

Créer une culture organisationnelle forte et partagée.

Construire un récit commun qui renforce l’engagement.

Les stratégies de milieu social sont plus difficiles à déployer lorsque les salariés se sentent profondément associés au projet de l’entreprise.

Vers une culture de la vigilance sociale

Prévenir la GMS ne relève pas de l’intuition. Cela exige une compréhension fine des risques sociaux, émotionnels et symboliques. Les entreprises doivent développer des capacités internes d’analyse de leur climat humain. Elles doivent également renforcer leurs mécanismes d’écoute et instaurer des espaces de dialogue réguliers. La RSE, lorsqu’elle est authentique, devient alors une stratégie de sécurité intérieure. Elle permet à l’organisation de résister aux pressions extérieures en consolidant sa base humaine.

La GMS révèle que la cohésion n’est plus un simple facteur social. Elle est devenue un enjeu stratégique. L’entreprise qui néglige cette dimension se met en danger. Celle qui la cultive gagne en stabilité, en engagement et en résilience.