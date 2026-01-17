Le climat déraille plus vite que prévu : pourquoi les scientifiques tirent désormais la sonnette d’alarme

Le réchauffement climatique, qui inquiète le monde entier, pourrait s’accélérer bien plus vite que ce que les scientifiques pensaient. Selon des chercheurs, sans réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, la situation climatique mondiale pourrait bientôt devenir ingérable. Cette sonnette d’alarme, étayée par des études récentes, souligne l’urgence d’agir pour éviter des événements extrêmes dans les prochaines décennies.

Des épisodes météo de plus en plus violents

Un des signes les plus visibles du réchauffement est l’intensification des phénomènes météorologiques extrêmes, rapporte Futura Sciences. On observe déjà des vagues de chaleur et des catastrophes naturelles comme des précipitations extrêmes.

Les vagues de chaleur entraînent de nombreux effets négatifs :

stress thermique

surmortalité chez les personnes et le bétail

forte pression sur les écosystèmes

Elles font aussi souffrir les infrastructures agricoles, provoquant une baisse marquée des rendements. En outre, ces vagues compliquent le refroidissement des centrales électriques et perturbent les réseaux de transports.

De leur côté, les précipitations extrêmes provoquent des inondations qui dévastent habitations, infrastructures et cultures. Elles entraînent aussi une érosion plus importante et détériorent la qualité de l’eau, ce qui affecte de façon disproportionnée les écosystèmes locaux. Ces événements, devenus plus fréquents et plus intenses avec le réchauffement, montrent à quel point notre équilibre climatique est fragile.

Le changement climatique d’origine humaine, renforcé par l’utilisation de combustibles fossiles, est la principale raison de la montée de ces phénomènes extrêmes. La réduction de la pollution atmosphérique peut paradoxalement révéler de manière plus nette les effets du réchauffement, notamment en approchant des points de bascule.

Des chercheurs du Centre Cicero pour la recherche internationale sur le climat, en collaboration avec l’Université de Reading, ont publié dans la revue Nature Geoscience que ces événements météorologiques extrêmes risquent de s’intensifier dans les 20 ans à venir. Selon leurs scénarios, si aucune atténuation adéquate n’est mise en place, près des trois quarts de la population mondiale pourraient être touchés. Avec une atténuation conforme à l’Accord de Paris, la part de la population mondiale affectée pourrait tomber à 20 %.

https://x.com/UCSUSA/status/1832856583664976379

Ce que disent les émissions et les budgets carbone

Sur la période 2012 à 2021, le niveau moyen annuel d’émissions de CO2 a atteint environ 54 GtCO2 par an (GtCO2 = gigatonnes de CO2). Ces émissions, principalement liées aux combustibles fossiles, ont atteint des niveaux records et réduisent sans cesse notre budget carbone, estimé aujourd’hui à 250 GtCO2. Cette situation augmente la probabilité d’atteindre ou de dépasser le seuil de 1,5 °C au cours des 10 prochaines années.

Pierre Friedlingstein, chercheur au CNRS, souligne que les émissions de méthane et de N2O aggravent encore la situation. Tandis que le budget carbone diminue, la décarbonisation mondiale apparaît comme une nécessité pour freiner cette dynamique alarmante.

Les représentants des pays, réunis à Bonn pour préparer la COP28, doivent tenir compte de ces résultats scientifiques pour proposer des réponses à la hauteur des défis. Pour le chercheur Bjørn Samset, « la seule façon de faire face est de se préparer à une situation avec une probabilité beaucoup plus élevée d’événements extrêmes sans précédent dès les dix ou vingt prochaines années ».