La NASA photographie un immense cœur rose visible depuis l’espace

Un cœur rose vif de 10 kilomètres de large, visible depuis l’orbite terrestre : c’est l’image qu’a capturée un membre de l’équipage de l’Expédition 70 en janvier 2024, à bord de la Station spatiale internationale. Le cliché montre les Salinas Las Barrancas, une formation salée située dans les plaines argentines, non loin de Bahía Blanca, ville portuaire à 800 kilomètres de Buenos Aires.

La photo, prise le 16 janvier 2024 avec un appareil Nikon D5 équipé d’un objectif de 500 mm, a immédiatement retenu l’attention. La NASA a confirmé l’authenticité totale du cliché : aucun montage numérique, aucune retouche de forme. Ce que l’on voit depuis l’espace correspond exactement à la topographie du bassin, une géométrie qui ne devient flagrante que vue d’en haut, selon un angle vertical parfait.

Source : NASA

La couleur vient de micro-organismes adaptés au sel

La teinte rose pastel, presque celle d’un bonbon en forme de cœur, ne doit rien à un pigment minéral isolé. Elle résulte de cycles réguliers de fortes pluies suivies d’une évaporation intense, un processus qui laisse place à de fortes concentrations de sel une fois l’eau retirée. Le lit du lac se trouve sous le niveau de la mer.

C’est dans cette eau saumâtre que prospèrent des micro-organismes ultra-résistants, dont certaines micro-algues, hautement adaptés aux environnements extrêmement salins. Leur présence colore la surface d’un blanc-rose caractéristique. Le sel y est récolté depuis des décennies, avec des milliers de tonnes extraites chaque année pour diverses industries. Autour des berges, des plantes tolérantes au sel poussent dans ce décor où l’on croise aussi des flamants du Chili et le cardinal jaune, une espèce menacée.

Un second cœur, gelé celui-là, au Michigan

La NASA rapproche ce cliché d’un autre phénomène, à des milliers de kilomètres et à l’opposé climatique : le lac Sainte-Claire, à la frontière entre le Michigan et l’Ontario, au Canada. Ce lac relie le lac Huron au lac Érié dans le système des Grands Lacs. Sa surface gelée, elle aussi en forme de cœur, a été photographiée le 27 janvier 2025 par l’instrument OLI-2 du satellite Landsat 9.

Là où Las Barrancas cuit sous le soleil argentin, Sainte-Claire s’est figé sous la glace. L’hiver 2024-2025 a apporté des conditions nettement plus froides que les deux hivers précédents, marqués par une couverture de glace anormalement basse sur les Grands Lacs.

Le NOAA Great Lakes Environmental Research Laboratory, qui surveille la glace des cinq Grands Lacs, a relevé une couverture significative persistant sur le lac de début janvier jusqu’à au moins la mi-février 2025, contre seulement quelques semaines lors des deux hivers précédents.

Sur la glace, des pêcheurs ont rapporté des journées productives, avec des prises de perchaude jaune, de doré jaune et de grand brochet. Les deux images composent une paire baptisée par la NASA « A Pair of Hearts ».