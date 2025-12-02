La Lune prend ses distances… et les conséquences pour la Terre sont bien plus inquiétantes qu’on l’imagine

Depuis des milliards d’années, la Lune, notre fidèle compagnon céleste, s’éloigne progressivement de la Terre. Selon Futura Sciences, à raison de 3,8 centimètres par an, ce mouvement lent peut paraître minime, mais il agit sur notre planète, notamment sur la durée des jours terrestres et sur les phénomènes océaniques qui les accompagnent.

La Lune, un compagnon qui bouge tout le temps

Formée il y a environ 4,5 milliards d’années, la Lune est née après une collision cataclysmique entre la Terre primitive et un corps de la taille de Mars. Cette rencontre a projeté d’énormes quantités de matière dans l’espace, donnant naissance à la Lune, qui se trouvait alors beaucoup plus près de nous. À cette époque, sa proximité générait des forces gravitationnelles très fortes, influençant la rotation de la Terre et provoquant des marées gigantesques.

Aujourd’hui, l’éloignement de la Lune s’explique par une interaction liée aux marées terrestres. La gravitation lunaire déforme nos océans, créant deux grandes vagues qui avancent légèrement devant la position de la Lune. Ce décalage crée une traction qui donne à la Lune un « coup de pouce » gravitationnel, l’accélérant sur son orbite et la poussant vers une trajectoire plus large. En parallèle, ce transfert d’énergie ralentit la rotation de la Terre, ce qui allonge progressivement la durée des journées, illustrant l’influence de la Lune.

Les preuves et l’allongement des jours

Ce phénomène est confirmé par des mesures précises menées par la NASA. Grâce à des réflecteurs installés sur la Lune lors des missions Apollo, on envoie des faisceaux laser et on mesure leur temps de retour pour calculer, avec une précision millimétrique, l’éloignement annuel de notre satellite naturel. Les études paléontologiques confirment aussi ces observations modernes : des fossiles marins vieux de 70 millions d’années, notamment les coquilles fossilisées du bivalve Torreites sanchezi, montrent qu’à cette époque une année comptait 372 jours, chaque jour durant 23 heures et 30 minutes. Par rapport à aujourd’hui, les journées y étaient donc 30 minutes plus courtes.