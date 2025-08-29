Ces villes françaises où il sera bientôt impossible de vivre

D’après les données rassemblées par Météo France, Tracc et Corine Land Cover pour Le Parisien, les effets du réchauffement en France se feront sentir différemment d’un bout à l’autre du pays. On prévoit une hausse de la température moyenne de +2,7 °C d’ici 2050 par rapport aux niveaux préindustriels, pour atteindre +4 °C en 2100. La France va devoir s’adapter aux conséquences qui varieront selon les régions.

Les villes méditerranéennes en première ligne

Les cités le long de la côte méditerranéenne se retrouvent en première ligne face à la montée des températures. C’est le cas de Sète, Agde, Marseille, Avignon, Arles, Marignane, Montpellier, Martigues, La Seyne-sur-Mer et Perpignan. Ces endroits, déjà connus pour leurs chaleurs, verront les températures grimper encore plus dans les années à venir.

Au-delà de la chaleur, ces zones feront face à des sécheresses et un risque de feux de forêt qui n’est pas à négliger. Sans oublier l’augmentation du nombre de nuits tropicales, qui pourrait dépasser les 100 par an d’ici 2100. Nicolas Berrod résume bien la situation : « Elles connaissent aujourd’hui les températures les plus élevées et devraient aussi enregistrer les hausses les plus marquées. Sans parler de la sécheresse et des risques de feux de forêt qui vont s’intensifier. Les villes proches du littoral méditerranéen suffoquent plus la nuit que celles du Sud-Ouest parce que la mer, souvent chaude, empêche les températures de chuter. »

Les villes du nord-ouest moins exposées

À l’opposé, certaines villes du nord-ouest semblent s’en sortir mieux face aux bouleversements climatiques. On pense par exemple à Fougères, Hazebrouck, Lannion, Brest, Béthune, Armentières, Bruay-la-Buissière, Arras, Mont-Saint-Aignan et Quimper. Parmi elles, Fougères se démarque en étant la moins touchée par le réchauffement climatique.

Ces villes profitent souvent d’une situation à l’intérieur des terres, ce qui leur permet d’éviter certains effets directs liés à la montée des océans, tout en bénéficiant d’un climat tempéré grâce à l’air frais marin à proximité. Nicolas Berrod explique sur X : « Les villes les mieux classées sont souvent situées à l’intérieur des terres, celles sur le littoral sont pénalisées par la montée des océans, mais il ne faut pas être trop loin de la mer non plus ! Car la proximité apporte de l’air frais. »

Zoom sur les chiffres et les prévisions

Les conclusions de cette étude se basent sur plusieurs paramètres, comme la température moyenne prévue pour l’avenir et les prévisions de Météo-France sur les journées de chaleur intense.

Les prévisions intègrent également le risque d’incendies, les phénomènes de retrait-gonflement des argiles et l’effet d’îlots de chaleur urbains lié à la densification urbaine.

Il y a tout de même des divergences. Certains organismes internationaux, comme XDI, estiment que ce sont plutôt les villes des Hauts-de-France qui devront faire face à un risque élevé de submersion-inondation d’ici 2050.

La diversité géographique et climatique de la France demande une approche adaptée pour se préparer aux futurs épisodes extrêmes, notamment dans les régions les plus touchées. Si certaines régions devront s’armer contre des vagues de chaleur longues et intenses, d’autres devront se préparer à un risque plus élevé d’inondations ou à d’autres phénomènes météorologiques extrêmes.