La Banque Postale lance une carte bancaire à impact en partenariat avec le WWF France

La Banque Postale innove dans le domaine de la finance durable en lançant la première carte bancaire à impact, développée en partenariat avec le WWF France pour soutenir la transition écologique.

Avec cette nouvelle carte, les clients de La Banque Postale peuvent ainsi contribuer concrètement à la rénovation énergétique des logements, tout en utilisant leur compte courant au quotidien. Comment ?

D’une part, les dépôts présents sur le compte courant associé à la carte bancaire seront spécifiquement dirigés vers le financement de crédits immobiliers dédiés à la rénovation énergétique des logements anciens.

D’autre part, sa cotisation annuelle supplémentaire de 5 €, sera entièrement reversée au WWF France pour soutenir des projets de protection et de restauration de la biodiversité menés par l’ONG.

Outre son impact environnemental, la carte se distingue par un design exclusif conçu avec le WWF, mettant en avant la richesse de la biodiversité. Elle inclut également des outils et des conseils pratiques pour aider les utilisateurs à adopter une consommation plus responsable. Cette approche complète fait de la carte un levier concret pour sensibiliser et accompagner les clients dans une transition écologique au quotidien.

Proposée aux 100 000 premiers clients pour 2024-2025, la carte est disponible en bureau de poste et en ligne, dans les gammes Visa Classic et Visa Premier. Son lancement s’inscrit dans la continuité des efforts de La Banque Postale, qui a déjà mis en place en 2023 un crédit immobilier à impact pour lever les obstacles à la rénovation énergétique lors de l’achat de logements anciens. Les fonds des clients resteront évidemment accessibles à tout moment, garantissant ainsi une gestion flexible de leurs finances tout en permettant une allocation responsable des dépôts.

Le secteur du bâtiment représente environ 25 % des émissions de gaz à effet de serre françaises, et parmi les 21 millions de résidences principales, on compte près de 4,8 millions de passoires thermiques. En soutenant la rénovation énergétique de ces logements, La Banque Postale s’attaque directement à l’un des principaux enjeux climatiques.

Entreprise à mission depuis 2022, La Banque Postale place la transition écologique et sociale au cœur de sa stratégie. Engagée à devenir « zéro émission nette » d’ici 2040, elle a également été la première banque européenne à faire valider ses objectifs de décarbonation par l’initiative Science Based Targets. La carte bancaire à impact illustre parfaitement cette ambition, permettant aux clients de l’entreprise de devenir des acteurs du changement tout en soutenant un modèle bancaire innovant et solidaire.