Katun s’associe à Close the Loop pour lancer le programme de recyclage « Katun Collects » en Europe

Le spécialiste des consommables d’impression Katun franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de durabilité avec Katun Collects, un programme européen de collecte et de recyclage des cartouches usagées, conçu en partenariat avec Close the Loop, expert mondial de l’économie circulaire.

Un partenariat fondé sur l’économie circulaire et la traçabilité

Le 9 octobre 2025, Katun a officialisé le lancement européen de son initiative Katun Collects, en collaboration avec Close the Loop. Ce programme de collecte et de valorisation des cartouches d’impression vise à réduire drastiquement les déchets générés par le secteur, tout en accompagnant la transition vers un modèle véritablement circulaire. Une ambition qui s’inscrit dans la stratégie RSE du groupe, déjà présent dans plus de 130 pays.

Pensé comme une solution complète, Katun Collects permettra de récupérer et de recycler les cartouches de toner et d’encre usagées ainsi que d’autres composants d’imprimantes. Selon les informations communiquées par le fabricant, l’objectif initial est de collecter plus de 50 tonnes de matériel par an, dont une large part sera réutilisée sous forme de cartouches remanufacturées.

« La durabilité est au cœur de notre stratégie d’innovation », a déclaré Heidi Boller, directrice générale EMEA de Katun, précisant que ce programme n’a pas seulement vocation à réduire l’empreinte environnementale de l’entreprise : « Nous sommes non seulement en train de réduire notre empreinte environnementale, mais aussi de créer une voie pour que nos clients contribuent à un avenir plus circulaire ».

Dans un premier temps, Katun Collects sera déployé auprès de certains clients en Europe occidentale et au Royaume-Uni, avant une extension à d’autres pays de la zone EMEA. Ce modèle repose sur la logistique inverse : les clients partenaires retourneront les cartouches usagées via un réseau dédié, géré conjointement par Katun et Close the Loop, garantissant une traçabilité complète du flux de déchets.

Close the Loop, un acteur clé du recyclage industriel

Fondée au tournant des années 2000, Close the Loop s’est imposée comme un leader mondial des programmes de reprise et de recyclage pour les produits complexes. Basée en Australie, la société s’est progressivement implantée en Europe et en Amérique du Nord, en développant des solutions intégrées de collecte, tri, broyage et réutilisation des matières issues de produits de consommation.

En 2021, Close the Loop a fusionné avec O F Packaging, donnant naissance au groupe Close the Loop Ltd, aujourd’hui coté à la Bourse australienne. « Notre partenariat avec Katun dans le cadre de cette initiative souligne notre vision commune visant à promouvoir les solutions circulaires à l’échelle mondiale », a commenté An Magerman, directrice générale Circular Solutions EMEA de Close the Loop, soulignant la complémentarité des deux entreprises dans la conception de boucles de valeur fermées.

Au-delà des cartouches d’encre, Close the Loop a développé plusieurs innovations notables, dont TonerPlas®, un additif d’asphalte intégrant des résidus de toner et de plastique recyclé. Ce matériau est utilisé dans des projets routiers australiens : un seul kilomètre de route à deux voies permet de valoriser le toner issu de 17.400 cartouches usagées. Ces avancées illustrent la capacité de l’entreprise à transformer des déchets complexes en ressources utiles, un savoir-faire désormais mis au service de Katun Collects.

Katun, un fournisseur engagé dans la durabilité de l’impression

Créée il y a plus de 45 ans, Katun fournit des consommables et pièces compatibles pour imprimantes, copieurs et multifonctions. Basée aux États-Unis mais très présente sur le marché européen, l’entreprise s’est illustrée ces dernières années par une diversification vers des gammes plus responsables, comme les produits certifiés éco-label ou les imprimantes Arivia, lancées en 2024.

Avec Katun Collects, la société entend franchir une nouvelle étape en intégrant un dispositif de collecte systématique dans son offre. Cette démarche répond à la fois aux attentes environnementales des entreprises clientes et aux exigences réglementaires européennes sur la responsabilité élargie du producteur (REP).

Heidi Boller insiste sur le fait que cette collaboration avec Close the Loop « offre une solution réaliste pour conjuguer performance, économie et environnement ». Ce type d’alliance entre fabricant et prestataire spécialisé reflète une tendance de fond dans l’industrie : l’évolution vers des modèles de production circulaires, fondés sur la réutilisation et la valorisation des matériaux.

Ce partenariat de Katun avec Close The Loop s’inscrit ainsi dans un écosystème en mutation, où les acteurs de l’impression cherchent à réduire les déchets à la source et à structurer des filières de recyclage robustes. En Europe, le marché des cartouches remanufacturées connaît déjà une forte croissance, soutenue par la demande de solutions plus écologiques et la montée des politiques d’achats responsables.