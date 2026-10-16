« Je nourris ma famille grâce à ces chevaux » : le conseil municipal de New York s’apprête à interdire les calèches de Central Park

Le conseil municipal de New York doit se prononcer le 22 octobre 2026 sur un projet de loi qui interdirait les calèches à chevaux à Central Park. Le texte porte un nom : « Romanch », en hommage à l’adolescent mort après une chute de calèche dans le parc quelques mois plus tôt.

Le maire Zohran Mamdani a apporté son soutien au projet de loi, qui bénéficie, selon la BBC, du soutien d’une majorité au sein du conseil municipal. Si le texte est adopté, l’interdiction entrerait en vigueur à partir de juin 2028, et non immédiatement. L’objectif affiché est de protéger les New-Yorkais, les visiteurs et les chevaux eux-mêmes.

La dernière version du texte prévoit un cadre de transition pour le secteur : aides à l’emploi, aides à la formation, orientation professionnelle et compensation financière pour les cochers concernés. Il interdit par ailleurs la vente de chevaux destinés à l’abattage.

La mort de Romanch Mahajan à l’origine du texte

Romanch Mahajan, un jeune Indien de 18 ans, est mort en juin 2026 après être tombé d’une calèche à Central Park. Ses parents ont obtenu gain de cause quelques mois plus tard, avec l’annonce de ce projet de loi.

La présidente du conseil municipal, Julie Menin, a justifié le texte dans un communiqué consulté par CNN, affirmant que la mort tragique et évitable de Romanch Mahajan avait clairement démontré que le statu quo n’était plus acceptable. Elle ajoute que si les calèches font partie intégrante du patrimoine new-yorkais, cette tradition représente, dans un Central Park de plus en plus fréquenté, un risque croissant pour la sécurité publique.

La porte-parole du maire, Sneha Choudhary, a précisé que l’administration avait travaillé en étroite collaboration avec le conseil municipal, les partenaires syndicaux, les cochers, les défenseurs du bien-être animal et les dirigeants communautaires, afin d’assurer une transition juste qui protège les travailleurs tout en mettant fin, une fois pour toutes, aux calèches à Central Park.

L’association NYCLASS, qui milite depuis plusieurs années pour cette interdiction, s’est félicitée de l’accord, dénonçant des « calèches à chevaux cruelles et dangereuses ».

Le cas de Romanch Mahajan est le premier décès recensé parmi les incidents impliquant des chevaux dans le secteur. Huit incidents de ce type se sont produits dans ou à proximité du parc depuis mai 2025, selon l’organisme de conservation de Central Park, cité par le New York Times.

En juin 2026, un cheval de calèche est mort après avoir ingéré de l’if du Japon, une plante toxique pour ces animaux. Un mois plus tôt, en mai, un cheval avait percuté une autre calèche, provoquant son renversement.

Un dossier relancé après l’échec de 2014

L’idée d’interdire les calèches n’est pas nouvelle à New York. En 2014, peu après son investiture, l’ancien maire Bill de Blasio avait annoncé son intention de les bannir, invoquant de mauvais traitements infligés aux chevaux, et proposait de les remplacer par une flotte de voitures électriques de collection. L’édile s’était finalement contenté de nouvelles règles limitant les endroits où les calèches pouvaient prendre les touristes en charge.

Un projet de loi antérieur, baptisé « Ryder » en référence à un cheval mort après avoir tiré une calèche sous le soleil de plomb d’août 2022, avait lui aussi été abandonné. Le Syndicat des travailleurs des transports, qui représente les conducteurs, avait longtemps bloqué l’avancement du texte, par crainte que l’interdiction ne prive les cochers de leurs moyens de subsistance.

Son président, John Samuelsen, continue de critiquer les mesures de transition prévues dans la version actuelle, dénonçant l’absence de soulagement économique significatif pour les travailleurs concernés.