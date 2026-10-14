Une famille cultive la même terre depuis 179 ans, puis détruit leur grange historique pour bâtir 400 logements

Vendredi 21 septembre 2026, des bulldozers ont démoli la vieille grange de la propriété des Muth, à West Bend, dans le Wisconsin, raconte Clarin. Les machines ont poussé les décombres de la charpente au-delà des fondations en pierre, dégageant le terrain où doit sortir de terre un nouveau lotissement résidentiel.

Le projet, porté par le promoteur Fiduciary Real Estate Development et validé par le Conseil municipal de West Bend, prévoit un peu plus de 400 logements multifamiliaux sur environ 25,9 hectares, à l’angle nord-ouest de Paradise Drive et River Road.

L’accord passé entre la municipalité et le promoteur inclut aussi des aménagements publics liés aux accès routiers depuis ces deux voies. Des arbres situés sur un champ voisin ont également été abattus pendant les travaux préparatoires.

générations sur le même champ

La famille Muth cultive cette terre depuis 1847, soit 179 ans sans interruption jusqu’à cette démolition. George Muth, cinquième génération à avoir travaillé le champ, s’en souvient comme d’un terrain planté en alternance de maïs, de soja et de foin, qu’il a lui-même labouré enfant.

Interrogé par la presse locale du comté pendant la démolition, il a raconté une époque où les quatre coins du carrefour n’étaient que des champs, et où Paradise Drive se résumait à un chemin étroit, à une seule voie. Des champs de son enfance, il ne reste pratiquement rien : le quartier résidentiel a progressivement gagné du terrain.

Certains riverains de Paradise Drive et River Road s’inquiètent déjà de la hausse attendue du trafic et de ses conséquences sur la sécurité routière, une fois les logements construits.

Une station-service tenue pendant 21 ans

De l’autre côté du chemin, les Muth étaient aussi connus pour Egbert & Guido’s Express, une station-service Citgo ouverte en 1998. George Muth et son épouse Kathy l’ont exploitée pendant 21 ans, avant de la vendre à l’enseigne Kwik Trip fin 2018. Le nom rendait hommage à Egbert, le père de George, et à Guido, son oncle.

Kathy Muth a reconnu, à l’époque de la vente, que dire adieu à l’établissement n’avait pas été simple, ni pour eux ni pour certains clients fidèles. Son mari avait tenu à préciser que la famille ne prenait pas sa retraite : elle vendait un commerce, pas son activité rurale. Les Muth exploitent toujours une ferme laitière à Fillmore, une autre commune du Wisconsin.