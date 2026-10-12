La Nef : un compte Pro pour financer des projets responsables

Et si le choix d’un compte bancaire devenait un véritable engagement RSE ? Le 15 octobre 2026, La Nef franchit une nouvelle étape en ouvrant aux professionnels son compte courant Nef Pro avec carte bancaire. Au-delà des services de paiement, la coopérative défend une particularité : elle publie l’intégralité de ses financements. Une transparence qui permet aux entreprises de connaître les projets soutenus par leur banque et d’inscrire la gestion de leur trésorerie dans une démarche plus responsable.

La Nef transforme le compte des professionnels en levier RSE

Le jeudi 15 octobre 2026 marque un tournant pour La Nef. Après avoir réservé sa nouvelle formule bancaire aux professionnels déjà clients, la coopérative française ouvre la souscription du compte Nef Pro avec carte bancaire aux nouveaux clients. Entrepreneurs individuels, entreprises et associations pourront ainsi accéder à une offre destinée à concilier les opérations financières quotidiennes et les convictions environnementales ou sociales de leurs dirigeants.

Cette évolution intervient dans un contexte où les entreprises sont de plus en plus attentives à l’impact de leurs activités, y compris dans des domaines longtemps considérés comme purement techniques. La banque en fait partie. Car derrière un compte courant se trouve un établissement qui collecte des fonds, distribue des crédits et contribue, par ses choix de financement, à orienter l’économie. C’est précisément sur ce terrain que La Nef entend se distinguer.

Jusqu’à présent, choisir La Nef impliquait pour certaines entreprises de composer avec une offre de paiement moins développée que celle des banques traditionnelles. Si la coopérative accompagnait déjà les professionnels dans leurs besoins de financement et de gestion de trésorerie, l’arrivée d’une carte bancaire constitue une nouvelle étape dans son développement. Le changement est d’autant plus significatif que La Nef cherche désormais à devenir un interlocuteur bancaire du quotidien, sans renoncer à ses engagements historiques.

Fondée en 1988, la coopérative s’est construite autour d’une ligne directrice : orienter l’argent collecté vers des activités présentant une utilité écologique, sociale ou culturelle. Son fonctionnement repose notamment sur le financement de projets ancrés dans l’économie réelle, plutôt que sur des opérations spéculatives sur les marchés financiers. Devenue indépendante en 2024, elle dispose aujourd’hui d’une marge de manœuvre élargie pour développer ses services.

La différence ne tient cependant pas uniquement à la sélection des emprunteurs. La Nef revendique également une transparence financière particulièrement étendue. Chaque année, elle rend publique la liste complète des prêts accordés, une information accessible à ses sociétaires, à ses clients et, plus largement, à toute personne souhaitant examiner la destination de ses financements. Une carte interactive permet également de découvrir les initiatives accompagnées sur les territoires.

Pour une direction RSE, cette démarche présente un intérêt concret. Le choix d’un partenaire bancaire peut entrer dans la réflexion sur les pratiques responsables de l’entreprise, au même titre que les achats, les fournisseurs ou les investissements. La publication des bénéficiaires de crédits fournit une information utile pour examiner la cohérence entre les engagements affichés par un établissement et son activité de financement. Elle ne constitue pas, en revanche, une traçabilité individualisée de chaque euro présent sur un compte courant : elle rend visibles les prêts accordés par la banque, sans établir de correspondance directe entre chaque dépôt et un projet particulier.

Le modèle repose aussi sur une allocation importante des ressources collectées vers le crédit. La Nef réinvestit 75% de son épargne collectée dans des prêts. Ce fonctionnement illustre la place centrale du financement dans l’activité de la coopérative. Il lui permet de soutenir des structures qui cherchent à développer des solutions environnementales, sociales et territoriales, tout en répondant à des besoins bancaires ordinaires.

Une carte bancaire et des services adaptés aux entreprises

Avec Nef Pro, la coopérative cherche à supprimer une difficulté pratique qui pouvait freiner l’adoption de ses services. Le nouveau compte s’accompagne de cartes bancaires physiques et virtuelles à débit immédiat, utilisables pour les dépenses professionnelles. Les responsables peuvent également attribuer des cartes à leurs collaborateurs et adapter leurs paramètres d’utilisation selon les besoins de l’entreprise.

L’offre repose sur un forfait de 35 euros par mois, avec une première carte incluse. La coopérative annonce l’absence de commissions de mouvement, de frais ordinaires de virement et de frais de tenue de compte supplémentaires au forfait. La fabrication et l’envoi d’une carte additionnelle coûtent 20 euros. La tarification conserve donc des options payantes, notamment pour les cartes supplémentaires et les équipements d’encaissement.

La gestion des dépenses a également été modernisée. Depuis l’application et l’espace client, les utilisateurs peuvent modifier les plafonds de paiement, encadrer les jours ou les lieux d’utilisation des cartes et demander des justificatifs. Le dispositif comprend aussi des fonctions de reconnaissance documentaire pour les factures, les relevés d’identité bancaire ou les notes de frais. Les données peuvent ensuite être exportées et reliées à des outils comptables.

Pour une petite entreprise, ces fonctionnalités répondent à des besoins opérationnels immédiats. Le suivi des dépenses de déplacement, la collecte des justificatifs ou le partage des accès bancaires constituent autant de tâches susceptibles de mobiliser du temps administratif. En permettant aux collaborateurs d’effectuer leurs achats dans un cadre défini, tout en conservant une visibilité sur les transactions, La Nef cherche à rapprocher son offre des standards numériques auxquels les professionnels sont désormais habitués.

Le compte est également rémunéré à hauteur de 0,05%. Une solution d’encaissement par terminal de paiement est proposée en option avec le partenaire Smile&Pay. Ces services complètent l’activité traditionnelle de crédit et d’épargne de la coopérative. Reste que son principal argument de différenciation n’est pas la rémunération du compte, mais la possibilité de combiner les usages bancaires courants avec une politique de financement explicitement orientée vers la transition.

La Nef finance des projets écologiques, sociaux et territoriaux

La politique de financement de La Nef trouve une illustration particulièrement concrète dans le secteur de l’énergie. En 2025, les énergies renouvelables ont représenté 39 millions d’euros de prêts répartis entre 72 projets. Il s’agissait alors de son premier secteur de financement en montant. La coopérative intervient sur plusieurs technologies, du photovoltaïque à l’hydroélectricité, en passant par l’éolien, la biomasse et les solutions d’efficacité énergétique.

Ces financements prennent des formes variées. Dans le Rhône, La Nef a notamment accompagné les Centrales Villageoises des Haies, engagées dans l’installation de panneaux photovoltaïques sur des toitures. En Loire-Atlantique, elle compte également parmi ses projets financés Énergie de Nantes, fournisseur local et associatif d’énergie, ainsi qu’Enercool, une entreprise spécialisée dans les revêtements de toiture destinés à limiter les effets de la chaleur. Ces exemples illustrent une approche qui ne se limite pas à la production électrique, mais s’étend à la maîtrise des consommations et à l’adaptation des bâtiments.

L’accompagnement du réseau Enercoop constitue un autre exemple de cette stratégie. La Nef indique avoir financé quatre coopératives locales Enercoop à hauteur de 2,5 millions d’euros et accompagné 21 producteurs d’électricité fournissant ce réseau pour un total de 5 millions d’euros. À cette date, 12 coopératives locales Enercoop disposaient par ailleurs d’un compte courant Nef Pro. Le partenariat associe ainsi financement des infrastructures, services bancaires et coopération entre acteurs de l’économie sociale et solidaire.

Cette proximité s’est récemment traduite par la création d’un livret d’épargne commun avec Enercoop. Les fonds versés sur le Livret Nef x Enercoop sont destinés au financement de projets d’énergies renouvelables sélectionnés selon des critères environnementaux, sociaux et territoriaux. L’initiative comporte également une dimension solidaire, puisque les épargnants peuvent partager une partie de leurs intérêts avec l’association Énergie Solidaire, engagée dans la lutte contre la précarité énergétique.

Le mécanisme prévoit plusieurs niveaux de partage : 25%, 50%, 75% ou 100% des intérêts peuvent être reversés par le titulaire du livret. La Nef complète ce dispositif la première année par un don correspondant à 50% des intérêts générés. L’association utilise ces ressources pour accompagner des actions de terrain, notamment dans la rénovation des logements, l’accompagnement social et technique des ménages ou l’amélioration des conditions d’habitat. Cette initiative concerne un produit d’épargne distinct du compte Nef Pro, mais elle illustre la diversité des mécanismes de financement développés par la coopérative.

Le champ d’intervention de La Nef dépasse toutefois la transition énergétique. Les projets soutenus concernent également les établissements de santé, les collectivités, la filière biologique et les éco-industries. La banque cherche ainsi à apporter des financements à des structures dont l’activité répond à des besoins économiques ou sociaux, parfois dans des secteurs où l’utilité collective ne se traduit pas immédiatement par une rentabilité élevée.

Cette orientation s’inscrit dans un écosystème coopératif plus large. La Nef participe notamment à l’alliance Les Licoornes, qui rassemble désormais 20 coopératives représentant 450.000 sociétaires. Arcadie, Coop-médias, Politis et Villages Vivants figurent parmi les nouveaux membres. Leurs activités couvrent notamment l’alimentation biologique, les médias indépendants et l’immobilier solidaire en milieu rural. L’appartenance à cette alliance ne signifie pas automatiquement que ces organisations sont financées par La Nef, mais elle témoigne des secteurs et des acteurs avec lesquels la coopérative entretient des relations.

Une banque plus proche des professionnels et des porteurs de projets

Le lancement du compte avec carte bancaire s’accompagne d’un renforcement de la présence territoriale de La Nef. La coopérative compte désormais 21 banquiers itinérants répartis dans 16 villes. Contrairement aux réseaux bancaires reposant sur de nombreuses agences, ces conseillers se déplacent à la rencontre des entrepreneurs, des associations et des responsables de projets pour étudier leurs besoins de financement. La coopérative a parallèlement mis en place un poste de conseiller crédit national à distance, destiné à traiter les demandes provenant de territoires moins directement couverts par son réseau itinérant. Installé à Vaulx-en-Velin, ce dispositif complète une cellule grands comptes composée de cinq conseillers spécialisés, notamment dans les énergies renouvelables, la santé, la filière biologique et les collectivités territoriales. L’objectif est d’adapter l’instruction des dossiers aux particularités des secteurs financés, tout en élargissant l’accès aux équipes bancaires.

Cette organisation prend une importance particulière au regard du volume d’activité revendiqué par l’établissement. La Nef finance environ 550 à 600 projets par an, dont près de 80% lui sont apportés par son écosystème de partenaires. Les réseaux spécialisés constituent donc un canal essentiel de mise en relation avec les porteurs de projets. Leur connaissance des filières peut également faciliter l’identification des entreprises susceptibles de répondre aux critères de la coopérative.

La transformation se manifeste aussi à Paris. Le 29 septembre 2026, La Nef a inauguré sa Maison de la Finance Éthique, conçue comme un espace de rencontres entre acteurs de la finance responsable, partenaires, sociétaires et représentants de l’économie sociale et solidaire. Cette implantation doit notamment accueillir des ateliers, des conférences et des échanges avec les emprunteurs. Des structures accompagnées par La Nef, parmi lesquelles Plateau Urbain, Base Commune, Nibee et Bluedigo, ont d’ailleurs participé au projet d’aménagement.

Cette extension du réseau intervient alors que la coopérative cherche à élargir sa clientèle professionnelle au-delà des structures qui sollicitent déjà ses crédits. Pour les dirigeants d’entreprise, le compte Nef Pro introduit une possibilité supplémentaire : confier leurs paiements courants à un établissement dont ils peuvent consulter publiquement les financements. Pour La Nef, cette nouvelle étape représente également un défi opérationnel : proposer des services bancaires suffisamment complets pour répondre aux usages quotidiens, tout en maintenant la sélection et la publication de ses prêts au cœur de son fonctionnement.